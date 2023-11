Tự tin khoe thần thái thu hút giữa phố đông với muôn kiểu áo blazer

Các tín đồ thời trang chắc không còn xa lạ với khái niệm "all black" thì cũng có cụm từ "all green" tương tự. Tuy nhiên diện một màu xanh lá cây duy nhất từ đầu đến chân lại là một "chiến lược" khá mạo hiểm do đặc tính kén da, kén người mặc. Những cô nàng da ngăm bánh mật tuyệt đối nên tránh xa gam màu này