Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản

Nàng có thể bắt đầu thực hành mặc style tối giản từ những món đồ cơ bản như váy dài và chân váy midi, quần ống rộng và giày cao gót. Khi đã nắm chắc công thức phối đồ minimalism, phong cách sẽ được nâng cấp theo thời gian.
Chia sẻ bài viết
Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba thời trang cơ bản nhưng giàu khí chất
Hướng đến phong cách tối giản là xây dựng một tủ đồ đa năng, bao gồm những món đồ dễ mặc, dễ phối nhưng vẫn tiện dụng và toát lên hình ảnh chuyên nghiệp và thanh lịch.
Váy dài, quần ống rộng dễ dàng phối với nhiều kiểu áo thông dụng như sơ mi trắng, blouse, áo kiểu, áo dệt kim, polo... Thêm vào bản phối một đôi giày cao gót vừa vặn là nàng đã có thể chỉn chu bước ra đường, xuống phố dạo chơi hay đến công sở làm việc mỗi ngày.
Mỗi ngày một outfit theo phong cách tối giản để nàng diện đi làm, đi họp. Hình ảnh hiện đại, sành điệu dựa trên tủ đồ cơ bản với các mẫu váy dài, quần ống rộng và giày cao gót. Ngoài ba item chủ đạo này, hãy mạnh dạn thêm vào các mẫu áo khoác theo mùa, khăn choàng, phụ kiện thời trang...
ẢNH: HAGOO
Chân váy xếp ly, đầm midi đều dễ dàng kết hợp cùng giày pump tối giản. Hướng đến sự thoải mái, tiện lợi mà vẫn không làm mất đi tinh thần uyển chuyển thời thượng, quý cô có thể tham khảo các mẫu giày có phần gót trụ êm chân, chọn độ cao của giày vừa vặn với khả năng đi giày cao gót