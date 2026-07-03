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Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng diện áo, váy babydoll xuống phố

Kim Ngọc
Kim Ngọc
03/07/2026 08:00 GMT+7

Làm thế nào để 'biến hình' trở thành cô gái đôi mươi trẻ trung và ngọt ngào? Câu trả lời nằm ở các thiết kế áo babydoll và váy babydoll - những món đồ bảo bối thanh xuân được quý cô hiện đại ưa chuộng.

Vì sao áo babydoll, váy babydoll có thể 'hack' tuổi thần kỳ?

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng diện áo, váy babydoll xuống phố- Ảnh 1.

Váy babydoll chấm bi phối giày sneakers trắng, tóc thắt bím và điểm nhấn là một sợi dây đeo cổ mảnh mai, nhẹ nhàng. Hình ảnh trẻ trung như tuổi đôi mươi của nàng chính là lý do khiến phom dáng babydoll được yêu thích vượt thời gian

ẢNH: SANDY STUDIOS

Trang phục babydoll luôn có dáng xòe nhẹ đặc trưng, dù là váy hay áo cũng dễ dàng giấu nhẹm khuyết điểm ở vòng eo và hông đùi, qua đó tạo hiệu ứng thị giác thon gọn. Bên cạnh đó, váy babydoll còn thường được bổ sung chi tiết cổ vuông và tay phồng nên đem lại vẻ ngoài ngây thơ, ngọt ngào như búp bê.

Mùa hè, hãy ưu tiên váy babydoll từ vải thô cotton, linen hoặc vải tơ để trang phục có độ bay bổng, thoáng khí, năng động và tự nhiên. Đặc biệt nàng hãy chú ý chọn chiều dài váy phù hợp với chiều cao của bản thân. Váy trên đầu gối hợp với nàng thấp bé, váy midi dễ mặc với nàng có dáng mảnh mai, cao ráo.

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng diện áo, váy babydoll xuống phố- Ảnh 2.

Chi tiết tay bồng điệu đà, cổ xếp ly ngang, bảng màu hồng và họa tiết dệt nổi trên thiết kế đầm babydoll ngắn làm nên vẻ ngoài rạng rỡ, tươi trẻ cho cô nàng mùa hạ

ẢNH: RANDOMLIST

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng diện áo, váy babydoll xuống phố- Ảnh 3.

Chất vải cotton thô với họa tiết đục lỗ, cổ áo Petter Pan mang lại hình ảnh thu hút đặc trưng cho trang phục váy, áo babydoll. Cách phối váy midi dress cùng bốt cổ cao, tất ren và túi tua rua làm nổi bật phong cách đường phố cá tính, ấn tượng

ẢNH: CATU

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng diện áo, váy babydoll xuống phố- Ảnh 4.
Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng diện áo, váy babydoll xuống phố- Ảnh 5.

Hiệu ứng tôn dáng, trẻ hóa từ phom váy babydoll được hiện thực hóa qua nhiều dấu ấn khác biệt. Từ những gam màu trong trẻo đến chất vải thoáng mát, các kiểu họa tiết in, họa tiết thêu dệt trên vải hay những mảng ren hoa độc đáo tạo hiệu ứng xuyên thấu đầy quyến rũ

ẢNH: BELOVED

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng diện áo, váy babydoll xuống phố- Ảnh 6.

Phối áo babydoll và chân váy cotton thô viền ren và các đường gấp ly làm tăng thêm cảm giác nữ tính, dịu dàng khi nàng xuống phố trong những chiều vàng mùa hạ

ẢNH: GAIETÉ

'Cân' đẹp mọi phong cách với áo babydoll mát nhẹ

Là chiếc áo đa năng, mát mẻ và đa phong cách, áo babydoll dễ mặc và phù hợp với mọi dáng người. Quý cô có thể phối chiếc áo này cùng quần jeans, quần shorts vải mềm, chân váy ngắn dáng ôm hoặc chân váy midi dáng xòe nhẹ tạo nên điểm nhấn trẻ trung và thời thượng.

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng diện áo, váy babydoll xuống phố- Ảnh 7.
Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng diện áo, váy babydoll xuống phố- Ảnh 8.

Các cô nàng gen Z dành trọn cảm tình cho bộ đôi quần shorts vải mềm và áo babydoll. Các bản phối từ cặp đôi thời trang này vừa nhân đôi sự mát mẻ cho ngày nắng, vừa tạo hiệu ứng chân dài, thon gọn mà vẫn chỉn chu

ẢNH: JAN BY PANTIO

Không quá lời khi nói rằng babydoll chính là "tấm vé" để nàng quay ngược lại thanh xuân. Nơi vẻ đẹp trẻ trung, sức sống và nguồn năng lượng mát lành của tuổi đôi mươi đủ sức "cân" đẹp mọi phong cách, mọi cá tính thời trang khác biệt.

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