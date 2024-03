TruFlex, công nghệ điêu khắc cơ bụng tạo múi lên ngôi

Tìm hiểu về TruFlex - công nghệ điêu khắc cơ bụng tạo múi, một phương pháp điều trị cơ bắp cá nhân hóa, không gây đau đớn, không cần thời gian nghỉ dưỡng đã được FDA chứng nhận phù hợp với mức độ thể lực, hình dáng và mục tiêu nhằm tăng cường săn chắc cơ bắp.

TruFlex là gì?

TruFlex by Cutera là một liệu pháp điêu khắc cơ tập trung vào việc tăng khối lượng cơ, săn chắc và tăng cường sức mạnh thông qua việc sử dụng công nghệ kích thích đa hướng (MDS).

Đối với TruFlex, tuyệt đối không sử dụng nó trên cơ ngực vì chúng ở gần tim và cũng không được sử dụng trên mặt @truSculpt

Điều này hoạt động bằng cách kích thích các cơ và kết quả là khắc phục hiệu ứng ổn định có thể xảy ra với thói quen tập thể dục thường xuyên của bạn. TruFlex hoàn toàn có thể tùy chỉnh và cho phép cách ly trực tiếp các nhóm cụ thể. Dòng sản phẩm trị liệu toàn thân từ máy nếu sử dụng 15 phút kích thích tương đương với 54.000 lần gập bụng hoặc 20.000 lần squat.

Sự khác biệt giữa TruFlex và TruSculpt là gì?

Theo các chuyên gia làm đẹp công nghệ cao tại La Ratio, TruFlex được thiết kế để xây dựng cơ bắp, trong khi TruSculpt dựa trên tần số vô tuyến và nhằm mục đích giảm mỡ. TruSculpt là thiết bị tần số vô tuyến đầu tiên được sử dụng để phân giải lipid. Công nghệ này tập trung vào việc giảm mỡ và sử dụng công nghệ tần số vô tuyến đơn cực (RF), nhắm mục tiêu có chọn lọc vào các tế bào mỡ dưới da, làm nóng chúng và gây ra hiện tượng "chết tế bào".

Bây giờ thì bạn đã hiểu vì sao Hoa hậu Olivia Frances Culpo có vòng 2 đẹp như mơ rồi chứ? Cô nàng là "fan" cứng của công nghệ làm đẹp cơ bụng tạo thành múi này @trubodyusa

Điều đáng lưu ý là TruSculpt có thể trở nên rất nóng và đối với những người có nước da sẫm màu hơn, sẽ có nguy cơ bị sạm da cao hơn. Mặt khác, TruFlex có tác dụng tăng cường săn chắc cơ bắp với khả năng kích thích tới 8 nhóm cùng một lúc. Các phương pháp điều trị khác trên thị trường chỉ có thể nhắm mục tiêu một hoặc hai bệnh cùng một lúc. Bạn có thể điều trị bất kỳ vùng nào trên cơ thể bằng TruSculpt, miễn là tay cầm có thể vừa vặn. Tuy nhiên, đặc biệt đối với TruFlex, bạn không thể sử dụng nó trên cơ ngực vì chúng ở gần tim. Không có thiết bị nào có thể được sử dụng trên mặt.

Lợi ích của TruFlex

TruFlex thực hiện nhanh chóng (15 phút), không xâm lấn và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Để có kết quả tốt nhất, thương hiệu khuyến nghị nên thực hiện từ 4 - 6 buổi. Kết quả có thể được nhìn thấy sau một loạt điều trị. Thiết bị này có khả năng thích ứng cao với từng bệnh nhân, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người có hình dạng và kích cỡ cơ thể khác nhau, loại da và mức độ thể chất khác nhau.

TruFlex đã được FDA chứng nhận để làm tăng cường và săn chắc vùng mông, đùi trong và ngoài cũng như cơ bụng @trubodyusa

Tuy nhiên, mọi người cũng sử dụng nó trên cánh tay, lưng dưới, cơ tứ đầu, gân kheo, bắp chân... Trong quá trình tư vấn, các bác sĩ thẩm mỹ sẽ đánh giá khả năng thích ứng của mỗi khách hàng.

Điều trị như thế nào?

Các chuyên gia của Viện thẩm mỹ La Ratio cho biết: "Thiết bị cung cấp 3 chế độ khác nhau. Đầu tiên, đó là sự chuẩn bị, đặc trưng bởi chuyển động vặn người để chuẩn bị cho các cơ. Điều này đặc biệt có lợi cho những người không tích cực tập luyện thường xuyên. Tiếp theo là chế độ giai điệu, khuyến khích các cơn co thắt cơ giúp tăng cường sức mạnh bằng cách khiến chúng co lại và giữ. Cuối cùng, đó là tác phẩm điêu khắc, cường độ cao nhất trong 3 tác động, tạo ra các cơn co thắt cơ hoàn toàn nhằm mục đích xây dựng khối lượng cơ và tăng tốc độ trao đổi chất cơ bản của bạn.

Việc tạo hình cơ thể trở nên dễ dàng với sự trợ giúp của TruFlex. Hãy tạm biệt những vết thâm to và mỡ cứng đầu bằng phương pháp điều trị giảm mỡ không xâm lấn, không cần thời gian nghỉ dưỡng

@trubodyusa

Tất cả đều có thể điều chỉnh được với tỷ lệ phần trăm cường độ khác nhau. Không ai đạt được 100% và cường độ cao nhất thường nằm trong khoảng 60 - 80%. Các miếng đệm dẫn gel, có thể hơi lạnh, được đặt lên bụng của bạn, sau đó các dụng cụ bôi sẽ được bôi lên trên. Việc mô tả cảm giác hơi phức tạp, một số người ví nó giống như cảm giác nhột nhột khó chịu nhưng nó không hề gây đau đớn, chỉ là không thoải mái trong 15 phút trị liệu. Khi bạn tiến gần đến những mốc gần cuối, các cơn co thắt trở nên liên tục hơn, trong đó bảy phút rưỡi đầu tiên là dữ dội nhất. Nói chuyện cùng chuyên gia lúc này sẽ giúp ích rất nhiều cho tâm trí của bạn, câu chuyện sẽ đánh "lạc hướng" khiến bạn không chú ý đến sự co thắt của cơ. Và khi kết thúc quá trình điều trị, hãy hít vào và thở ra chậm rãi tương tự như những gì bạn có thể làm trong một lớp tập luyện, cũng có thể giúp bạn vượt qua những khoảnh khắc căng thẳng hơn.



Bài viết với sự tư vấn chuyên môn từ bác sĩ Võ Thành Trung và các chuyên gia làm đẹp công nghệ cao tại Viện thẩm mỹ La Ratio