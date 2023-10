Tự tin chinh phục mọi cuộc vui với những chiếc đầm đen nhỏ - Little Black Dress

Những chiếc đầm đen nhỏ - Little Black Dress tuy có kiểu dáng đơn giản, thường là những mẫu đầm màu đen có thiết kế trơn, không họa tiết, không chi tiết cầu kỳ nhưng chúng vẫn có thể theo chân quý cô trên mọi hành trình, từ đi học, đi chơi cho đến đi làm.

Rosé diện chiếc đầm đen nhỏ một cách nhẹ nhàng và trong trẻo hơn ai hết. Cô nàng thích những kiểu váy theo style công chúa bánh bèo với phần xòe bồng cùng kích thước ngắn trên đầu gối. Item này giúp tỷ lệ cơ thể của người mặc trở nên nổi bật hơn, đồng thời đôi chân dài miên man cũng được tôn vinh triệt để

Là một trong những ngôi sao quốc tế hết mực được săn đón, giọng ca chính của nhóm BlackPink luôn khiến giới truyền thông phải bàn luận trước mỗi lần cô nàng xuất hiện. Thường ưu tiên các trang phục đơn giản như Little Black Dress, không ít lần người hâm mộ thấy nữ idol chọn đầm chỉ với gam màu đen nhưng diện mạo lại biến hóa vô cùng linh hoạt.

Seohyun đầy quyến rũ trong chiếc váy màu đen đơn giản của Diesel - thương hiệu thời trang dẫn đầu xu hướng với những item cá tính gai góc. Chiếc váy liền cổ yếm, gắn logo kim loại bản lớn ở giữa ngực áo đã bộc lộ một khía cạnh khác của Seohyun, phóng khoáng và gợi cảm hơn. "Út cưng" của SNSD kết hợp chiếc váy cùng túi xách Y2K, boots da cao ngang gối và mang đến một bộ outfit "chất như nước cất"

Trong một buổi tiệc quan trọng, nếu muốn nổi bật hơn ai hết và toát lên vẻ đẹp cổ điển thì chiếc váy đen nhỏ sẽ là câu trả lời hoàn hảo dành cho bạn. Đặc biệt, một chiếc váy với những chi tiết đính kết tinh xảo từ lông vũ giống như Kim A Hyun có thể giúp bạn tỏa sáng trên mọi mặt trận. Bằng cách thêm chiếc vòng cổ choker gắn hoa vải đang thịnh hành ngày nay, nàng mẫu xứ Hàn đã hoàn thành một diện mạo tuyệt đẹp trong bữa tiệc đêm mà không tốn quá nhiều thời gian mix match

Bạn có thể tìm thấy mẹo mặc một chiếc váy ngắn chất liệu da một cách sang trọng, tinh tế theo phong cách của fashionista Anne Laure Mais. Cô nàng layer chiếc váy ngắn màu đen không tay đơn giản với áo kéo khóa vải sheer màu xanh và giày cao gót mũi nhọn. Đây là outfit dành cho những cô nàng đam mê style quyến rũ nhẹ nhàng bởi chúng vẫn giúp bạn khoe trọn vẹn số đo đường cong 3 vòng nóng bỏng nhưng rất kín kẽ, duyên dáng

Khai thác vẻ đẹp kinh điển từ những bản phối thời trang tối giản, không rập khuôn mà lại vô cùng thú vị, chi tiết thắt nơ bản to được các nhà mốt đưa vào làm điểm nhấn chính cho mẫu váy đen dáng xòe. Đường xếp nếp hai bên hông váy góp phần hack dáng, tạo cảm giác hông đầy đặn hơn. Phá cách nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế và điệu đà để tạo dấu ấn cho riêng cô gái thời đại. Fashionista Tammy ứng dụng set đồ này với boots dáng dài để diện trong những bữa tiệc ngoài trời

Little Black Dress cho cô nàng sang chảnh. Diện item này này thì thần thái và nhan sắc của người mặc chắc chắn sẽ tăng lên "vài chân kính". Fashionista Jessie Ann Gagné cực kỳ bốc lửa và quyến rũ với dáng đầm cocktail ôm sát tôn trọn thềm ngực căng đầy và đường cong chữ S tuyệt mỹ. Vừa che được khuyết điểm không đáng có trên cơ thể lại sexy vô cùng, đảm bảo thiết kế này sẽ giúp nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn

Quyến rũ, sang trọng và tinh tế, một vẻ đẹp hoàn mỹ không gắng gượng dành cho cả cô nàng trẻ trung lẫn quý cô thành đạt. Ưu điểm dễ mặc và gọn người cho nàng một lựa chọn an toàn và có thể diện ở bất cứ nơi đâu. Chất liệu cotton co giãn cùng điểm nhấn lệch vai cho trang phục của người đẹp Amelia Taylor thêm phần ấn tượng nổi bật ngay cả trong sắc đen huyền bí và không cần chi tiết đính kết cầu kỳ

Những chiếc váy đen chưa bao giờ đánh mất vị thế trong ngành thời trang. Chỉ cần lựa chọn một chiếc váy đen dự tiệc phù hợp là nàng đã hoàn thiện đến 80% vẻ ngoài quyến rũ, thanh lịch. Cuối cùng, hãy để phụ kiện, kiểu tóc và cách trang điểm giúp nàng hoàn thành 20% còn lại. Diện một mẫu váy cổ sơ mi tối giản nhưng cô nàng Alexandra Frenkel vẫn toát lên nét đẹp cổ điển đầy hút mắt

Những ngày giao mùa với thời tiết "bất ổn" chẳng làm khó được nàng khi diện lên mình những chiếc đầm đen nhỏ - Little Black Dress "đa di năng". Với nhiều chất liệu đa dạng cùng kiểu dáng tối giản mang tính ứng dụng cao, các thiết kế này khiến cho mọi quý cô từ nữ tính đến cá tính, năng động đều yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Để có sự phổ biến ngày nay của Little Black Dress, ít ai biết đó là cả một cột mốc đáng nhớ với chiếc đầm đen do Coco Chanel thiết kế xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue năm 1926. Xoay chuyển hoàn toàn cái nhìn chưa mấy thiện cảm với gam màu có phần u tối thời điểm ấy, bà đã biến đầm đen trở thành biểu tượng của sự sang trọng và hiện đại mà mọi cô nàng mãi về sau vẫn xem như món bảo bối trong tủ đồ.



Ảnh: InstaNV