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Váy hai dây dáng dài: tự tin mặc đẹp không lo lộ khuyết điểm

Kim Ngọc
Kim Ngọc
17/06/2026 16:08 GMT+7

Nàng mê diện đầm hai dây nhưng đôi lúc ngại ngần vì khuyết điểm hình thể? Đừng quá lo lắng! Chỉ cần hiểu rõ các mẹo chọn và phối váy hai dây dáng dài dưới đây, các hạn chế vóc dáng sẽ được giấu đi một cách tinh tế.

'Cân' mọi vóc dáng, tỏa sáng suốt mùa hè cùng váy hai dây dáng dài

Váy 2 dây dáng dài: tự tin mặc đẹp không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 1.

Họa tiết ren hoa, các đường diềm bèo nhún giúp người mặc "ăn gian" về mặt hình thể. Thiết kế mang sắc xanh dương đậm có vừa đủ sự thoải mái và thoáng mát mà vẫn tỏa sáng vibe sang trọng, kiêu kỳ

ẢNH: KHÂU BY CQ

Cảm giác thanh lịch, nữ tính và thướt tha từ váy hai dây dáng dài khiến mọi quý cô đều mê mẩn. Ngoài các thiết kế hai dây đơn sắc, váy đầm hai dây họa tiết hoa nhí mang phong cách vintage dành cho mọi cô gái thì các thiết kế đầm maxi hai dây dáng dài, váy hai dây bản to... là những gợi ý hack khuyết điểm hữu dụng với nhiều người.

Váy 2 dây dáng dài: tự tin mặc đẹp không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 5.

Tông màu cream làm nền tảng cho họa tiết nét mảnh giúp bản phối hai dây trở nên nữ tính, trang nhã và cuốn hút theo cách thật trẻ trung

ẢNH: ELISE

Khi chọn váy hai dây dáng dài, hãy chú ý đến các gam màu sắc đang lên ngôi trong mùa hè 2026. Sắc xanh dịu mát như xanh mint, xanh bơ và các tông màu trung tính như be, kem đang nắm giữ vị trí chủ đạo trên bản đổ xu hướng.

Váy 2 dây dáng dài: tự tin mặc đẹp không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 2.

Đầm maxi hai dây in họa tiết, kết hợp áo corset siết eo bằng hệ thống dây đan cài cầu kỳ là minh chứng cho hình ảnh kiêu sa, đài các

ẢNH: HOI VU

Bí kíp chọn váy hai dây dáng dài phù hợp cho từng dáng người

Nếu nàng có phần bắp tay to và vai thô, hãy ưu tiên chọn váy hai dây bản to, cổ chữ V để kéo trọng tâm ánh nhìn xuống phần thân dưới.

Váy 2 dây dáng dài: tự tin mặc đẹp không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 3.

Váy có bản vai nhỏ sẽ thu hút ánh nhìn vào phần vai, cổ và xương quai xanh quyến rũ. Thiết kế mang tông trắng ngà có họa tiết hoa ấn tượng, mang đến cảm nhận rõ nét về tính sáng tạo và sự độc đáo

ẢNH: HOI VU

Váy 2 dây dáng dài: tự tin mặc đẹp không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 4.

Đầm cổ vuông màu trắng có bản vai lớn phối thắt lưng đồng màu, giày và túi màu đỏ rực kết hợp trang sức sang chảnh tạo nên bản phối quý phái, sang trọng và nổi bật để nàng dự tiệc mùa hè

ẢNH: ELISE

Với dáng người có vòng 2 mũm mĩm, hông quả lê thì váy dáng chữ A, váy suông nhẹ nhún eo cao sẽ giúp tôn dáng và che khuyết điểm tốt.

Váy hai dây họa tiết là một trong những cách khéo léo để xóa nhòa mọi khuyết điểm - họa tiết kẻ ca rô cổ điển, họa tiết ô vuông, họa tiết xếp ly thủ công...

Váy 2 dây dáng dài: tự tin mặc đẹp không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 7.

Họa tiết gingham đen trắng đan xen gợi nhắc tinh thần vintage cổ điển cho thiết kế hai dây có phần lưng chần thun tôn trọn bờ vai, lưng. Dáng váy xòe nhẹ che khuyết điểm cho vùng hông và eo

ẢNH: KHÂU BY CQ

Váy 2 dây dáng dài: tự tin mặc đẹp không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 6.

Váy hai dây bản to gam màu xanh mát rượi thu hút ánh nhìn vào phần xếp ly ngang nổi bật trên thân trước. Hình ảnh của nàng trở nên thanh thoát và thư thái hơn nhờ sự kết hợp của màu sắc và phom dáng chữ A

ẢNH: KHÂU BY CQ

Váy 2 dây dáng dài: tự tin mặc đẹp không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 8.
Váy 2 dây dáng dài: tự tin mặc đẹp không lo lộ khuyết điểm - Ảnh 9.

Một họa tiết thêu tay nhỏ nhắn nơi eo kéo trọng tâm ánh nhìn vào sự cân đối, rắn rỏi của toàn bộ vóc dáng - thiết kế thay thế chi tiết hai dây thành dáng cổ yếm khoe bờ vai thon thả. Trong khi đó với mẫu đầm maxi, chất vải tơ óng ả bắt sáng và cấu trúc phồng của tùng váy tạo nên điểm nhấn khó quên

ẢNH: LƠ BOUTIQUE

Ngoài ra, khi phối váy hai dây dáng dài mùa hè quý cô còn có thể sử dụng thêm phụ kiện để bản phối tinh tế hơn - kết hợp cùng sơ mi mỏng để vừa che nắng vừa giấu bắp tay, thêm layer áo thun mỏng hoặc áo lưới bên trong váy hai dây, thắt khăn bandana ngang vai...

Váy hai dây váy hai dây bản to váy hai dây hoa nhí váy hai dây dáng dài

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