Túi bán nguyệt trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho trang phục

Túi bán nguyệt với đường cong và kiểu dáng thời thượng đang là phụ kiện chiếm trọn trái tim của các tín đồ thời trang.
Chia sẻ bài viết
Túi bán nguyệt là thiết kế mô phỏng hình vầng trăng khuyết với phần đáy bo tròn mềm mại và đường cắt thẳng hoặc hơi cong nhẹ ở miệng túi. Xuất hiện như một làn gió mới xóa tan sự cứng nhắc của các phom túi vuông truyền thống, món phụ kiện này mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa hiện đại đầy cuốn hút.
Điểm đặc trưng của túi bán nguyệt nằm ở những đường nét uốn cong liền mạch, loại bỏ hoàn toàn cảm giác cứng nhắc thường thấy ở các thiết kế hình hộp. Với kích thước vừa vặn, chiếc túi dễ dàng chứa đựng những vật dụng thiết yếu như điện thoại, ví tiền hay chìa khóa mà vẫn giữ được phom dáng gọn gàng.
Một trong những ưu điểm lớn nhất của túi bán nguyệt là khả năng biến hóa linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh. Khi kết hợp với đầm ôm dáng, chiếc túi trở thành điểm nhấn giúp tổng thể thêm phần sang trọng, còn với những chiếc váy xòe ngắn thì lại đem đến nét năng động.
Nếu hướng đến phong cách công sở hiện đại, những chiếc túi xách pastel với sắc màu nhẹ nhàng dễ dàng kết hợp với trang phục chỉn chu ở môi trường làm việc.
Túi bán nguyệt xứng đáng là món phụ kiện "must have" nhờ phom dáng hình học độc đáo và khả năng biến hóa linh hoạt với mọi phong cách. Dù bạn chọn chất liệu hạt kết lấp lánh sang chảnh, da đan xéo cá tính hay sợi tự nhiên mộc mạc, món đồ này đều biết cách tạo điểm nhấn đắt giá cho tổng thể trang phục.