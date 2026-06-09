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Váy babydoll, cách nàng trẻ hóa phong cách, trở về tuổi đôi mươi

Kim Ngọc
Kim Ngọc
09/06/2026 14:00 GMT+7

Xa khỏi những bộ trang phục tôn dáng, tôn đường cong, nàng tìm về với cảm giác thong dong, tự do và trẻ trung như tuổi đôi mươi qua những chiếc váy babydoll thoáng mát, nhẹ nhàng.

Không phải tự nhiên mà chiếc váy hè mát nhẹ, giản đơn mang tên babydoll lại có thể giữ sức hút trong nhiều mùa. Dáng váy suông nhẹ vừa vặn điểm xuyết vài chi tiết điểm nhấn cho nàng tự do tận hưởng những ngày nắng nhiều màu sắc và đi qua những thăng trầm, ồn ã của đời sống thị thành.

Váy baby doll, kiểu váy hè mát nhẹ và trẻ trung không thể thiếu - Ảnh 1.

Váy babydoll gam màu sáng nhẹ nhàng lôi cuốn ánh nhìn qua phom váy suông, các tầng váy nối tiếp tạo nên dáng xòe rộng tự nhiên. Thiết kế có phần cổ chữ V đơn giản được bổ sung thêm viền cổ áo xếp lớp layer, họa tiết cắt sắc nét

ẢNH: RANDOMLIST

Khám phá tủ đồ đa chất liệu từ váy babydoll

Được mệnh danh là kiểu trang phục gợi nhắc tuổi thanh xuân, babydoll trên dáng váy ngắn hay áo đều có chung đặc điểm - chất vải mát nhẹ, thông thoáng, gam màu dễ thương và các chi tiết trang trí tuy ít nhưng đặc biệt, khó có thể nhầm lẫn.

Vải kate, cotton thô với họa tiết đục lỗ, cắt laser hoặc chi tiết viền đăng ten trên các đường viền là một trong số những nét đặc sắc dễ nhận ra của đầm babydoll. Bên cạnh đó, vải voan tơ, voan chiffon cũng là những ứng viên phù hợp khi bổ sung thêm họa tiết bắt mắt và cảm giác nhẹ bẫng, bồng bềnh và thơ mộng. Ngoài họa tiết hoa lá ấn tượng còn có họa tiết hoa nhí, họa tiết kẻ sọc, kết cấu nối tầng, xếp tầng hoặc hạ eo... mang đến cho trang phục trẻ trung này sự mới lạ.

Váy baby doll, kiểu váy hè mát nhẹ và trẻ trung không thể thiếu - Ảnh 2.

Họa tiết kẻ sọc xanh trắng nổi tiếng trên những chiếc váy sơ mi hè được biến hóa thành váy không tay, cổ sơ mi bẻ trang nhã và sự bồng bềnh nơi chân váy. Ngay trong tên gọi của mình, váy babydoll đã gợi liên tưởng đến vẻ đẹp tươi trẻ, sự hồn nhiên trong trẻo của thanh xuân

ẢNH: VYLE&CO

Váy baby doll, kiểu váy hè mát nhẹ và trẻ trung không thể thiếu - Ảnh 3.

Màu sắc, bèo nhún, họa tiết và những chi tiết cổ chữ V hay tay lỡ phồng nhẹ tạo nên nét duyên dáng và trẻ trung cho nàng. Hãy phối thêm mũ rộng vành, túi tote, giày bệt hoặc dép xỏ ngón để thoải mái và tự do khám phá từng khoảnh khắc mùa hè

ẢNH: VYLE&CO

Váy baby doll, kiểu váy hè mát nhẹ và trẻ trung không thể thiếu - Ảnh 4.

Từ vải voan đến cotton, kate hay các chất vải dệt thô có đặc tính thoáng mát và thân thiện với làn da, trang phục baby doll trở thành một trong những món đồ thời trang "must have" trong mùa hè nhiệt đới

ẢNH: VYLE&CO

Váy baby doll, kiểu váy hè mát nhẹ và trẻ trung không thể thiếu - Ảnh 5.

Váy nối tầng với chi tiết tay phồng điệu đà được gợi ý cách phối cực kỳ trẻ trung khi kết hợp cùng tất trắng buộc nơ, giày bệt chia ngón, phụ kiện tóc... khắc họa một phiên bản cô gái đồng quê vô cùng trẻ trung và giàu sức cuốn hút

ẢNH: LIBÉ

Váy baby doll, kiểu váy hè mát nhẹ và trẻ trung không thể thiếu - Ảnh 6.
Váy baby doll, kiểu váy hè mát nhẹ và trẻ trung không thể thiếu - Ảnh 7.

Chọn diện babydoll là khi nàng tìm thấy sự thong dong, tìm thấy một phiên bản tươi tắn, phóng khoáng đầy tự do của chính mình. Trang phục gây ấn tượng qua họa tiết thêu đen nổi bật trên nền vải cotton thoáng mát hay họa tiết hoa in trên nền voan với tay phồng và tùng váy lệch đầy ấn tượng - đều tạo nên những góc nhìn ngọt ngào và thu hút

ẢNH: RANDOMLIST

Váy baby doll, kiểu váy hè mát nhẹ và trẻ trung không thể thiếu - Ảnh 8.
Váy baby doll, kiểu váy hè mát nhẹ và trẻ trung không thể thiếu - Ảnh 9.
Váy baby doll, kiểu váy hè mát nhẹ và trẻ trung không thể thiếu - Ảnh 10.

Từ đơn sắc đến họa tiết, từ những gam màu pastel nhẹ nhàng đến sự rực rỡ của bảng màu thiên nhiên mùa hè, trang phục luôn có thể nói thay nàng, bày tỏ cảm xúc, tâm trạng, phong thái và khí chất

ẢNH: VYLE&CO


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