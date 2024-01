Váy liền mini là trang phục dự tiệc đỉnh cao

Little Black Dress là minh chứng khẳng định cho tinh thần thời trang "less is more" - càng tối giản càng sang trọng. Chúng một lần nữa khẳng định vị thế của mình trên "bản đồ" thời trang thế giới bằng sự thanh lịch, trang nhã xen lẫn nét quyến rũ lôi cuốn rất tự nhiên. Fahsionista Anna Felicia Wedin xuất hiện đầy tự tin trong buổi tiệc tối khi kết hợp mẫu váy sát nách màu đen với tất lưới dài ngang gối, giày Mary Jane cài quai và trang sức kim loại mạ vàng