Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng phong cách preppy

Preppy style là phong cách không ồn ào, không hào nhoáng nhưng lại gây thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bởi nó dung hòa khéo léo giữa sự thanh lịch, vẻ trẻ trung và nét năng động hiện đại.
Chia sẻ bài viết
Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch là tinh thần cốt lõi của phong cách preppy. Với những gam màu nhẹ nhàng, phom dáng chuẩn mực và một chút tinh xảo trong từng chi tiết, phong cách này mang đến cho người mặc sự tươi mới mà không đánh mất vẻ chỉn chu.
Phong cách preppy không chỉ là lựa chọn cho những ai yêu sự tối giản mà còn là "vũ khí" giúp vẻ ngoài của bạn trẻ hơn, tươi sáng hơn mà vẫn giữ được thần thái lịch thiệp.