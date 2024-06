Urban Chic, sự thanh lịch của những phụ nữ thành thị như Victoria Beckham, Katie Holmes

Vừa qua, Katie Holmes đã rảo bước ở New York với bộ trang phục phong cách Urban Chic chỉ có thể được mô tả là vẻ ngoài thanh lịch nhất của những phụ nữ thành thị. Cô mặc chiếc áo ba lỗ tinh tế của Banana Republic màu trắng kết hợp với quần ống rộng Tencel-Linen màu be (Mother of Pearl thương hiệu thời trang của Anh).

Nữ diễn viên Dawson's Creek nâng tầm vẻ ngoài bằng một đôi Mary Janes đế phẳng màu đen tinh tế có dây đeo đôi (một trong những kiểu giày yêu thích của cô), một chiếc ví cầm tay lớn cũng màu đen. Shirtdress được cô tạo kiểu như một chiếc áo khoác hở. Cô để mái tóc dài buông xõa, gợn sóng và đeo phụ kiện là một chiếc vòng cổ bằng vàng xinh xắn. Đây là phong cách giản dị, thanh lịch, nổi bật nhất của Holmes. Trên thực tế, cách ăn mặc của cô luôn đại diện cho xu hướng "sang trọng thầm lặng".

Trong khi đó, nhà thiết kế Victoria Beckham thường được bắt gặp rời buổi trình diễn thời trang của mình trong phong cách thanh lịch với chiếc quần oversized màu đen và kính râm. Hoặc hình ảnh Meghan Markle đến dự bữa tối với các nhà ngoại giao trong một diện mạo hoàn toàn đơn sắc. Urban Chic tinh tế, mang tính quốc tế và đặc biệt nhất là hiện đại, đậm hơi thở văn phòng nhưng vẫn vượt thời gian là phong cách mà những phụ nữ thành thị rất nên thử nghiệm.

Nguyên mẫu Urban Chic là "phong cách thành phố thanh lịch". Và dù bạn sẽ tìm thấy phong cách này trên đường phố của các đô thị lớn, nhưng nó không chỉ dành riêng cho những nơi này. Nhờ tính quốc tế và sự sang trọng, đơn giản, phong cách thành thị có thể truyền tải ở mọi nơi

INSTYLE

Phong cách thành thị thu hút ảnh hưởng từ việc kết hợp chủ nghĩa tối giản Scandinavia, sự thoải mái của Paris và sự hiện đại của New York WWD

Đường nét gọn gàng, màu sắc trung tính, chắc chắn và vẻ ngoài đơn sắc là sự "tôn kính" nguồn gốc Scandinavia của phong cách thành thị. Từ tỷ lệ quá khổ, đặc biệt là trong áo khoác và kính râm phong cách này lấy cảm hứng từ Paris, Pháp. Cuối cùng, Urban Chic bổ sung sự hoàn thiện bằng vẻ hiện đại của New York ở bốt, giày cao gót và quần da

INSTAGRAM VICTORIA BECKHAM

Phong cách Urban Chic đơn giản, thanh lịch nhưng tràn đầy một tinh thần mạnh mẽ nhờ vẻ đẹp hiện đại trong nó; và trong đó có thể pha trộn một chút nam tính. Bởi vậy mà có thể nói nó là lựa chọn lý tưởng của giới văn phòng INSTAGRAM VICTORIA BECKHAM

Một thiết kế đơn sắc, mang đậm phong cách thành thị của Victoria Beckham INSTAGRAM VICTORIA BECKHAM

Một trong những thiết kế được ưa chuộng của Victoria Beckham INSTAGRAM VICTORIA BECKHAM

Sự đơn giản và thanh lịch của trang phục làm nên vẻ đẹp vượt thời gian của diện mạo người mặc. Và không khó lý giải khi rất nhiều ngôi sao hạng A Hollywood yêu thích phong cách này INSTAGRAM KATIE HOLMES

Meghan Markle là biểu tượng nổi bật của phong cách thành thị nhờ các món đồ cô chọn rất tinh tế, trang nhã và có phong cách lịch lãm TATLER

Một bộ đồ dạo phố mang đậm hơi thở thành thị của Meghan Markle EMIRATES WOMAN