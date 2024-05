Tự tin mặc đẹp hè này với phong cách công sở trẻ trung

Mang đậm phong cách thời trang tối giản, triết lý "Less is more" - càng đơn giản càng đẹp được vận dụng hiệu quả vào những set áo sơ mi phối chân váy. Gợi ý từ cô nàng Salim là kết hợp chất liệu vải sheer màu ngà cùng túi xách cổ tay làm điểm nhấn. Thiết kế sử dụng kỹ thuật xếp lớp tinh tế kết hợp chi tiết phá cấu trúc đầy tự do và phóng khoáng