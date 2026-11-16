Tự tin xuống phố cùng bản phối với quần âu ống suông

Quần âu ống suông ghi điểm bởi sự thoải mái và khả năng kéo dài đôi chân cho người mặc. Tùy vào chất liệu vải và cách kết hợp áo đi kèm, món đồ này có thể biến hóa linh hoạt từ vẻ ngoài quyền lực, cá tính đến nét dịu dàng, nữ tính.

Quần âu ống suông màu đen tuyền chất liệu vải đứng phom, giúp giữ đường ly thẳng tắp và tạo cảm giác đôi chân thon dài khi phối cùng áo blazer và gile đồng điệu ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Nếu muốn tiết kiệm thời gian phối đồ, những bộ trang phục đồng bộ giữa áo gile và quần âu là gợi ý đáng cân nhắc.

Tông màu trầm trung tính giúp bộ trang phục dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Kính mát bản lớn và túi xách dáng hộp đồng màu là những lựa chọn phù hợp để hoàn thiện phong cách tối giản, hiện đại ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Trái với vẻ mạnh mẽ của trang phục may đo, áo peplum mang đến nét mềm mại khi kết hợp cùng quần âu ống suông.

Nên ưu tiên áo peplum có độ xòe vừa phải, chiều dài kết thúc quanh hông để tránh khiến phần thân trên trông ngắn đi khi phối cùng quần âu ống suông sáng màu ẢNH: @CELES_FOR_WOMEM

Với những cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, cách phối áo gile ngắn cùng quần cạp cao đồng điệu là lựa chọn đáng thử để tạo hiệu ứng kéo dài phần thân dưới ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Quần âu ống suông không nhất thiết phải đi cùng những kiểu áo mang tính trang trọng. Một chiếc áo thun trắng ôm vừa vặn kết hợp cùng quần âu màu xám sáng cũng đủ tạo nên diện mạo trẻ trung, thoải mái mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Sự đối lập giữa phom áo gọn gàng và ống quần rộng giúp tổng thể có điểm nhấn về tỷ lệ, tránh cảm giác đơn điệu ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Những gam màu như trắng kem, be hay xám nhạt mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ dàng làm mới phong cách thường ngày. Quần âu ống suông màu trắng ngà kết hợp cùng áo hai dây dáng corset đầy độc đáo.

Đường ly chạy dọc thân quần cũng giúp tạo hiệu ứng đôi chân thon dài hơn. Túi tote da màu nâu cùng xăng đan quai mảnh là những phụ kiện mang lại vẻ ngoài phóng khoáng, phù hợp với phong cách dạo phố ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO