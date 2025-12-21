  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng phong cách preppy

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
21/12/2025 12:00 GMT+7

Preppy style là phong cách không ồn ào, không hào nhoáng nhưng lại gây thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bởi nó dung hòa khéo léo giữa sự thanh lịch, vẻ trẻ trung và nét năng động hiện đại.

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch là tinh thần cốt lõi của phong cách preppy. Với những gam màu nhẹ nhàng, phom dáng chuẩn mực và một chút tinh xảo trong từng chi tiết, phong cách này mang đến cho người mặc sự tươi mới mà không đánh mất vẻ chỉn chu.

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng preppy style - Ảnh 1.

Set đồ mang đến sự chỉn chu, tinh tế và đầy tự tin cho mọi cô gái. Từ phom dáng chuẩn, nếp xếp ly mềm mại đến sắc nâu trầm sang trọng - tất cả tạo nên một tổng thể thanh lịch, ứng dụng cao và tôn dáng tối đa

ẢNH: THE MAGNOLIA

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng preppy style - Ảnh 2.

Nét đồng điệu giữa sắc nâu ấm và phom dáng độc lạ tạo nên vẻ đẹp cuốn hút cho cả set đồ. Áo sơ mi kẻ ô cổ điển kèm chi tiết cổ thủy thủ cách điệu, kết hợp chân váy ngắn phom suông đem đến bản phối preppy đầy sáng tạo

ẢNH: THE MAGNOLIA

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng preppy style - Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa blouse cổ bèo, áo gile và chân váy chữ A luôn đem lại hiệu quả tuyệt vời. Trong một bản phối toàn màu nâu, sự có mặt của gam be là một cách làm thú vị để tổng thể bớt nhàm chán và tạo được điểm nhấn hơn

ẢNH: THE MAGNOLIA

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng preppy style - Ảnh 4.

Set đồ họa tiết kẻ sọc mang "hơi thở" preppy tinh gọn, kết hợp nơ mảnh tạo nét ngọt ngào. Dáng áo chiết eo cùng phần cổ thủy thủ nữ tính, chân váy xòe xếp ly mang lại sự năng động, rất hợp cho những cô nàng yêu phong cách học đường

ẢNH: THE MAGNOLIA

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng preppy style - Ảnh 5.

Thêm một vài chi tiết đính kết tinh xảo bạn sẽ thấy bộ trang phục như bừng sáng, từng đường nét trở nên sắc sảo hơn mà vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng đúng tinh thần preppy. Chỉ một chút lấp lánh vừa đủ cũng đủ khiến tổng thể nổi bật

ẢNH: THE MAGNOLIA

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng preppy style - Ảnh 6.

Nếu yêu thích sự nhã nhặn nhưng vẫn muốn đan xen nét trẻ trung, bạn không thể bỏ qua bản phối này. Áo tay dài cổ bèo kết hợp nút đồng và quần ống suông tone sur tone tạo nên vẻ hài hòa vừa đủ

ẢNH: THE MAGNOLIA

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng preppy style - Ảnh 7.

Chất liệu vải tơ đũi được xử lý kỹ càng đem đến cảm giác thoải mái khi mặc, phần cổ áo xếp ly bèo nhún tạo nên vẻ điệu đà, thanh lịch. Điểm nhấn đặc biệt ở chi tiết đính kim tuyến có độ bắt sáng cao, thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: VEO'S

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng preppy style - Ảnh 8.

Trẻ ra đến 10 tuổi nếu như bạn diện bản phối này. Sự kết hợp giữa áo cardigan màu vàng mơ, chân váy be nâu lệch tà và giày loafer giúp người mặc năng động hơn nhưng vẫn giữ vững tinh thần thanh lịch

ẢNH: VEO'S

Phong cách preppy không chỉ là lựa chọn cho những ai yêu sự tối giản mà còn là "vũ khí" giúp vẻ ngoài của bạn trẻ hơn, tươi sáng hơn mà vẫn giữ được thần thái lịch thiệp.

preppy phong cách preppy preppy style phong cách học đường trẻ trung

Bài viết khác

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài xinh yêu

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài xinh yêu

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút

Mặc ấm mà vẫn đẹp, mùa lễ hội chọn gì?

Mặc ấm mà vẫn đẹp, mùa lễ hội chọn gì?

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa

Sequin mùa lạnh: Bí quyết mặc đẹp, ấm áp và không phô trương

Sequin mùa lạnh: Bí quyết mặc đẹp, ấm áp và không phô trương

Áo corset denim: Khi nét bụi bặm hòa quyện cùng vẻ gợi cảm

Áo corset denim: Khi nét bụi bặm hòa quyện cùng vẻ gợi cảm

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top