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Từ trẻ trung đến sang trọng cùng những sắc độ xanh

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
26/10/2026 12:00 GMT+7

Với khả năng tôn da vượt trội cùng hiệu ứng thị giác dịu mắt, gam màu sắc xanh lá mang đến vô vàn ý tưởng phối đồ thời thượng cho quý cô từ dạo phố đến những buổi tiệc sang trọng.

Trong khi các gam màu trung tính quen thuộc như đen, trắng hay beige luôn giữ vị trí an toàn, sắc xanh và các tông xanh lá đậm lại mang đến một làn gió tươi trẻ, tràn đầy năng lượng nhưng vẫn chuẩn mực thanh lịch. Điểm đặc trưng giúp gam xanh lá "được lòng" phái đẹp chính là sắc độ dịu mát, không quá chói lọi nhưng lại khéo léo làm bật tone da sáng mịn.

Sự xuất hiện của sắc xanh lá trên phom dáng đầm dạ tiệc lụa satin hay đầm voan tơ dập ly mang lại diện mạo đài các, đẳng cấp vượt thời gian. Độ bóng tự nhiên của chất liệu lụa hoặc hiệu ứng dập tầng bồng bềnh của voan giúp trang phục bắt sáng hoàn hảo dưới nắng ấm hay ánh đèn tiệc đêm.

Từ trẻ trung đến sang trọng cùng những sắc độ xanh- Ảnh 1.

Đầm ôm sát phom dáng đuôi cá chất liệu lụa bóng sắc xanh olive trầm ấm, điểm xuyết chi tiết cúp ngực dựng cấu trúc và dải vải choàng cổ thướt tha giúp quý cô tôn trọn vóc dáng ngọc ngà và thần thái kiêu sa

ẢNH: @SISSY.NATION

Từ trẻ trung đến sang trọng cùng những sắc độ xanh- Ảnh 2.

Khi diện các thiết kế đầm dạ tiệc xanh pastel, hãy ưu tiên kết hợp cùng giày cao gót quai mảnh tông màu trắng, kem tối giản để giữ trọn sự thanh thoát cho tổng thể

ẢNH: @SISSY.NATION

Từ trẻ trung đến sang trọng cùng những sắc độ xanh- Ảnh 3.

Việc sử dụng kỹ thuật xếp nhún dọc thân đầm hay dập ly tầng không chỉ giấu khuyết điểm vòng 2 hiệu quả mà còn tạo sự bồng bềnh cho tà váy

ẢNH: @SISSY.NATION

Bản phối giữa sắc xanh bơ và tông màu nâu đất, nâu camel là công thức phối màu kinh điển mang lại cảm giác ấm áp mà cực kỳ "nịnh" mắt. Đây chính là gợi ý hoàn hảo cho những ngày chuyển mùa hay những buổi dạo phố, cà phê ngày cuối tuần. 

Từ trẻ trung đến sang trọng cùng những sắc độ xanh- Ảnh 4.

Phối đồ layer ngẫu hứng với set đồ gồm áo hai dây voan tơ màu xanh lá nhạt kết hợp chân váy ngắn viền bèo màu trắng ngà và bốt da cổ cao tạo nên phong cách phá cách

ẢNH: @_QUYNHRIVIU_

Từ trẻ trung đến sang trọng cùng những sắc độ xanh- Ảnh 5.

Cách kết hợp giữa áo len dệt kim, áo thun cổ lọ trắng bên trong cùng chân váy xòe nâu giúp tạo độ sâu chiều cao và nét hiện đại chuẩn phong cách học đường

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Khi trang phục chính mang họa tiết hoặc gam màu sáng, hãy tiết chế bằng các món phụ kiện mang gam màu trơn đồng điệu như xanh rêu thẫm, nâu camel hoặc trắng kem để tổng thể hài hòa, tránh gây rối mắt. 

Từ trẻ trung đến sang trọng cùng những sắc độ xanh- Ảnh 6.

Sắc xanh lá mạ tươi sáng thổi làn gió mới mẻ, đầy cuốn hút vào dáng áo cổ bẻ rộng rãi. Chất liệu len xốp của áo làm nổi bật trọn vẹn vẻ tự nhiên vừa đem lại sự ấm áp cho những ngày thu

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Chiếc áo len xù màu xanh bơ tươi trẻ phối cùng quần shorts len màu nâu trầm, thắt lưng da nịt to bản mang vẻ ngoài năng động cho các chuyến du lịch vùng cao. 

Từ trẻ trung đến sang trọng cùng những sắc độ xanh- Ảnh 7.

Chỉ cần điểm xuyết họa tiết chấm bi trên chân váy nâu trên khăn trùm đầu, áo cardigan dệt kim giúp mang lại hơi thở hoài cổ duyên dáng

ẢNH: @_RIINNAXX

Từ trẻ trung đến sang trọng cùng những sắc độ xanh- Ảnh 8.

Những nét vẽ lá cây, họa tiết botanical mang tông xanh lá tươi sáng trên nền vải xanh olive đem lại sự tươi mát. Sự chuyển sắc mượt mà giữa các tông xanh đậm - nhạt giữ cho outfit vẻ phóng khoáng

ẢNH: @F.SUNGDAY

Sắc xanh không chỉ xoa dịu thị giác bằng nét tươi mát, thanh lịch mà còn tôn vinh trọn vẹn nét cuốn hút riêng của phái đẹp. Sự biến chuyển linh hoạt từ những khoảng xanh nhạt trẻ trung đến gam xanh đậm sang trọng chính là chìa khóa để bạn khẳng định phong cách thời trang đầy tinh tế. 

 

sắc xanh lá Gam xanh xanh lá phối đồ với sắc xanh lá

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