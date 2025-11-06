Túi tote, 'vị cứu tinh' cho những cô nàng thành thị

Dù mang vẻ ngoài giản dị hay được chế tác từ chất liệu da cao cấp, túi tote vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi là sự rộng rãi và tính linh hoạt.
Xuống phố đơn giản với chiếc túi tote vải
Nàng đeo chiếc túi tote vải lớn màu trắng kem, in chữ đen đơn giản, tạo điểm nhấn tương phản rõ rệt với bộ trang phục màu sắc. Về trang phục, nàng chọn mặc váy sơ mi ngắn tay màu cam đất, có thiết kế cổ bẻ chữ V xẻ sâu và thắt eo, khéo léo tôn lên đôi chân thon thả.
Nàng kết hợp cùng váy maxi suông rộng màu hồng nude nhạt, họa tiết hoa nhí dập nổi nhẹ nhàng, tay lỡ rộng thoải mái. Để hoàn thiện trang phục dạo phố, thêm một chiếc băng đô cùng tông màu mộc mạc, tạo nên hình ảnh thanh lịch mà vẫn trẻ trung.
Túi tote đứng phom là lựa chọn tiện nghi cho nàng công sở
Chiếc túi tote vải được may đứng phom, kết hợp với bộ trang phục công sở gồm áo blazer dáng dài màu xám đậm, bên trong là áo màu xanh dương nhạt. Tổng thể trang phục toát lên vẻ ngoài chuyên nghiệp, thanh lịch của cô nàng công sở.
Trang phục chuyên nghiệp với áo sơ mi trắng được cài nút cẩn thận, kết hợp cùng quần tây dáng đứng màu nâu vàng. Tổng thể trang phục toát lên phong cách chuyên nghiệp của cô nàng công sở.
Dạo phố cùng chiếc túi tote da sành điệu
Chọn một chiếc túi tote da cỡ lớn màu nâu cam đất ấm áp, với thiết kế phom hộp đứng và quai đeo vai điều chỉnh được, tạo phong thái hiện đại. Bản phối đơn giản gồm chiếc áo dệt kim cổ chữ V mỏng màu đen, chân váy midi dáng ôm xẻ tà nhẹ nhàng, rất phù hợp cho phong cách thường ngày và tiện dụng.
Hình dáng đa dạng của túi tote
Chính sự biến hóa linh hoạt ấy khiến túi tote trở thành món đồ đa di năng mà bất cứ cô gái nào cũng nên sở hữu ít nhất một chiếc. Túi tote da trơn màu đen tuyền, với phom dáng hình chữ nhật thuôn dài cùng quai đeo cơ bản, tạo nên vẻ ngoài tối giản.
Cô nàng phối cùng áo tank top viền cổ xanh đỏ đặc trưng, quần jeans ống đứng xanh đậm và trang sức vàng tối giản, tạo nên diện mạo thanh lịch, hiện đại.
Phong cách đường phố với chiếc túi tote unisex
Với thiết kế phóng khoáng, túi tote mang lại sự tự do trong cách phối đồ, đặc biệt phù hợp cho những ai yêu thích phong cách đường phố. Túi tote vải lớn màu hồng phấn, in logo thương hiệu màu trắng nổi bật, phối cùng áo thun phom rộng màu trắng kem và quần jeans ống rộng, tạo nên vẻ ngoài thoải mái, năng động.