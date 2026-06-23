Tuyệt chiêu diện corset ren quyến rũ mà không lo phô trương

Corset ren không còn bó hẹp trong thế giới của những bộ nội y kín đáo, mà đã vươn mình trở thành biểu tượng của sự quyến rũ, táo bạo và đầy kiêu kỳ trên các sàn diễn thời trang đường phố. Được lấy cảm hứng từ những chiếc áo nịt ngực quý tộc phương Tây, phiên bản cải tiến với chất liệu ren mềm mại kết hợp cùng khung định hình giúp tôn lên vòng 1 đầy đặn và thắt chặt vòng eo con kiến của phái đẹp.



Áo corset ren trắng hai dây đứng phom giúp nâng đỡ vòng 1 và định hình eo hoàn hảo. Chất ren cao cấp dệt tỉ mỉ, tôn trọn đường cong cơ thể một cách tinh tế. Với dòng áo có gọng định hình này, bạn nên giặt tay nhẹ nhàng và phơi phẳng để giữ phom dáng bền lâu ẢNH:@_ZISSE.IB

Nếu phải chọn một gam màu đại diện cho xu hướng corset ren mùa này, màu trắng chắc chắn là cái tên nổi bật nhất. Những thiết kế ren trắng phối cùng chi tiết voan mềm, viền xanh nhạt hay họa tiết hoa nhỏ mang hơi thở cổ điển đang phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội.



Áo corset ren trắng viền xanh kết hợp voan và họa tiết hoa nhỏ mang đến vẻ đẹp cổ điển. Chất ren nửa kín nửa hở này là lựa chọn lý tưởng cho dáng người mảnh khảnh hoặc quả lê nhờ khả năng tạo hiệu ứng cân đối ẢNH:@_ZISSE.IB

Áo corset ren trắng hai dây đứng phom cứng cáp giúp tôn lên bờ vai trần và định hình vóc dáng thon gọn. Điểm nhấn của áo là các họa tiết hoa thêu nổi tinh xảo, tạo chiều sâu sang trọng và che khuyết điểm vòng 2 cực tốt ẢNH:@_ZISSE.IB

Một chiếc corset đẹp trước hết phải phù hợp với vóc dáng. Những thiết kế hai dây đứng phom đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích nhờ khả năng nâng đỡ vòng 1 và định hình vòng eo hiệu quả.



Áo corset ren cúp ngực đen đứng phom mang lại vẻ huyền bí, giúp siết eo và nâng ngực tối đa. Họa tiết hoa tiệp màu tinh tế trên nền ren. Khi phối cùng quần tây đen ống suông, bản phối tạo nên vẻ ngoài vừa quyến rũ lại vừa thanh lịch ẢNH: @20TRENDIEOFFICIAL

Áo corset ren trắng đứng phom gây ấn tượng với kiểu buộc dây ở giữa độc đáo và các đường viền ren tinh tế phối cùng quần vải dù màu trắng hoàn thiện vẻ ngoài tone sur tone. Nhờ ưu điểm áo co giãn và tùy chỉnh dây buộc, áo rất phù hợp với những ai có vóc dáng thay đổi thất thường hoặc muốn trải nghiệm cảm giác siết eo dễ chịu ẢNH: @20TRENDIEOFFICIAL

Sai lầm phổ biến nhất khi diện corset là cố gắng tạo quá nhiều điểm nhấn trong cùng một bản phối. Trên thực tế, corset vốn đã là tâm điểm của trang phục nên chỉ cần những bản phối đơn sắc hoặc tone sur tone đã đủ nổi bật.

Áo corset hai dây trắng đứng phom kiểu cài khuy trước chất liệu satin tôn dáng và phù hợp cho các buổi tiệc tối. Diện với chân váy lụa dài màu trắng đầy thướt tha thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: @_ VUXBAORNGOCJ

Áo corset ren đen ôm sát cơ thể với phần cúp ngực viền ren tinh xảo, tạo nên vẻ quyến rũ nhưng vẫn đầy thanh lịch. Họa tiết hoa nhỏ trên áo corset cùng chân váy dài ôm dáng và phụ kiện tối giản để tạo nên tổng thể sang trọng ẢNH: @_LNB._.NHU0704

Từ sự ngọt ngào của corset ren trắng phối chân váy đến nét cá tính của corset đen, corset thắt dây khi phối cùng quần dài, mỗi bản phối đều mang đến một dấu ấn thời trang riêng biệt.

