Tuyệt chiêu diện corset ren quyến rũ mà không lo phô trương

Áo corset ren đang là món đồ 'làm mưa làm gió' trong làng thời trang nhờ khả năng tôn dáng triệt để và mang lại vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại.
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Corset ren không còn bó hẹp trong thế giới của những bộ nội y kín đáo, mà đã vươn mình trở thành biểu tượng của sự quyến rũ, táo bạo và đầy kiêu kỳ trên các sàn diễn thời trang đường phố. Được lấy cảm hứng từ những chiếc áo nịt ngực quý tộc phương Tây, phiên bản cải tiến với chất liệu ren mềm mại kết hợp cùng khung định hình giúp tôn lên vòng 1 đầy đặn và thắt chặt vòng eo con kiến của phái đẹp.
Nếu phải chọn một gam màu đại diện cho xu hướng corset ren mùa này, màu trắng chắc chắn là cái tên nổi bật nhất. Những thiết kế ren trắng phối cùng chi tiết voan mềm, viền xanh nhạt hay họa tiết hoa nhỏ mang hơi thở cổ điển đang phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Một chiếc corset đẹp trước hết phải phù hợp với vóc dáng. Những thiết kế hai dây đứng phom đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích nhờ khả năng nâng đỡ vòng 1 và định hình vòng eo hiệu quả.
Sai lầm phổ biến nhất khi diện corset là cố gắng tạo quá nhiều điểm nhấn trong cùng một bản phối. Trên thực tế, corset vốn đã là tâm điểm của trang phục nên chỉ cần những bản phối đơn sắc hoặc tone sur tone đã đủ nổi bật.
Từ sự ngọt ngào của corset ren trắng phối chân váy đến nét cá tính của corset đen, corset thắt dây khi phối cùng quần dài, mỗi bản phối đều mang đến một dấu ấn thời trang riêng biệt.