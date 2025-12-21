Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng phong cách preppy

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch là tinh thần cốt lõi của phong cách preppy. Với những gam màu nhẹ nhàng, phom dáng chuẩn mực và một chút tinh xảo trong từng chi tiết, phong cách này mang đến cho người mặc sự tươi mới mà không đánh mất vẻ chỉn chu.

Set đồ mang đến sự chỉn chu, tinh tế và đầy tự tin cho mọi cô gái. Từ phom dáng chuẩn, nếp xếp ly mềm mại đến sắc nâu trầm sang trọng - tất cả tạo nên một tổng thể thanh lịch, ứng dụng cao và tôn dáng tối đa ẢNH: THE MAGNOLIA

Nét đồng điệu giữa sắc nâu ấm và phom dáng độc lạ tạo nên vẻ đẹp cuốn hút cho cả set đồ. Áo sơ mi kẻ ô cổ điển kèm chi tiết cổ thủy thủ cách điệu, kết hợp chân váy ngắn phom suông đem đến bản phối preppy đầy sáng tạo ẢNH: THE MAGNOLIA

Sự kết hợp giữa blouse cổ bèo, áo gile và chân váy chữ A luôn đem lại hiệu quả tuyệt vời. Trong một bản phối toàn màu nâu, sự có mặt của gam be là một cách làm thú vị để tổng thể bớt nhàm chán và tạo được điểm nhấn hơn ẢNH: THE MAGNOLIA

Set đồ họa tiết kẻ sọc mang "hơi thở" preppy tinh gọn, kết hợp nơ mảnh tạo nét ngọt ngào. Dáng áo chiết eo cùng phần cổ thủy thủ nữ tính, chân váy xòe xếp ly mang lại sự năng động, rất hợp cho những cô nàng yêu phong cách học đường ẢNH: THE MAGNOLIA

Thêm một vài chi tiết đính kết tinh xảo bạn sẽ thấy bộ trang phục như bừng sáng, từng đường nét trở nên sắc sảo hơn mà vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng đúng tinh thần preppy. Chỉ một chút lấp lánh vừa đủ cũng đủ khiến tổng thể nổi bật ẢNH: THE MAGNOLIA

Nếu yêu thích sự nhã nhặn nhưng vẫn muốn đan xen nét trẻ trung, bạn không thể bỏ qua bản phối này. Áo tay dài cổ bèo kết hợp nút đồng và quần ống suông tone sur tone tạo nên vẻ hài hòa vừa đủ ẢNH: THE MAGNOLIA

Chất liệu vải tơ đũi được xử lý kỹ càng đem đến cảm giác thoải mái khi mặc, phần cổ áo xếp ly bèo nhún tạo nên vẻ điệu đà, thanh lịch. Điểm nhấn đặc biệt ở chi tiết đính kim tuyến có độ bắt sáng cao, thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: VEO'S

Trẻ ra đến 10 tuổi nếu như bạn diện bản phối này. Sự kết hợp giữa áo cardigan màu vàng mơ, chân váy be nâu lệch tà và giày loafer giúp người mặc năng động hơn nhưng vẫn giữ vững tinh thần thanh lịch ẢNH: VEO'S

Phong cách preppy không chỉ là lựa chọn cho những ai yêu sự tối giản mà còn là "vũ khí" giúp vẻ ngoài của bạn trẻ hơn, tươi sáng hơn mà vẫn giữ được thần thái lịch thiệp.