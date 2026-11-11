Ứng dụng thắt lưng vào trang phục để tôn thân hình đồng hồ cát

Không chỉ giữ phom trang phục, thắt lưng còn là món phụ kiện giúp định hình vòng eo, tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối và làm nổi bật đường cong cơ thể.
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Một trong những cách đơn giản để làm nổi bật thân hình đồng hồ cát là sử dụng thắt lưng có kích thước nổi bật. Khi được đặt đúng vị trí ở phần eo nhỏ nhất, phụ kiện tạo nên sự tương phản giữa vòng 2 và phần hông, giúp vóc dáng trông cân đối, có đường cong rõ nét hơn. Đặc biệt, những thắt lưng mảnh còn mang đến vẻ ngoài cá tính, phù hợp với các bản phối theo xu hướng thời trang đường phố.
Thắt lưng bản lớn thường phù hợp với những bộ trang phục có phom dáng đơn giản, ít chi tiết trang trí. Khi lựa chọn, nàng nên ưu tiên thiết kế có độ rộng vừa phải so với tỷ lệ cơ thể, tránh những mẫu quá dày hoặc có khóa cài cồng kềnh nếu không muốn phần thân trên trở nên nặng nề.
Khi thắt lưng ứng dụng vào phối đồ sẽ giúp phái đẹp dễ dàng tôn lên vóc dáng thon gọn và nâng tầm thẩm mỹ ăn mặc. Điều quan trọng là xác định đúng vị trí vòng eo, lựa chọn kích thước phụ kiện hài hòa với vóc dáng và biết cách cân bằng màu sắc để tôn lên những đường cong tự nhiên.