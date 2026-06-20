Váy linen dáng dài, set đồ linen nữ: xu hướng nổi bật của tủ đồ hè 2026

Váy linen dáng dài và các set đồ linen nữ đang là xu hướng được phái đẹp săn đón trong mùa hè 2026. Mời nàng khám phá những công thức phối đồ chuẩn gu thanh lịch và mát mẻ dưới đây để tự tin nâng tầm phong cách.
Chia sẻ bài viết
Lý do váy dài và set đồ linen trở thành xu hướng hè 2026
Vải linen (vải lanh) được dệt từ sợi cây lanh với cấu trúc sợi dệt thưa nên có độ thoáng khí cao đi cùng cảm nhận bề mặt vải thô nhám và có độ nhăn tự nhiên. Được mệnh danh là loại vải càng mặc càng đẹp, linen từ lâu đã được chọn là loại chất liệu phù hợp nhất để mặc trong mùa nắng nóng.
Bên cạnh đó, xu hướng thời trang tối giản lên ngôi cũng góp phần không nhỏ đưa váy, áo linen trở nên thời thượng. Trang phục linen đáp ứng tiêu chí diện đồ sang trọng, nhẹ nhàng, tự nhiên mà không cần đến những họa tiết hay chi tiết trang trí cầu kỳ.
Các set đồ linen nữ phối sẵn - tiêu điểm thời trang hè 2026
Trang phục co-ords - các set đồ phối sẵn là một cách để quý cô mặc đẹp hơn mà ít tốn thời gian. Đối với chất vải linen, hãy thử nghiệm những combo đồng màu linh hoạt như set đồ linen nữ phối áo cổ yếm và chân váy đuôi cá, áo không tay và quần shorts linen viền ren mỏng... cho các buổi đi chơi, hẹn hò; chọn cặp đôi áo gile và quần ống rộng hoặc set áo kiểu và chân váy midi cho bản phối công sở.
Mẹo nhỏ để nàng diện váy linen dáng dài, set linen đồng bộ phẳng phiu, đứng phom là hãy giũ mạnh áo trước khi phơi. Ưu tiên phơi bằng móc bản to để giữ phom vai và ủi nhẹ khi vải còn ẩm...