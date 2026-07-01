Váy hoa nhí, đầm chấm bi và loạt họa tiết nổi bật 'đổ bộ' đường phố

Xu hướng thời trang đường phố mùa hè 2026 chứng kiến sự 'đổ bộ' của các thiết kế rực rỡ, nổi bật. Váy hoa nhí trẻ trung, đầm chấm bi vintage hay những mảng màu họa tiết lạ mắt mang đến làn gió mới mát lành cho phong cách hè.
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Váy hoa nhí, đầm chấm bi - đâu là kiểu trang phục họa tiết đẹp nhất mùa hè 2026?
Váy hoa nhí lãng mạn luôn được làm mới mỗi mùa, mỗi năm. Do vậy bất kể sở thích và sự dịch chuyển của xu hướng thì các thiết kế in họa tiết hoa nhỏ nhắn tinh tế vẫn luôn hiện diện và đồng hành cùng nàng từ văn phòng đến các buổi gặp mặt, từ buổi chiều dạo phố đến bữa tiệc mùa hè.
Họa tiết kẻ sọc dọc, họa tiết chấm bi trên các thiết kế đầm dáng dài
Họa tiết hoa nhí, họa tiết kẻ sọc dọc, chấm bi... đều là những họa tiết cổ điển được yêu thích qua nhiều mùa, nay tiếp tục trở lại mạnh mẽ ở mùa mốt hè 2026. Các mẫu họa tiết được kết hợp cùng phom đầm xòe, váy suông rộng vải mỏng nhẹ như voan, tơ, lụa satin...
Họa tiết chấm bi nhiều kích cỡ, màu sắc "đổ bộ" qua vô số phong cách thời trang, phủ sóng từ các bản phối công sở đến đầm dự tiệc, trang phục dạo phố, dự sự kiện...
ẢNH: MERNE
Sẽ không thể chọn ra đâu là kiểu đầm họa tiết đẹp nhất mùa hè 2026 mà chỉ có thể tìm thấy kiểu họa tiết nào chạm được vào trái tim yêu thời trang của nàng. Hãy mang đến làn gió mới cho tủ đồ hè cùng váy hoa nhí, đầm chấm bi và vô số kiểu họa tiết ấn tượng khác.