Túi tote, 'vị cứu tinh' cho những cô nàng thành thị

Dù mang vẻ ngoài giản dị hay được chế tác từ chất liệu da cao cấp, túi tote vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi là sự rộng rãi và tính linh hoạt.

Xuống phố đơn giản với chiếc túi tote vải

Nếu bạn là cô nàng yêu thích sự nhẹ nhàng, năng động nhưng vẫn muốn giữ vẻ chỉn chu khi ra phố, túi tote vải chính là “chân ái” ẢNH: VBD STORE

Nàng đeo chiếc túi tote vải lớn màu trắng kem, in chữ đen đơn giản, tạo điểm nhấn tương phản rõ rệt với bộ trang phục màu sắc. Về trang phục, nàng chọn mặc váy sơ mi ngắn tay màu cam đất, có thiết kế cổ bẻ chữ V xẻ sâu và thắt eo, khéo léo tôn lên đôi chân thon thả.

Ngọt ngào với chiếc túi tote vải lớn màu trắng kem, nổi bật với hình in chú ngỗng đáng yêu quàng khăn đỏ, tạo điểm nhấn vui tươi giữa phố ẢNH: ZICZAC DESIGN

Nàng kết hợp cùng váy maxi suông rộng màu hồng nude nhạt, họa tiết hoa nhí dập nổi nhẹ nhàng, tay lỡ rộng thoải mái. Để hoàn thiện trang phục dạo phố, thêm một chiếc băng đô cùng tông màu mộc mạc, tạo nên hình ảnh thanh lịch mà vẫn trẻ trung.

Túi tote đứng phom là lựa chọn tiện nghi cho nàng công sở

Các quý cô công sở có thể chọn một chiếc túi tote vải màu xám nhạt, có chi tiết logo in đậm trong vòng tròn màu đen ẢNH: MAISON

Chiếc túi tote vải được may đứng phom, kết hợp với bộ trang phục công sở gồm áo blazer dáng dài màu xám đậm, bên trong là áo màu xanh dương nhạt. Tổng thể trang phục toát lên vẻ ngoài chuyên nghiệp, thanh lịch của cô nàng công sở.

Khoác lên vai chiếc túi tote da lớn màu xanh navy đậm, với quai đeo bằng da màu nâu tương phản ẢNH: KAT

Trang phục chuyên nghiệp với áo sơ mi trắng được cài nút cẩn thận, kết hợp cùng quần tây dáng đứng màu nâu vàng. Tổng thể trang phục toát lên phong cách chuyên nghiệp của cô nàng công sở.

Dạo phố cùng chiếc túi tote da sành điệu

Chiếc túi màu nâu là phụ kiện không thể thiếu trong bộ sưu tập của cô nàng sành điệu ẢNH: KAT

Chọn một chiếc túi tote da cỡ lớn màu nâu cam đất ấm áp, với thiết kế phom hộp đứng và quai đeo vai điều chỉnh được, tạo phong thái hiện đại. Bản phối đơn giản gồm chiếc áo dệt kim cổ chữ V mỏng màu đen, chân váy midi dáng ôm xẻ tà nhẹ nhàng, rất phù hợp cho phong cách thường ngày và tiện dụng.

Hình dáng đa dạng của túi tote

Không chỉ dừng lại ở những thiết kế cơ bản, túi tote ngày nay được sáng tạo với vô vàn phom dáng khác nhau, phù hợp với mọi phong cách ẢNH: LESAC

Chính sự biến hóa linh hoạt ấy khiến túi tote trở thành món đồ đa di năng mà bất cứ cô gái nào cũng nên sở hữu ít nhất một chiếc. Túi tote da trơn màu đen tuyền, với phom dáng hình chữ nhật thuôn dài cùng quai đeo cơ bản, tạo nên vẻ ngoài tối giản.

Trong bộ sưu tập của mình, Kỳ Duyên sở hữu chiếc túi tote lớn màu nâu vàng với thiết kế quai mới lạ, in họa tiết monogram đặc trưng ẢNH: @KYDUYEN1311

Cô nàng phối cùng áo tank top viền cổ xanh đỏ đặc trưng, quần jeans ống đứng xanh đậm và trang sức vàng tối giản, tạo nên diện mạo thanh lịch, hiện đại.

Phong cách đường phố với chiếc túi tote unisex

Không chỉ dành riêng cho các cô gái yêu vẻ nữ tính, túi tote còn là biểu tượng của phong cách unisex hiện đại - nơi thời trang phá bỏ giới hạn và thể hiện cá tính mạnh mẽ ẢNH: DAVIES

Với thiết kế phóng khoáng, túi tote mang lại sự tự do trong cách phối đồ, đặc biệt phù hợp cho những ai yêu thích phong cách đường phố. Túi tote vải lớn màu hồng phấn, in logo thương hiệu màu trắng nổi bật, phối cùng áo thun phom rộng màu trắng kem và quần jeans ống rộng, tạo nên vẻ ngoài thoải mái, năng động.