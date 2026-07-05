Túi bán nguyệt trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho trang phục

Túi bán nguyệt là thiết kế mô phỏng hình vầng trăng khuyết với phần đáy bo tròn mềm mại và đường cắt thẳng hoặc hơi cong nhẹ ở miệng túi. Xuất hiện như một làn gió mới xóa tan sự cứng nhắc của các phom túi vuông truyền thống, món phụ kiện này mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa hiện đại đầy cuốn hút.

Điểm đặc trưng của túi bán nguyệt nằm ở những đường nét uốn cong liền mạch, loại bỏ hoàn toàn cảm giác cứng nhắc thường thấy ở các thiết kế hình hộp. Với kích thước vừa vặn, chiếc túi dễ dàng chứa đựng những vật dụng thiết yếu như điện thoại, ví tiền hay chìa khóa mà vẫn giữ được phom dáng gọn gàng.

Chiếc túi bán nguyệt này sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy nhờ hàng trăm hạt cườm kim loại được kết thủ công tỉ mỉ. Phần quai cầm cũng làm từ hạt kết đồng điệu, khiến tổng thể bắt sáng cực tốt dưới ánh đèn tiệc ẢNH: @KOOKYHOUSE

Túi bán nguyệt với chất liệu da cao cấp đa sắc màu kết hợp họa tiết monogram đặc trưng. Phom dáng bán nguyệt càng đẳng cấp hơn nhờ phần quai cầm bằng da dày dặn, đầu tư chiếc túi họa tiết kinh điển này là lựa chọn thông minh bởi chúng không lỗi mốt và giữ giá tốt theo thời gian ẢNH: @KOOKYHOUSE

Chiếc túi bán nguyệt trắng nhã nhặn, làm từ chất liệu da tổng hợp cao cấp có độ bền cao và chống thấm nước tốt. Điểm nhấn tinh tế của thiết kế nằm ở những đường họa tiết vân nổi sắc sảo trên mặt túi, phối cùng trang phục nữ tính như đầm tay phồng hoàn thiện vẻ ngoài tiểu thư ẢNH: @KOOKYHOUSE

Một trong những ưu điểm lớn nhất của túi bán nguyệt là khả năng biến hóa linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh. Khi kết hợp với đầm ôm dáng, chiếc túi trở thành điểm nhấn giúp tổng thể thêm phần sang trọng, còn với những chiếc váy xòe ngắn thì lại đem đến nét năng động.

Túi bán nguyệt gây ấn tượng với tông màu trắng xám hiện đại, sử dụng chất liệu bằng các sợi da mềm mại kết lại với nhau vô cùng khéo léo. Họa tiết đan xéo độc đáo trên bề mặt túi tạo nên hiệu ứng thị giác đan xen đẹp mắt. Kết hợp cùng áo trễ vai tay dài màu xanh biển và quần shorts màu trắng để có một diện mạo tràn đầy năng lượng ẢNH:@GOLA.DESIGN

Túi bán nguyệt mang đậm hơi thở của những chuyến đi với chất liệu sợi tự nhiên, mộc mạc được đan kết hoàn toàn thủ công. Họa tiết đan tạo ra các khoảng hở thoáng khí trên thân túi, đây là mảnh ghép hoàn hảo cho chuyến du lịch mùa hè khi được phối cùng đầm ngắn cổ tròn màu trắng nhẹ nhàng điểm xuyết họa tiết nhiều hoa nhỏ

ẢNH:@GOLA.DESIGN

Túi bán nguyệt sở hữu kích thước mini nhỏ gọn với gam màu đen bóng huyền bí, sự sang trọng của túi được nhân đôi nhờ các đường họa tiết vân chìm tinh xảo trên bề mặt đan xen cùng phần viền vàng kim sắc nét chạy dọc theo mép túi. Phối cùng váy cổ yếm tôn lên nét quyến rũ cho người mặc ẢNH:@20TRENDIEOFFICIAL

Nếu hướng đến phong cách công sở hiện đại, những chiếc túi xách pastel với sắc màu nhẹ nhàng dễ dàng kết hợp với trang phục chỉn chu ở môi trường làm việc.

Túi bán nguyệt với thiết kế bo tròn cùng phom dáng gọn gàng giúp món phụ kiện này dễ dàng hòa quyện vào nhiều phong cách. Sắc xanh baby dịu nhẹ càng tôn lên nét tinh khôi, kết hợp cùng chiếc đầm ôm dáng với chi tiết bèo nhún đầy sang trọng ẢNH: @MOSSDOM.ID

Túi bán nguyệt xứng đáng là món phụ kiện "must have" nhờ phom dáng hình học độc đáo và khả năng biến hóa linh hoạt với mọi phong cách. Dù bạn chọn chất liệu hạt kết lấp lánh sang chảnh, da đan xéo cá tính hay sợi tự nhiên mộc mạc, món đồ này đều biết cách tạo điểm nhấn đắt giá cho tổng thể trang phục.



