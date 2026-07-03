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Tự tin sải bước xuống phố cùng quần ống suông

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/07/2026 14:37 GMT+7

Dù xuất hiện trong tủ đồ công sở, trên những con phố mùa hè hay các buổi hẹn cuối tuần, những chiếc quần suông luôn biết cách biến hóa để phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Điểm hấp dẫn nhất của quần ống suông nằm ở khả năng thích ứng với mọi phong cách. Một chiếc quần có thể đồng hành cùng áo sơ mi nơi công sở, blazer trong những cuộc họp, áo gile cho kỳ nghỉ hay đơn giản là áo thun khi xuống phố.

Tự tin sải bước xuống phố cùng quần ống suông- Ảnh 1.

Tạo dấu ấn nhờ trang phục mang bảng màu xanh pastel và xám than đầy tinh tế, chiếc áo sơ mi tay ngắn mát mẻ cho ngày hè. Trong khi quần cạp cao ống suông tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân đáng kể. Điểm nhấn hoa vải nơi phần eo mang lại vẻ nữ tính mà không làm mất đi nét chỉn chu

ẢNH: CALIE

Tự tin sải bước xuống phố cùng quần ống suông- Ảnh 2.

Không cần những bộ suit cứng nhắc, blazer tay ngắn kết hợp cùng quần ống suông đen năng động. Áo hai dây màu nude giúp cân bằng sự mạnh mẽ của blazer, nhấn nhá cùng chiếc kính gọng mảnh cùng giày cao gót mũi phối màu trở thành điểm nhấn thời thượng

ẢNH: CALIE

Tự tin sải bước xuống phố cùng quần ống suông- Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng dáng ngắn và quần ống suông đen luôn mang đến vẻ đẹp vượt thời gian. Thiết kế tay phồng cùng chiếc cài áo nhỏ tạo điểm nhấn tinh tế. Phom quần suông dài phù hợp với nhiều dáng người

ẢNH: CALIE

Tự tin sải bước xuống phố cùng quần ống suông- Ảnh 4.

Sức hút của phong cách monochrome trắng chưa bao giờ hạ nhiệt, áo khoác crop tối giản phối cùng áo trong và quần ống suông đồng màu tạo hiệu ứng liền mạch cho tổng thể. Thiết kế quần rủ nhẹ làm tăng vẻ uyển chuyển trong từng bước chân

ẢNH: CALIE

Tự tin sải bước xuống phố cùng quần ống suông- Ảnh 5.

Set đồ linen màu be ghi điểm nhờ vẻ đẹp mộc mạc của chất liệu. Áo sát nách dáng vest kết hợp cùng quần ống suông đồng chất liệu thoáng mát. Chiếc mũ cói cùng túi tua rua thủ công góp phần hoàn thiện tinh thần nghỉ dưỡng đầy thư thái

ẢNH: NEM FASHION

Tự tin sải bước xuống phố cùng quần ống suông- Ảnh 6.

Quần suông màu xanh ô liu mang đến cảm giác tươi mới nhưng vẫn đủ tinh tế để ứng dụng hằng ngày. Khi kết hợp cùng áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng là có thể tham gia các cuộc họp hoặc gặp mặt quan trọng

ẢNH: CARDINA

Tự tin sải bước xuống phố cùng quần ống suông- Ảnh 7.

Nếu yêu thích phong cách năng động, quần jeans ống suông chính là món đồ không thể thiếu. Thiết kế cạp chun kết hợp áo thun đen ôm vừa vặn tạo nên sự đối lập thú vị, chỉ cần đi cùng áo thun dáng ôm hoàn thiện vẻ ngoài cá tính cho ngày dài

ẢNH: SNAKE VIỆT

Tự tin sải bước xuống phố cùng quần ống suông- Ảnh 8.

Quần ống suông kết hợp áo thun ôm màu vàng mù tạt mang đến vẻ ngoài trẻ trung, tôn dáng và tạo hiệu ứng đôi chân thon dài. Chỉ cần thêm kính mát và túi đeo vai là đã có ngay set đồ dạo phố đầy cuốn hút

ẢNH: SNAKE VIỆT

 

quần ống suông xanh pastel blazer quần jeans ống suông quần denim

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