Từ nhẹ nhàng đến quyến rũ, thời trang cut out giúp nàng biến hóa với mọi style

Tạm quên đi những trang phục kín đáo truyền thống, phái nữ giờ đây đang "chết mê chết mệt" với thời trang cut out. Phong cách này gây ấn tượng bởi vẻ đẹp quyến rũ vô hạn. Không chỉ xuất hiện trong mỗi mùa hè, style cut out giờ đây còn được ứng dụng mọi lúc mọi nơi, miễn là quý cô cảm thấy yêu thích và tự tin diện mặc.

Hóa thân thành quý cô kiêu kỳ trong mẫu đầm midi hai dây dài quá gối. Tuy chỉ đơn giản với gam màu đen cơ bản cùng khoảng hở nhẹ nhàng giữa vùng trung tâm nhưng ngoại hình của Katerina Kainourgiou vẫn vô cùng tỏa sáng và thu hút mọi ánh mắt người nhìn. Giày sandals cao gót peep toe đế cao, kính râm gọng oval và son môi màu đỏ là những thứ "vũ khí" được người đẹp tóc vàng sử dụng để nâng tầm bản phối

Bắt đầu "nhen nhóm" từ mùa hè, nhưng đến hiện tại xu hướng thời trang cut out vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những chiếc váy hoặc trang phục liền thân có các đường cắt xẻ gợi cảm đã độc chiếm tủ đồ của hội quý cô thời thượng và là điểm nhấn thu hút sự chú ý. Không chỉ xuất hiện trong những bộ váy áo dạ hội mà xu hướng này còn truyền cảm hứng cho cả trang phục đời thường. Không bao giờ là quá muộn để bạn thử nghiệm chúng, đặc biệt là trong những chuyến du lịch nghỉ dưỡng

Xuất hiện như một nữ hoàng với chiếc đầm lụa satin xẻ tà màu trắng cùng chi tiết khoét hông đính kim loại, kết hợp cùng sandals cao gót xỏ ngón và túi xách cầm tay màu vàng ánh kim, ngoại hình của nàng sẽ trở nên bay bổng nhưng không kém phần quyến rũ

Áo ống quây ngang là item không bao giờ lỗi mốt bởi vẻ đẹp đơn giản, cổ điển. Tuy nhiên ngoại hình của bạn sẽ thêm phần đặc sắc thú vị khi diện mẫu áo màu đỏ rực rỡ cùng chi tiết khoét ngực táo bạo. Để phối đồ với item này không hề khó, nếu muốn cá tính năng động, bạn hãy chọn mix cùng quần jeans hoặc quần vải ống rộng. Để trẻ trung và ngọt ngào hơn thì chân váy ngắn và giày cao gót sẽ là sự lựa chọn phù hợp

Váy dệt kim với những đường khoét hở lạ mắt sẽ trở thành món đồ đi biển yêu thích của bạn bên cạnh bikini hay đồ đan móc crochet đầy màu sắc

Trang phục cut out với những mảng màu tươi sáng cùng các đường cắt chéo táo bạo giúp nàng dễ dàng khoe khéo đường cong gợi cảm trên cơ thể. Cũng chính vì lý do "thiên biến vạn hóa" đa dạng nên xu hướng này được rất nhiều ngôi sao, người nổi tiếng lựa chọn làm item để đi show, dự sự kiện hay mặc thường ngày

Nếu còn e dè với những đường cắt xẻ táo bạo, hãy để Sofia Ruutu gợi ý cho nàng cách diện đồ cut out một cách duyên dáng. Bằng thiết kế váy dáng xòe được khoét xẻ vừa đủ ở giữa vùng ngực, người mẫu Phần Lan mang đến ấn tượng về vẻ quyến rũ đầy nữ tính nhưng không hề cũ kỹ, khơi gợi cảm hứng thanh lịch trong dòng chảy thời trang đương đại

Thời trang cut out được thiết kế tùy theo sở thích hoặc nhu cầu người mặc, có thể gợi cảm mà không cần quá lố. Trong các bộ sưu tập năm nay của những thương hiệu hàng đầu, một lần nữa ánh mắt của giới mộ điệu bị thu hút bởi những món đồ thời trang có đường cắt đầy sáng tạo, được xuất hiện với tần suất dày đặc trong những bữa tiệc xa hoa, chứng tỏ đây là một xu hướng vừa linh hoạt về phong cách, vừa sang trọng tuyệt đối.

Kết hợp một chiếc đầm trắng dáng dài khoét hông với sandals mules màu xanh neon và kiểu tóc tết đuôi ngựa hot trend, đảm bảo bạn sẽ trở thành "nhân vật chính" trong mọi cuộc vui

Cut out là xu hướng thời trang ngày càng trở nên gần gũi hơn với cuộc sống đời thường. Không chỉ tôn lên vẻ đẹp hình thể của phái nữ, những đường khoét xẻ phá cách còn đem đến nét gợi cảm tinh tế thông qua những chi tiết ẩn hiện hút mắt. Tuy lợi hại như vậy nhưng trang phục cut out cũng cần được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Đối với văn hóa châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì nàng chỉ nên chọn những đường cắt nhẹ nhàng, duyên dáng, khoe khéo vẻ quyến rũ mặn mà, ý nhị. Tuy có phần kín đáo hơn nhưng sự sexy lôi cuốn đặc trưng của trang phục cut out không hề bị giảm sút đi chút nào.



Theo: Tlife, Harpers Bazaar