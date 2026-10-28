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Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản

Kim Ngọc
Kim Ngọc
28/10/2026 08:00 GMT+7

Nàng có thể bắt đầu thực hành mặc style tối giản từ những món đồ cơ bản như váy dài và chân váy midi, quần ống rộng và giày cao gót. Khi đã nắm chắc công thức phối đồ minimalism, phong cách sẽ được nâng cấp theo thời gian.

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba thời trang cơ bản nhưng giàu khí chất

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản- Ảnh 1.

Mặc style tối giản cùng ý tưởng mix đồ đồng bộ sành điệu. Trang phục có sự đồng nhất về màu sắc và chất liệu tạo nên sự liền mạch trong hình ảnh. Dáng quần ống rộng khéo léo "kéo thẳng" đôi chân, phối thêm giày cao gót càng giúp hack chiều cao tốt hơn

ẢNH: MOCEVA

Hướng đến phong cách tối giản là xây dựng một tủ đồ đa năng, bao gồm những món đồ dễ mặc, dễ phối nhưng vẫn tiện dụng và toát lên hình ảnh chuyên nghiệp và thanh lịch.

Váy dài, quần ống rộng dễ dàng phối với nhiều kiểu áo thông dụng như sơ mi trắng, blouse, áo kiểu, áo dệt kim, polo... Thêm vào bản phối một đôi giày cao gót vừa vặn là nàng đã có thể chỉn chu bước ra đường, xuống phố dạo chơi hay đến công sở làm việc mỗi ngày.

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản- Ảnh 2.

Từ các mẫu sơ mi cổ điển đến áo blouse, áo vest cách điệu, gile, blazer... đều dễ dàng mix cùng quần ống rộng và giày cao gót. Nếu muốn tôn chân và tạo tỉ lệ đẹp cho vóc dáng, hãy chọn kiểu áo vừa vặn với vóc dáng thực phối cùng quần có đường li thẳng để tạo hiệu ứng thị giác "kéo dài" đôi chân

ẢNH: MOCEVA

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản- Ảnh 3.

Sự kết hợp của gile và váy dài, sắc trắng tinh khôi và gam màu xám sang trọng làm nên bản phối hoàn hảo cho ngày thu công sở. Phong cách tối giản ưu tiên trang phục mang gam trung tính, các chi tiết trang trí được lược bỏ tối đa và chỉ giữ lại những điểm nhấn đặc biệt, cần thiết để tôn dáng

ẢNH: NEM FASHION

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản- Ảnh 4.

Vẻ đẹp giản dị nhưng thanh lịch được gọi tên qua bảng màu be và nâu đất. Váy sơ mi dáng A vừa dễ mặc lại dễ phối, khi đã chán cách mặc này, nàng có thể "đổi màu" cho cặp đôi giày và thắt lưng là đã có cho mình outfit mới để đi học, đi làm

ẢNH: YAME

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản- Ảnh 5.

Quần ống rộng công sở nên ưu tiên các gam màu sáng vì chúng giúp hình ảnh tổng thể tươi sáng, nổi bật nhưng vẫn đủ chỉn chu và chuyên nghiệp. Từ bảng màu trung tính với be, nâu, trắng ngà, đen và xám... quý cô có thể tạo nên nhiều outfit không trùng lặp khi mix cùng giày cao gót

ẢNH: IVY MODA

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản- Ảnh 6.
Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản- Ảnh 7.

Mỗi ngày một outfit theo phong cách tối giản để nàng diện đi làm, đi họp. Hình ảnh hiện đại, sành điệu dựa trên tủ đồ cơ bản với các mẫu váy dài, quần ống rộng và giày cao gót. Ngoài ba item chủ đạo này, hãy mạnh dạn thêm vào các mẫu áo khoác theo mùa, khăn choàng, phụ kiện thời trang...

ẢNH: HAGOO

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản- Ảnh 8.
Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản- Ảnh 9.

Chân váy xếp ly, đầm midi đều dễ dàng kết hợp cùng giày pump tối giản. Hướng đến sự thoải mái, tiện lợi mà vẫn không làm mất đi tinh thần uyển chuyển thời thượng, quý cô có thể tham khảo các mẫu giày có phần gót trụ êm chân, chọn độ cao của giày vừa vặn với khả năng đi giày cao gót

ẢNH: NEM FASHION

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản- Ảnh 10.

Đầm dệt kim phóng khoáng, thoải mái mix cùng giày lưới gót thấp giúp đôi chân thoáng mát hơn. Từ dạo phố đến các buổi hẹn cà phê, item này đều đem lại vẻ ngoài cá tính và sự khác biệt

ẢNH: ELISE


giày cao gót quần ống rộng chân váy dài Váy dài

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