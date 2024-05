Váy hoa, mũ cói - trang phụ kiện 'chữa lành' hữu hiệu nhất mùa hè

Là những lựa chọn vượt thời gian, những bộ trang phục váy hoa và mũ cói kết hợp với những phụ kiện đơn giản không chỉ giúp các nữ tín đồ vượt qua hầu hết các hoạt động, sự kiện mà còn thổi vào tủ quần áo thời trang hè một không khí mát mẻ, hơn hết là một cảm xúc dịu nhẹ có tác dụng "chữa lành" đáng kể đến từ những hoa văn ngọt ngào, màu sắc trang nhã…

Chị Hoàng Tâm (DAC Boutique) chia sẻ: "Mang đậm cảm hứng đồng quê, là họa tiết chủ đạo của phong cách Cottagecore, những chiếc váy hoa là trang phục lý tưởng để chị em diện trong mùa hè. Ưu thế của váy hoa không chỉ là thanh lịch, bay bổng mà nó còn giúp giấu đi một số nhược điểm của vóc dáng ví dụ như bụng mỡ, rất phù hợp với chị em sau 30, đã sinh nở. Kết hợp với những phụ kiện nữ tính như vòng ngọc trai, mũ cói, túi vải..., chị em sẽ có vẻ ngoài trẻ trung hơn".

"Nhờ cảm hứng tự do và giàu tính thiên nhiên mà yếu tố ứng dụng của váy hoa rất cao. Chị em có thể tùy ý chọn làm trang phục đi chơi hay đi làm đều được - chỉ bằng cách chọn họa tiết hoa và phụ kiện đi kèm đồng bộ", chị Hoàng Tâm nói tiếp.

Váy hoa thường có hai loại họa tiết: họa tiết in đậm và nổi bật hoặc những họa tiết hoa nhỏ hơn, rải rác. Nếu chọn họa tiết in hoa táo bạo, các chị em nên kết hợp với phụ kiện tương đồng (nổi bật, độc đáo) để họa tiết in hoa nổi bật, tạo phong cách mạnh mẽ. Nếu chọn những chiếc váy hoa có họa tiết hoa nhỏ, rải rác sẽ hòa quyện với nhau và sẽ dễ tha thứ hơn nếu bạn muốn thêm một phụ kiện nổi bật.

Chiếc mũ boater kết hợp với chiếc váy hoa nhí chìm nền mang đậm cảm hứng đồng quê tạo cảm xúc "chữa lành" rất hiệu quả. Hàng cúc đỏ nổi bật làm điểm nhấn cho váy rất duyên dáng và nữ tính DAC BOUTIQUE

Chiếc mũ cói hình lồng đèn giúp chắn nắng tốt lại đậm chất thời trang, kết hợp với những chiếc váy hoa lớn, màu sắc nổi bật, chị em dễ dàng sở hữu dáng vẻ sành điệu TAOBAO

Chiếc váy hoa hồng rực rỡ, giàu tính thơ kết hợp với chiếc mũ cói panama trẻ trung tạo nên combo thời trang sành điệu, đáng để trải nghiệm DAC BOUTIQUE

Vẫn là chiếc mũ cói dáng lồng đèn khi kết hợp với chiếc váy xòe hoa nhí nhẹ nhàng lại có dáng vẻ thơ mộng, hoài cổ đầy nữ tính DAC BOUTIQUE

Chiếc váy hoa sẫm mạnh mẽ đặc biệt phù hợp với chiếc mũ boater mang đậm cảm hứng biển cả. Set đồ giúp chị em thoải mái trong các chuyến đi biển đầy thơ mộng DAC BOUTIQUE

Chiếc mũ rộng vành không chỉ lý tưởng khi đi biển mà những chiều dạo phố hoặc những buổi gặp thân mật trong những chiếc váy hoa rực rỡ cũng là ý tưởng thời trang ghi dấu ấn cao DAC BOUTIQUE

Chiếc mũ gaucho trẻ trung, gọn gàng trở thành phụ kiện giá trị tô điểm cho chiếc váy hoa nhã nhặn, tạo nên một bộ thời trang có vẻ đẹp tổng thể thanh lịch và sang trọng TAOBAO

Chiếc váy hoa xanh nhã nhặn, cổ bẻ kết hợp với chiếc mũ mô phỏng phong cách mũ fedora mang lại dáng vẻ thanh thoát, nhã nhặn, sang chảnh kiểu Tây Âu rất phù hợp với chị em làm việc văn phòng TAOBAO

Chiếc váy hoa nhí màu đỏ đi một mình sẽ khó có thể nổi bật và hoàn thiện phong cách bằng việc thêm vào chiếc túi và mũ cói thanh lịch TAOBAO