Váy cut out và những vóc dáng mới mẻ nhất của mùa hè đã tới

Những chiếc váy cut out rất thịnh hành vào những năm 90, khi Tom Ford và Thierry Mugler đưa những phiên bản mang tính biểu tượng của xu hướng này xuống sàn diễn. Kể từ đó, những đường cắt xẻ đồng nghĩa với vẻ nữ tính nhưng táo bạo và độc đáo. Từ những chiếc váy sexy quá đỗi - mang tính biểu tượng trên các sàn diễn thời trang, ở hàng ghế đầu trong các tuần lễ, thảm đỏ các sự kiện lớn nhất nhì hành tinh đến những chiếc váy cut out đầy gợi cảm nhưng cũng rất kín đáo, đủ để dự tiệc, dạo phố, tham gia sự kiện…



Trên các sàn diễn thời trang những chiếc váy cut out táo bạo nhưng cũng đủ tiết chế để các nữ tín đồ tự tin chọn lựa nó cho một hoạt động nào đó trong cuộc sống thường nhật INSTYLE

Thảm đỏ các sự kiện lớn nhất hành tinh luôn có sự hiện diện của những chiếc váy cắt cúp táo bạo, do các ngôi sao hàng đầu chưng diện, "dẫn lối" INSTYLE

Là phong cách và cũng là đẳng cấp mà những chiếc váy cut out mong manh mang tới cho các nữ tín đồ YAHOO FINANCE

Một vài năm vừa qua dường như đã có một sự phục hưng nào đó cho phong cách váy cut out. Từ những hình dạng hình học có đường nét cứng cáp đến kiểu xếp nếp cổ điển, những chiếc váy cut out được sáng tạo không có giới hạn và ngày càng nổi bật. Hiếm có sự kiện thảm đỏ nào diễn ra mà không có ít nhất một người nổi tiếng ra mắt bộ váy cut out thú vị. Chúng tạo nên những phong trào thử nghiệm các kiểu váy áo sáng tạo này trong số đông cộng đồng những người yêu thời trang.

chiếc áo sơ mi quá khổ "biến" thành chiếc váy kết hợp với giày thể thao vốn trẻ trung, lại được gợi cảm và rạng rỡ hơn bởi đường cắt duyên dáng, táo bạo ngay bên chân ngực INSTYLE

Chiếc váy xẻ đôi phần thân tạo vẻ nổi bật giúp bước vào thế giới thời trang với một dáng vẻ mới mẻ, đầy dũng cảm rất được những người nổi tiếng và các ngôi sao phong cách đường phố ưa chuộng

Táo bạo, sexy nhưng tính ứng dụng cũng rất cao, những chiếc váy cắt cúp táo bạo nhưng tinh tế có thể phù hợp với số đông các tín đồ yêu thời trang MOVINT NEW YORK, ZALORA HK

Không khó khăn gì để bổ sung vào tủ đồ một thiết kế cut out. Đó có thể là những chiếc áo khoét hình tam giác, thắt hình nơ ở phần ngực - phô diễn sự gợi cảm của nữ giới. Đó cũng có thể là những chiếc váy với các đường cắt làm điểm nhấn tinh tế nơi eo. Táo bạo hơn là những chiếc đầm hai thân vốn chỉ được nối với nhau bằng các "mối nối" hoặc các sợi dây mỏng manh chạy song song, bắt chéo hoặc zig zag cực kỳ quyến rũ.

Những buổi đi biển, bữa tiệc nhẹ và những chiều dạo phố, trà chiều không thể thiếu những chiếc váy cắt xẻ thời thượng WALMART, INDEPENDENT, LULUS

Đến các bữa tiệc vui vẻ, ấm cúng, tham gia các sự kiện tối hoặc cùng tụ họp trong một kỳ nghỉ bên bãi biển mà sử dụng các trang phục quá kín đáo thì hẳn tinh thần, dáng vẻ của người mặc không được "hòa nhập" mà không khí của sự kiện hoặc buổi gặp cũng không hẳn được thoải mái.

Người mẫu Emily O'Hara Ratajkowski đến bữa tiệc mùa hè của Vogue ở London Anh trong chiếc váy cut out quyến rũ và độc đáo VOGUE

Nữ diễn viên của phim bom tấn Dun 2 - Zendaya Maree Stoermer Coleman khoe vẻ gợi cảm trong thiết kế cắt cúp "khiêm tốn" PAGE SIX

Phá cách một chút, sexy, gợi cảm một chút là cách để mang thời trang đến gần hơn với nhịp sống của các tín đồ nhưng cũng là cách để thể hiện bạn sẵn sàng trong các hoạt động với một dáng vẻ hoàn hảo nhất.