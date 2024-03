Trở thành người đẹp phóng khoáng, đầy cá tính với phong cách thời trang cao bồi

Hyolyn vừa quay trở lại đường đua Kpop sau nhiều năm "im hơi lặng tiếng" qua bài hát No More (Ma Boy) kết hợp cùng thành viên nhóm cũ - Bora. Phong cách chủ đạo của MV là hình ảnh những cô gái cao bồi khỏe khoắn, năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Giọng ca 34 tuổi kết hợp áo quây cổ yếm với quần denim ống loe họa tiết bắt mắt và đeo khuyên tai dáng tròn to bản