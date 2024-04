Váy hở lưng được Baifern, Davika đụng độ: ai mặc đẹp hơn?

Nổi tiếng với nhan sắc cùng tài năng, Baifern và Davika đều là những nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu showbiz xứ chùa vàng. Trong diện mạo xuất hiện tại thảm đỏ, cả hai người đẹp đều luôn ưu ái cho những thiết kế hở lưng táo bạo.



Điển hình tại thảm đỏ Gucci Ancora, chân dài chọn chiếc váy satin lấp lánh từ nhà mốt với thiết kế không thể nổi bật hơn.

Dáng váy xòe rộng được thêm thắt thú vị ở đuôi váy dài cùng lối trang điểm cá tính: eyeliner sắc lẹm và thắt nơ to phía sau khiến vẻ ngoài đầy ma mị.

Đường cong cơ thể được phô diễn trọn vẹn khi chi tiết phía sau được cắt sâu gợi cảm

Bộ trang sức ánh bạc và đôi bông tai Gucci gần 20 triệu đồng tôn lên sự sang trọng cho Davika.



Trong khi đó, Baifern lại trưởng thành hơn với diện mạo quyến rũ tại sự kiện Loewe

Trong vai trò đại sứ của nhà mốt, chân dài xuất hiện trong diện mạo chỉn chu. Chiếc váy dài mỏng tang được nhấn nhá ở chi tiết hở lưng gợi cảm là điểm nhấn nổi bật cho người đẹp tại sự kiện.

Tuy nhiên, nếu so sánh diện mạo của Baifern và Davika, có thể thấy nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay vẫn còn "non hơn" so với đàn chị.

So với gu thời trang thường ngày, Davika luôn luôn ưu ái trong những món đồ tạo báo.

Từ độ cắt xẻ cho đến độ kiệm vải được thể hiện rõ ở những diện mạo tại thảm đỏ hay cả hoạt động thường ngày.

Trong khi đó, Baifern lại kín đáo và an toàn hơn. Những món đồ thời trang cơ bản được chân dài tận dụng triệt để với phong cách năng động và thoải mái.

Baifern và Davika xứng đáng là một trong những người đẹp đình đám của điện ảnh Thái Lan. Mỗi người một vẻ, cả hai luôn tạo được ấn tượng nhất định trong lòng khán giả về nhan sắc lẫn gu thời trang của mình.

Nguồn hình ảnh: Instagram Baifern và Davika