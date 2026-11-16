Tự tin xuống phố cùng bản phối với quần âu ống suông

Quần âu ống suông là món đồ kinh điển giúp phái đẹp tôn dáng hiệu quả mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu, kiểu quần này luôn nằm trong danh sách ưu tiên của nhiều cô gái mỗi khi ra phố hay đến công sở.
Chia sẻ bài viết
Quần âuống suông ghi điểm bởi sự thoải mái và khả năng kéo dài đôi chân cho người mặc. Tùy vào chất liệu vải và cách kết hợp áo đi kèm, món đồ này có thể biến hóa linh hoạt từ vẻ ngoài quyền lực, cá tính đến nét dịu dàng, nữ tính.
Nếu muốn tiết kiệm thời gian phối đồ, những bộ trang phục đồng bộ giữa áo gile và quần âu là gợi ý đáng cân nhắc.
Trái với vẻ mạnh mẽ của trang phục may đo, áo peplum mang đến nét mềm mại khi kết hợp cùng quần âu ống suông.
Quần âu ống suông không nhất thiết phải đi cùng những kiểu áo mang tính trang trọng. Một chiếc áo thun trắng ôm vừa vặn kết hợp cùng quần âu màu xám sáng cũng đủ tạo nên diện mạo trẻ trung, thoải mái mà vẫn giữ được nét thanh lịch.
Những gam màu như trắng kem, be hay xám nhạt mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ dàng làm mới phong cách thường ngày. Quần âu ống suông màu trắng ngà kết hợp cùng áo hai dây dáng corset đầy độc đáo.