Từ diva Dior tại Thế vận hội đến phong cách những năm 90 của Celine Dion

Celine Dion đã tạo ra tác động phi thường trong âm nhạc trong 4 thập kỷ qua. Từ giọng hát đầy nội lực với những album bán chạy nhất bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp, đến việc truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ và thể hiện trên nhạc nền của một số bộ phim mang tính biểu tượng nhất của văn hóa đại chúng, bao gồm Beauty and the Beast (1991), Deadpool 2 (2018) và tất nhiên, Titanic (1997), cô đã khẳng định mình là một cái tên quen thuộc trên toàn cầu. Ca sĩ người Canada cũng đã tạo được ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang khi luôn có thiên hướng xuất hiện trên sân khấu và các sự kiện trong những bộ trang phục đầy phong cách, cũng như khoe dáng trong bộ phim tài liệu Netflix năm 2024 - I Am: Celine Dion - BST quần áo phong phú của cá nhân cô cùng giày dép và phụ kiện. Để kỷ niệm sự trở lại biểu diễn trực tiếp của mình sau 4 năm gián đoạn, kết thúc lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 bằng cách hát từ tháp Eiffel và trong bộ trang phục Dior tuyệt đẹp để khởi động, nữ danh ca đã cho chúng ta thấy sự thay đổi phong cách của mình qua nhiều năm.



Năm 2024: Lấp lánh trong chiếc váy choàng nữ thần của Dior trên tháp Eiffel



Chiếc váy của nhà mốt Pháp dành riêng cho nữ danh ca được làm bằng lụa trắng và được thêu với hơn 500 m tua rua bằng bạc, mất hơn 1.000 giờ làm việc @celinedion

Chiếc váy georgette bằng lụa trắng đính sequin của cô được trang trí bằng những đường tua rua phủ hàng nghìn viên ngọc trai bạc, sau khi nữ danh ca mặc đã được nhà mốt trưng bày trong khu vực không gian triển lãm riêng của thương hiệu dành riêng cho mối quan hệ của họ với những người nổi tiếng @celinedion

Cô đã phải tạm dừng biểu diễn trực tiếp do mắc phải một căn bệnh hiếm gặp gọi là hội chứng người cứng nhắc, mà cô đã dũng cảm chia sẻ trong bộ phim tài liệu Netflix gần đây của mình I Am: Celine Dion. Điều đó khiến màn trình diễn gần đây của cô vào cuối lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 càng có sức ảnh hưởng lớn hơn và việc Celine Dion hát từ tháp Eiffel trong bộ trang phục Dior tuyệt đẹp chính là điểm nhấn trên đỉnh cao. Suy cho cùng, nữ ca sĩ thực tế có cùng tên với Dior và cả hai đều đã củng cố vị thế ngôi sao của mình trên toàn thế giới.

Sau đêm biểu diễn tại Thế vận hội, ngày hôm sau cô đã tạm dừng phong cách cô gái Pháp của mình để chuyển sang phong cách logomania mang hơi hướng thập niên 90 @celinedion

Khi bước ra khỏi khách sạn, nữ ca sĩ được nhìn thấy mặc một bộ đồ Dior màu nâu đồng bộ, bao gồm áo chui đầu cổ chữ V ngoại cỡ và quần thể thao rộng thùng thình. Cả hai sản phẩm đều có họa tiết lặp lại logo của nhãn hiệu sang trọng, cùng với các sọc đua màu trắng và xanh nước biển.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh cảm giác cổ điển của bộ trang phục bằng giày thể thao buộc dây màu trắng chunky và đeo một cặp kính râm mắt mèo màu đen hình học để tạo điểm nhấn. Cô búi tóc ra sau, điều này càng làm tăng thêm nét thể thao cho vẻ ngoài của mình. Trang phục của cô sánh ngang với những trang phục nổi tiếng được nhìn thấy trong đường hầm WNBA, và theo đó, nữ danh ca đã giành được màn trình diễn chiến thắng của mình, nơi cô trình diễn màn trình diễn tuyệt đẹp bài hát Hymne à l'Amour của Édith Piaf.



Nữ ca sĩ chuyển sang phong cách giản dị hơn một chút. Trong một bài đăng trên Instagram vào ngày kế tiếp, công chúng thấy cô mặc chiếc quần jeans trắng rộng thùng thình và áo phông trắng giản dị khi cô nhìn ra khỏi phòng khách sạn ở Paris. Cô hoàn thiện vẻ ngoài lạnh lùng kiểu Pháp với chiếc vòng cổ vàng và những lọn tóc xoăn có chủ ý.

Năm 2020: Phép thuật Mugler

"Chuyên gia thời trang" Dion, người có mối quan hệ tuyệt vời với nhiều hãng sang trọng, đã diện một bộ bodysuit màu vàng tương lai từ BST Haute Couture mùa thu 1995 nhấn mạnh vẻ đẹp của tay nghề thủ công bằng cách chỉ kết hợp với phụ kiện là mái tóc thẳng, bóng mượt và vóc dáng săn chắc của cô

Khó có thể tìm được Archival Mugler vì những tác phẩm được chia sẻ với những người nổi tiếng phải được nhóm của họ chấp thuận. Chiếc váy này cũng đã được Beyoncé mặc trong video ca nhạc Sweet Dreams năm 2009 và người mẫu Irina Shayk trên trang bìa tạp chí Glamour năm 2019.

Năm 2019: "Chim công khoe sắc" tại Met Gala



Céline Dion trong chiếc áo choàng "xa lạ" của Oscar de la Renta tại Met Gala 2019 trông giống như một chú chim kỳ lạ gây ấn tượng thị giác mạnh @Oscar de la Renta

Bộ đầm được lấy cảm hứng từ "bộ trang phục hào nhoáng của Ziegfeld Follies". Toàn bộ quần thể dường như được đính cườm bằng tay bởi 52 nghệ nhân thêu bậc thầy. Họ đã dành tổng cộng 3.000 giờ để chế tạo chiếc váy nặng hơn 22 pound. Tuy nhiên, cô đã mặc nó rất dễ dàng, mềm mại @Oscar de la Renta

Chủ đề của Met Gala 2019 là Camp: Notes on Fashion, chủ đề đã khiến nhiều người tham dự phải phát cuồng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã ghi điểm ấn tượng với bộ bodysuit Oscar de la Renta màu sâm panh lộng lẫy của mình được trang trí bằng 3.000 sợi tua rua đính cườm và một chiếc mũ lông vũ công vàng của nhà sản xuất Noel Stewart. Vẻ ngoài gợi nhớ đến vẻ quyến rũ của cô gái biểu diễn ở Old Hollywood gặp Las Vegas và nữ nghệ sĩ đã thể hiện vai diễn của mình một cách hoàn hảo.

Ca sĩ người Canada Celine Dion cũng đã tạo được ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang khi luôn có thiên hướng xuất hiện trên sân khấu và các sự kiện trong những bộ trang phục đầy phong cách, cũng như khoe dáng trong bộ phim tài liệu Netflix năm 2024 - I Am: Celine Dion.