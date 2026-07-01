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Thời trang 24/7

Váy hoa nhí, đầm chấm bi và loạt họa tiết nổi bật 'đổ bộ' đường phố

Kim Ngọc
Kim Ngọc
01/07/2026 10:00 GMT+7

Xu hướng thời trang đường phố mùa hè 2026 chứng kiến sự 'đổ bộ' của các thiết kế rực rỡ, nổi bật. Váy hoa nhí trẻ trung, đầm chấm bi vintage hay những mảng màu họa tiết lạ mắt mang đến làn gió mới mát lành cho phong cách hè.

Váy hoa nhí, đầm chấm bi - đâu là kiểu trang phục họa tiết đẹp nhất mùa hè 2026?

Váy hoa nhí, đầm chấm bi và loạt họa tiết nổi bật 'đổ bộ' đường phố- Ảnh 1.

Họa tiết hoa nhí sáng màu nổi bật trên nền vải tối màu mang đến hình ảnh trưởng thành và sự thanh lịch. Thiết kế là ý tưởng cho bản phối công sở hằng ngày, khi chất vải voan hoa được gửi gắm qua dáng váy dài xòe nhẹ, tay cánh tiên điệu đà và những đường viền bèo nhún

ẢNH: NEM FASHION

Váy hoa nhí lãng mạn luôn được làm mới mỗi mùa, mỗi năm. Do vậy bất kể sở thích và sự dịch chuyển của xu hướng thì các thiết kế in họa tiết hoa nhỏ nhắn tinh tế vẫn luôn hiện diện và đồng hành cùng nàng từ văn phòng đến các buổi gặp mặt, từ buổi chiều dạo phố đến bữa tiệc mùa hè.

Váy hoa nhí, đầm chấm bi và loạt họa tiết nổi bật 'đổ bộ' đường phố- Ảnh 2.

Các họa tiết lấy cảm hứng từ hoa lá thiên nhiên luôn mới mẻ và đa dạng. Bảng màu xanh baby blue nhẹ nhàng được nàng trao trọn tin yêu khi hiện diện cùng dáng váy midi cổ thuyền nhỏ, ghi dấu ấn riêng bằng các đường gấp nếp dọc và thắt lưng vải tôn eo

ẢNH: EVA DE EVA

Váy hoa nhí, đầm chấm bi và loạt họa tiết nổi bật 'đổ bộ' đường phố- Ảnh 3.

Đầm dáng suông rộng kết hợp cổ sơ mi, tay lửng dáng bồng và hai gam màu - họa tiết hoa tím hồng và sắc đen kinh điển trên chất vải voan chiffon. Chọn váy hoa mùa hè, quý cô vừa được tận hưởng cảm giác thông thoáng mát nhẹ vừa dễ dàng điều chỉnh được độ ôm của trang phục chỉ bằng chi tiết dây vải thắt eo

ẢNH: MERNE

Váy hoa nhí, đầm chấm bi và loạt họa tiết nổi bật 'đổ bộ' đường phố- Ảnh 4.

Họa tiết trừu tượng mang đến màu sắc mới lạ cho trang phục công sở của nàng. Váy dài cổ trụ tôn dáng thanh mảnh, cấu trúc tay vai liền phối viền bèo vừa tăng thêm nét mềm mại nữ tính vừa mang lại sự thoáng mát suốt ngày dài

ẢNH: NEM FASHION

Váy hoa nhí, đầm chấm bi và loạt họa tiết nổi bật 'đổ bộ' đường phố- Ảnh 5.

Đầm hoa cổ vuông thu hút với gam màu rực rỡ, nổi bật và các chi tiết cách tân phóng khoáng. Thiết kế có phần thân trước xếp ly, cổ hai dây đan cài cùng các tầng váy nối tiếp tạo độ xòe tự nhiên, đem đến dáng đi uyển chuyển khi phối cùng giày cao gót

ẢNH: EVA DE EVA

Váy hoa nhí, đầm chấm bi và loạt họa tiết nổi bật 'đổ bộ' đường phố- Ảnh 6.

Đầm dài họa tiết kẻ sọc dọc đan xen hai gam màu mang lại thần thái bừng sáng cho quý cô. Trang phục được tối đa cảm nhận thị giác qua việc kết hợp thêm cặp đôi giày và túi tông màu đỏ rượu

ẢNH: EVA DE EVA

Họa tiết kẻ sọc dọc, họa tiết chấm bi trên các thiết kế đầm dáng dài

Họa tiết hoa nhí, họa tiết kẻ sọc dọc, chấm bi... đều là những họa tiết cổ điển được yêu thích qua nhiều mùa, nay tiếp tục trở lại mạnh mẽ ở mùa mốt hè 2026. Các mẫu họa tiết được kết hợp cùng phom đầm xòe, váy suông rộng vải mỏng nhẹ như voan, tơ, lụa satin...

Váy hoa nhí, đầm chấm bi và loạt họa tiết nổi bật 'đổ bộ' đường phố- Ảnh 7.

Đầm chấm bi dáng dài tận dụng tối đa hiệu ứng xuyên thấu và kỹ thuật layer xếp lớp để tạo nên vẻ cuốn hút cho quý cô hiện đại. Khác với gam màu đen trắng quen thuộc, chấm bi trắng trên nền nâu mang đến sắc thái lãng mạn, hoài niệm đặc trưng từ phong cách thời trang vintage

ẢNH: MERNE

Váy hoa nhí, đầm chấm bi và loạt họa tiết nổi bật 'đổ bộ' đường phố- Ảnh 8.
Váy hoa nhí, đầm chấm bi và loạt họa tiết nổi bật 'đổ bộ' đường phố- Ảnh 9.

Họa tiết chấm bi nhiều kích cỡ, màu sắc "đổ bộ" qua vô số phong cách thời trang, phủ sóng từ các bản phối công sở đến đầm dự tiệc, trang phục dạo phố, dự sự kiện...

ẢNH: MERNE

Sẽ không thể chọn ra đâu là kiểu đầm họa tiết đẹp nhất mùa hè 2026 mà chỉ có thể tìm thấy kiểu họa tiết nào chạm được vào trái tim yêu thời trang của nàng. Hãy mang đến làn gió mới cho tủ đồ hè cùng váy hoa nhí, đầm chấm bi và vô số kiểu họa tiết ấn tượng khác.

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