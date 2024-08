U60 Jennifer Lopez diện đồ Gen Z

Theo Instyle (Mỹ), khi nữ ca sĩ On the Floor quay trở lại New York (Mỹ) từ lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 55 tại Hamptons, cô "triệt để" theo phong cách thẩm mỹ của giới trẻ với các kiểu quần jean cực rộng, thùng thình, phụ kiện to bản và các kiểu giày thể thao khỏe khoắn. Trong những ngày này, với những diện mạo khác nhau nhưng chỉ cùng một phong cách, Jennifer Lopez liên tiếp diện đồ của gen Z, bất luận đang ở ngưỡng U60.

Việc nữ diễn viên kiêm ca sĩ và vũ công người Mỹ chưng diện phong cách thời trang trẻ trung so với tuổi, khác với những gì cô hay mặc trước các căng thẳng trong hôn nhân với người chồng mới cưới chưa lâu Ben Affleck khiến nhiều độc giả chú ý.

Có vẻ như ngôi sao người Mỹ đang nghiêng mạnh về xu hướng thời trang của gen Z khi liên tục sử dụng kiểu quần jean rộng thùng thình. Trong combo này, Lopez mặc một chiếc quần jeans oversized cạp cao và chiếc blazer là kiểu áo khoác trắng có đường cắt ở tay áo. Bên trong chiếc blazer là chiếc áo crop top trắng sexy nổi bật. Phụ kiện của Lopez dùng gồm sandal cao gót màu trắng, vòng bạc lớn, kính phi công màu và búi tóc kiểu nữ diễn viên ballet bóng mượt rất trẻ trung và sắc nét

INSTYLE

Nữ nghệ sĩ người Mỹ xuống phố ở New York với chiếc áo blazer in chữ chevron màu xanh và xám. Lopez kết hợp chiếc áo khoác hai hàng cúc khỏe khoắn, trẻ trung này với kiểu áo phông trắng trơn và món đồ denim được thế hệ Z rất yêu thích là chiếc quần jean ống rộng, cạp trễ, nổi bật với hàng cúc phía trước. Cô kết hợp phụ kiện gồm một chiếc túi hình hộp, giày thể thao màu trắng với đôi khuyên tai lớn màu bạc và kính râm phi công tông màu vàng. Người đẹp U60 tỏ ra khá thoải mái với phong cách thời trang U20 trẻ trung, năng động

INSTYLE

Jennifer Lopez khoe đôi chân rắn rỏi trong thiết kế quần shorts nhỏ, ôm sát ở bữa trưa mừng sinh nhật lần thứ 55 của mình với gia đình, bạn bè (gồm hàng loạt cái tên nổi tiếng như Sarah Jessica Parker, Lucy Paez...) tại Hampston (Mỹ). Cô sử dụng đôi giày cao gót có quai hồng rực rỡ cùng loạt phụ kiện khỏe khoắn, bắt mắt, phong cách thời trang trẻ trung của người đẹp rất được khen ngợi

INSTYLE