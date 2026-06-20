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Váy linen dáng dài, set đồ linen nữ: xu hướng nổi bật của tủ đồ hè 2026

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/06/2026 10:00 GMT+7

Váy linen dáng dài và các set đồ linen nữ đang là xu hướng được phái đẹp săn đón trong mùa hè 2026. Mời nàng khám phá những công thức phối đồ chuẩn gu thanh lịch và mát mẻ dưới đây để tự tin nâng tầm phong cách.

Lý do váy dài và set đồ linen trở thành xu hướng hè 2026

Váy linen dáng dài, set đồ linen nữ: xu hướng nổi bật của tủ đồ hè 2026 - Ảnh 1.

Đầm linen dáng suông có các đường xếp nếp giúp tôn đường cong một cách nhẹ nhàng. Phong cách tự do, phóng khoáng mà vẫn thanh lịch được tạo nên từ bản phối tối giản, kết hợp tông màu xám của trang phục với giày lưới trắng và trang sức ánh kim

ẢNH: ELISE

Vải linen (vải lanh) được dệt từ sợi cây lanh với cấu trúc sợi dệt thưa nên có độ thoáng khí cao đi cùng cảm nhận bề mặt vải thô nhám và có độ nhăn tự nhiên. Được mệnh danh là loại vải càng mặc càng đẹp, linen từ lâu đã được chọn là loại chất liệu phù hợp nhất để mặc trong mùa nắng nóng.

Váy linen dáng dài, set đồ linen nữ: xu hướng nổi bật của tủ đồ hè 2026 - Ảnh 2.

Muốn phần thân trên thanh thoát, nàng hãy chọn đầm linen dài cổ chữ V. Thiết kế có dáng chiết eo nhẹ phối xăng đan quai mảnh tạo hiệu ứng thị giác hoàn hảo - vừa tôn dáng vừa thoải mái và thoáng mát

ẢNH: S.C STUDIOS

Bên cạnh đó, xu hướng thời trang tối giản lên ngôi cũng góp phần không nhỏ đưa váy, áo linen trở nên thời thượng. Trang phục linen đáp ứng tiêu chí diện đồ sang trọng, nhẹ nhàng, tự nhiên mà không cần đến những họa tiết hay chi tiết trang trí cầu kỳ.

Váy linen dáng dài, set đồ linen nữ: xu hướng nổi bật của tủ đồ hè 2026 - Ảnh 3.

Váy linen dáng suông cao cấp giấu khuyết điểm vòng 2 một cách khéo léo và tinh tế. Hãy chọn các gam màu mộc mạc như kem sữa, beige, xanh nhạt, hồng nhạt... để tôn nét trẻ trung, sự gọn gàng và sành điệu

ẢNH: LEIKA

Những mẫu váy linen dáng dài thanh lịch, thướt tha tôn dáng

Váy linen dáng dài, set đồ linen nữ: xu hướng nổi bật của tủ đồ hè 2026 - Ảnh 4.

Đầm linen suông với họa tiết sọc dọc được tạo thành từ các đường gấp nếp chần chỉ, dáng cổ chữ V không tay giúp phần thân trên thanh mảnh và mát nhẹ trong khi phần thân dưới dài rộng tạo nên dáng đi thướt tha

ẢNH: @ANOUK YVE

Các set đồ linen nữ phối sẵn - tiêu điểm thời trang hè 2026

Váy linen dáng dài, set đồ linen nữ: xu hướng nổi bật của tủ đồ hè 2026 - Ảnh 5.

Chút hoài niệm pha lẫn nét hiện đại trong set váy linen thướt tha mang phong cách elegan chic với với cấu trúc hai mảnh gồm áo cổ yếm và chân váy maxi. Trang phục ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, tạo cảm giác thanh thoát và kéo dài vóc dáng

ẢNH: S.C STUDIOS

Trang phục co-ords - các set đồ phối sẵn là một cách để quý cô mặc đẹp hơn mà ít tốn thời gian. Đối với chất vải linen, hãy thử nghiệm những combo đồng màu linh hoạt như set đồ linen nữ phối áo cổ yếm và chân váy đuôi cá, áo không tay và quần shorts linen viền ren mỏng... cho các buổi đi chơi, hẹn hò; chọn cặp đôi áo gile và quần ống rộng hoặc set áo kiểu và chân váy midi cho bản phối công sở.

Váy linen dáng dài, set đồ linen nữ: xu hướng nổi bật của tủ đồ hè 2026 - Ảnh 6.

Khám phá vẻ đẹp tự nhiên, dịu dàng từ set đồ linen nữ màu trắng với sự kết hợp của áo và quần shorts. Đường viền ren trên tay vai giúp phần thân trên thon thả và quyến rũ hơn

ẢNH: S.C STUDIOS

Váy linen dáng dài, set đồ linen nữ: xu hướng nổi bật của tủ đồ hè 2026 - Ảnh 7.

Phong cách công sở mùa hè năng động, thoáng mát và trẻ trung qua sự kết hợp của set đồ co-ords với quần lửng ống rộng và áo gile

ẢNH: ELISE

Váy linen dáng dài, set đồ linen nữ: xu hướng nổi bật của tủ đồ hè 2026 - Ảnh 8.

Chân váy linen dáng dài và áo cổ tròn thắt nơ đồng bộ mang lại diện mạo hài hòa. Bản phối là minh chứng cho vẻ đẹp tối giản sang trọng đến từ các chất liệu thiên nhiên

ẢNH: LEIKA

Mẹo nhỏ để nàng diện váy linen dáng dài, set linen đồng bộ phẳng phiu, đứng phom là hãy giũ mạnh áo trước khi phơi. Ưu tiên phơi bằng móc bản to để giữ phom vai và ủi nhẹ khi vải còn ẩm...

Váy linen dáng dài set đồ linen nữ váy linen vải linen trang phục linen Đường viền ren

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