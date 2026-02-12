Valentine này, chọn quà trang sức PNJ và tận hưởng ưu đãi ngọt ngào mùa yêu

Những thiết kế trang sức PNJ nổi bật mùa Valentine 2026

Nổi bật trong mùa yêu năm nay là bộ sưu tập (BST) trang sức cặp đôi INLOVE, lấy cảm hứng từ mũi tên Cupid chuyên chở yêu thương từ trái tim đến trái tim. Không chỉ dừng lại ở một biểu tượng lãng mạn, INLOVE gây ấn tượng bởi tính tương tác hiếm có trong thiết kế - nơi mỗi món trang sức trở thành một trải nghiệm dành riêng cho hai người.

BST trang sức cặp đôi INLOVE sở hữu thiết kế có thể ghép đôi độc đáo ẢNH: PNJ

Thiết kế vòng đôi với kết cấu đặc biệt khi charm mũi tên là chìa khóa mở vòng tay ẢNH: PNJ

Từ cơ chế mở khóa trái tim đến cơ chế ghép đôi hoàn chỉnh, từng thiết kế được tạo nên để bạn và người ấy cùng tham gia vào khoảnh khắc tỏ bày yêu thương. Đi kèm đó là năm mẫu charm ngọt ngào đại diện cho năm ngôn ngữ tình yêu, giúp các cặp đôi tự do lựa chọn cách thể hiện cảm xúc của mình. Đặc biệt, BST còn sở hữu các vị trí khắc tên và lời nhắn riêng, tạo dấu ấn cá nhân cho mỗi chuyện tình - biến món quà Valentine thành một kỷ niệm không thể trộn lẫn.

Nếu INLOVE là trang sức để tỏ tình hoặc thắt chặt tình cảm lứa đôi, thì nhẫn cầu hôn Only You lại phù hợp cho khoảnh khắc gửi lời cam kết. Năm nay, giữ trọn cảm hứng từ lời cam kết "Only You", những thiết kế mới nhất của BST nhẫn cầu hôn Only You tiếp tục tôn vinh biểu tượng nơi ký tự O và U giao hòa trong đường xoắn tinh tế của chấu nhẫn. Biểu tượng ấy được thể hiện trọn vẹn qua các thiết kế tối giản, sang trọng, làm nổi bật viên kim cương 5.4 ly tinh tuyển - đại diện cho tình yêu vĩnh cửu dành riêng cho người duy nhất ta muốn gắn bó cả đời.

Đi cùng chính sách chỉ được mua một lần duy nhất và phiên bản hộp quà đặc biệt, mỗi chiếc nhẫn Only You sẽ cùng bạn tạo nên khoảnh khắc cầu hôn thật sự chỉ có một trong đời.

Nhẫn cầu hôn Only You lấy cảm hứng từ lời cam kết "Vì em là duy nhất" ẢNH: PNJ





Bên cạnh đó, nhẫn cầu hôn Trầu Cau mang đến một sắc thái khác - sâu lắng và giàu giá trị văn hóa. Lấy cảm hứng từ hình ảnh trầu têm cánh phượng trong văn hóa cưới hỏi Việt Nam, kết hợp với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mẫu nhẫn cầu hôn thuộc BST trang sức cưới Trầu Cau PNJ sở hữu vẻ đẹp tinh xảo trong từng chi tiết, khắc họa tinh tế hình ảnh trầu têm cánh phượng, tượng trưng cho tình cảm hòa hợp, sắt son của đôi lứa.

Tận hưởng ưu đãi và có cơ hội nhận chuyến nghỉ dưỡng cao cấp

Đồng hành trong những khoảnh khắc "nói yêu", PNJ mang đến chương trình ưu đãi hấp dẫn khi mua trang sức dịp Valentine từ 6.2 đến 15.2 giúp việc chọn một món quà tinh tế để gửi gắm cảm xúc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Không chỉ là một món trang sức lấp lánh, đó còn là cách mở ra vô vàn ngôn ngữ khác nhau để ta cùng nhau thể hiện yêu thương và gắn bó.

Nổi bật là hoạt động "Tích lũy mỗi ngày - 100% nhận quà Valentine" dành cho mọi đối tượng, kể cả khách hàng chưa mua sắm. Người chơi có thể sưu tầm các mảnh ghép để nhận quà đầu xuân, đặc biệt khi khách hàng mua sắm tại PNJ sẽ được cộng thêm lượt tích lộc và tiếp cận những nhóm quà có giá trị cao hơn.

Cơ cấu chương trình được chia thành nhiều chặng với các nhóm giải khác nhau, tạo nên hành trình tích lộc kéo dài suốt mùa xuân. Trong đó, phần quà lớn nhất là cơ hội sở hữu 1 xe hơi Mercedes-Benz khi sưu tập đủ 9 mảnh ghép, đồng thời mở ra giải thưởng là chuyến nghỉ dưỡng cao cấp tại Amanoi dành cho 2 người.

Chuyến nghỉ dưỡng tại Amanoi dành cho khách hàng sưu tập đủ 6 mảnh ghép ẢNH: PNJ

Song hành cùng hoạt động "Tích lũy mỗi ngày - 100% nhận quà Valentine", PNJ còn mang đến các ưu đãi hấp dẫn khi mua trang sức dịp Valentine.

- Ưu đãi sánh đôi - Nhận lì xì yêu gấp bội

- Đặc quyền ưu đãi VIP áp dụng các ngày 7, 8.2 và 14.2.

- Duy nhất ngày 14.2, 10 khách hàng cặp đôi đầu tiên phát sinh hóa đơn bất kỳ từ 1 triệu, thể hiện tình cảm và check-in, đăng tải công khai trên mạng xã hội kèm hashtag tại các cửa hàng PNJ chọn lọc sẽ nhận được 01 cặp vé xem phim CGV và mã ưu đãi đến 800.000 đồng.

- Nhận ngay Ưu đãi đến 15%, Nhập mã PNJXANHSM, giảm tối đa 50.000 đồng áp dụng cho chuyến xe Xanh SM đi và đến hệ thống PNJ toàn quốc.

Không khí Valentine năm nay còn được khuấy động bởi chuỗi sự kiện được PNJ mang đến các trung tâm thương mại lớn, với sự góp mặt của nghệ sĩ Phan Mạnh Quỳnh tại Aeon Mall Bình Tân (13 - 14.2) và nghệ sĩ Anh Tú tại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân (13 - 14.2).

Valentine này, ngại gì nói yêu! Hãy cùng PNJ cất tiếng yêu một cách đầy tinh tế cùng món quà Trang sức mang theo dấu ấn của một hành trình yêu trọn vẹn.

