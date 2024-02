Túi xách mini 'nhường ngôi' cho sự trở lại mạnh mẽ của túi xách oversized

Túi xách da oversized rất hữu ích trong những chuyến du lịch của fashionista Pernille Wilby bởi chúng sở hữu chất liệu da bền bỉ và chắc chắn cùng nhiều tính năng tiện lợi, dễ dàng vệ sinh và bảo quản. Đừng nghĩ những chiếc túi xách da với thiết kế tối giản sẽ không tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của bạn mỗi khi xuất hiện. Thực tế, món đồ này luôn có một vị trí vững chắc trong làng thời trang, bởi thời đại bây giờ là xu hướng của chủ nghĩa "less is more", nghĩa là càng đơn giản càng đẹp