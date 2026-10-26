Từ trẻ trung đến sang trọng cùng những sắc độ xanh

Trong khi các gam màu trung tính quen thuộc như đen, trắng hay beige luôn giữ vị trí an toàn, sắc xanh và các tông xanh lá đậm lại mang đến một làn gió tươi trẻ, tràn đầy năng lượng nhưng vẫn chuẩn mực thanh lịch. Điểm đặc trưng giúp gam xanh lá "được lòng" phái đẹp chính là sắc độ dịu mát, không quá chói lọi nhưng lại khéo léo làm bật tone da sáng mịn.
Sự xuất hiện của sắc xanh lá trên phom dáng đầm dạ tiệc lụa satin hay đầm voan tơ dập ly mang lại diện mạo đài các, đẳng cấp vượt thời gian. Độ bóng tự nhiên của chất liệu lụa hoặc hiệu ứng dập tầng bồng bềnh của voan giúp trang phục bắt sáng hoàn hảo dưới nắng ấm hay ánh đèn tiệc đêm.
Bản phối giữa sắc xanh bơ và tông màu nâu đất, nâu camel là công thức phối màu kinh điển mang lại cảm giác ấm áp mà cực kỳ "nịnh" mắt. Đây chính là gợi ý hoàn hảo cho những ngày chuyển mùa hay những buổi dạo phố, cà phê ngày cuối tuần.
Khi trang phục chính mang họa tiết hoặc gam màu sáng, hãy tiết chế bằng các món phụ kiện mang gam màu trơn đồng điệu như xanh rêu thẫm, nâu camel hoặc trắng kem để tổng thể hài hòa, tránh gây rối mắt.
Chiếc áo len xù màu xanh bơ tươi trẻ phối cùng quần shorts len màu nâu trầm, thắt lưng da nịt to bản mang vẻ ngoài năng động cho các chuyến du lịch vùng cao.
Sắc xanh không chỉ xoa dịu thị giác bằng nét tươi mát, thanh lịch mà còn tôn vinh trọn vẹn nét cuốn hút riêng của phái đẹp. Sự biến chuyển linh hoạt từ những khoảng xanh nhạt trẻ trung đến gam xanh đậm sang trọng chính là chìa khóa để bạn khẳng định phong cách thời trang đầy tinh tế.