Ứng dụng thắt lưng vào trang phục để tôn thân hình đồng hồ cát

Một trong những cách đơn giản để làm nổi bật thân hình đồng hồ cát là sử dụng thắt lưng có kích thước nổi bật. Khi được đặt đúng vị trí ở phần eo nhỏ nhất, phụ kiện tạo nên sự tương phản giữa vòng 2 và phần hông, giúp vóc dáng trông cân đối, có đường cong rõ nét hơn. Đặc biệt, những thắt lưng mảnh còn mang đến vẻ ngoài cá tính, phù hợp với các bản phối theo xu hướng thời trang đường phố.

Áo khoác da lộn màu nâu phối cùng áo crop top trắng và chân váy ren bất đối xứng. Chiếc thắt lưng da nâu bản lớn với hàng đinh tán kim loại trở thành điểm nhấn ở vòng 2, đồng thời kết nối màu sắc giữa áo khoác và trang phục bên dưới ẢNH: @KIMEEHOUSE

Thắt lưng da bản lớn màu nâu tạo điểm nhấn cho chiếc váy hai dây trắng chất liệu mềm mại, sự tương phản giữa sắc trắng và nâu giúp vòng eo được định hình rõ ràng ẢNH: @KIMEEHOUSE

Áo len đen dáng rộng trễ vai phối cùng chân váy trắng tạo nên bản phối tương phản hai màu kinh điển. Chiếc thắt lưng trắng thanh mảnh được sử dụng ngay phần eo, vừa đồng điệu với chân váy vừa tạo đường phân chia tỷ lệ cơ thể ẢNH: @KIMEEHOUSE

Thắt lưng bản lớn thường phù hợp với những bộ trang phục có phom dáng đơn giản, ít chi tiết trang trí. Khi lựa chọn, nàng nên ưu tiên thiết kế có độ rộng vừa phải so với tỷ lệ cơ thể, tránh những mẫu quá dày hoặc có khóa cài cồng kềnh nếu không muốn phần thân trên trở nên nặng nề.

Lựa chọn thắt lưng da màu nâu bò trơn đơn giản sở hữu khóa kim loại vuông cá tính giúp siết nhẹ vòng cạp. Bản da màu nâu bò nổi bật trên nền vải tối, làm rõ vị trí thắt eo tự nhiên ẢNH: @_PTINKPIYA

Thay vì thắt lưng trơn màu, thắt lưng da màu nâu đậm họa tiết chấm bi nhỏ nhắn đi kèm khóa kim loại sáng gọn thu hút. Những chấm nhỏ trên mặt da tạo chi tiết nhẹ cho vùng eo mà không làm rối tổng thể ẢNH: @_ZISSE.IB

Với những bộ trang phục mang gam màu trung tính, nàng có thể lựa chọn thắt lưng cùng màu áo hoặc chân váy để tạo sự liền mạch ẢNH: @_ZISSE.IB

Nếu dây lưng bản nhỏ hướng đến vẻ đẹp tinh giản thì những thiết kế có khóa cài lớn, nhiều chi tiết kim loại lại mang đến tinh thần thời trang mạnh mẽ hơn ẢNH: @_ZISSE.IB

Khi thắt lưng ứng dụng vào phối đồ sẽ giúp phái đẹp dễ dàng tôn lên vóc dáng thon gọn và nâng tầm thẩm mỹ ăn mặc. Điều quan trọng là xác định đúng vị trí vòng eo, lựa chọn kích thước phụ kiện hài hòa với vóc dáng và biết cách cân bằng màu sắc để tôn lên những đường cong tự nhiên.