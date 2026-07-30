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Váy linen suông họa tiết dịu dàng nhất mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
30/07/2026 08:00 GMT+7

Váy linen chạm đúng vào nhu cầu của mọi cô gái - một chiếc váy thoáng mát vừa đủ mềm nhẹ dịu dàng, vừa đủ lãng mạn và đặc biệt để có thể diện đi bất cứ đâu.

Khám phá vẻ đẹp vượt thời gian của thời trang linen qua chiếc váy linen họa tiết

Váy linen suông họa tiết dịu dàng nhất mùa- Ảnh 1.

Ẩn dưới bảng màu họa tiết rạng rỡ, tươi sáng là chất vải tự nhiên thoáng mát. Váy linen họa tiết phối viền đăng ten không chỉ khắc họa hình ảnh quý cô thanh lịch, quý phái mà còn phản ánh tư duy thời trang phóng khoáng, ưa chuộng chất liệu tự nhiên

ẢNH: RUE DES CHATS

Váy linen là một trong những thiết kế timeless, càng mặc càng đẹp và chẳng bao giờ khiến nàng thất vọng. Bên cạnh các bộ linen đơn sắc mang gam màu nhạt nhẹ nhàng, váy linen họa tiết chuyển tải một góc nhìn mới về trang phục linen - sự dịu dàng và hài hòa của chất vải được làm mới qua những nét vẽ, hình khối và màu sắc đan cài; đồng thời vẫn giữ trọn đặc tính mát nhẹ, bền bỉ và vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên.

Váy linen suông họa tiết dịu dàng nhất mùa- Ảnh 2.
Váy linen suông họa tiết dịu dàng nhất mùa- Ảnh 3.

Từ mùa hè đến mùa thu, đầm linen vẫn luôn có thể đồng hành cùng quý cô đi qua những ngày nắng, ngày mưa bất chợt. Các thiết kế váy linen dáng dài không quá nổi bật nhưng vẫn có sức hút riêng qua phom dáng cổ điển, bảng màu được làm mới theo cách thật nhẹ nhàng. Xăng đan đế bệt và trang sức ánh vàng metalic tạo nên điểm chạm tinh tế về phong cách

ẢNH: RUE DES CHATS

Váy linen suông họa tiết dịu dàng nhất mùa- Ảnh 4.

Một chiếc đầm linen dáng đuôi cá được tạo điểm nhấn bằng những đường viền phối ren họa tiết. Sắc trắng ngà hòa quyện cùng dáng váy dài thướt tha tạo nên hình ảnh vừa thanh lịch, vừa phóng khoáng cho nàng

ẢNH: HAPPYZOO

Váy linen suông họa tiết dịu dàng nhất mùa- Ảnh 5.

Đầm suông hai dây gam màu vàng nhạt giúp nàng tỏa sáng dưới ánh nắng nhẹ đầu thu. Thiết kế dáng suông khéo léo tạo điểm nhấn xếp ly ngang và hàng cúc bọc vải trên thân trước để tạo điểm nhấn thu hút, tùng váy dài xòe rộng theo từng nhịp bước chân. Phối đầm linen cùng túi cói và xăng đan để dạo phố hoặc phối thêm blazer và giày Mary Jane để đi làm, đi học

ẢNH: TOUCH DRESS

Váy linen suông họa tiết dịu dàng nhất mùa- Ảnh 6.

Không kiểu họa tiết nào giúp "hack" chiều cao tốt hơn họa tiết kẻ sọc. Với thiết kế maxi suông, họa tiết đặc sắc này còn được làm cho nổi bật hơn qua sự đan xen của các sọc màu đậm nhạt từ đen trắng đến xám và xanh xám. Với dáng váy cổ tim, quý cô phối thêm vòng cổ thả dài tạo hiệu ứng thon gọn hơn cho cằm và gương mặt

ẢNH: ÉLAN.HANOI

Váy linen suông họa tiết dịu dàng nhất mùa- Ảnh 7.

Đầm cổ chữ V vải linen màu trung tính ấm áp và tôn da tốt. Dáng váy suông sát nách có túi hai bên cộng hưởng cùng đặc tính chất liệu đem lại cảm giác thư thái và thoáng mát. Phối đầm dáng dài và dép xỏ ngón gót thấp cùng bông tai metalic nhỏ tạo điểm nhấn sang trọng

ẢNH: NAN CHIC

Váy linen suông họa tiết dịu dàng nhất mùa- Ảnh 8.

Phong cách Cottagecore lãng mạn với tạo hình ngọt ngào qua bản phối váy hai dây bản to họa tiết kẻ ô vuông đan xen hai gam màu xanh dương pastel và trắng. Nữ tín đồ thời trang kết hợp váy ca rô, túi xách màu kem và giày be sáng giúp cân bằng màu sắc, tạo nên sự hài hòa cho tổng thể

ẢNH: CARAMEL MONSTER STUDIO

Váy linen suông họa tiết dịu dàng nhất mùa- Ảnh 9.

Vẫn mang họa tiết kẻ sọc chủ đạo nhưng những dải màu sắc tươi sáng giúp đem lại hình ảnh trẻ trung và hiện đại cho quý cô

ẢNH: ÉLAN.HANOI

Từ vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc nhưng độc đáo của váy linen, nàng hẳn đã tìm được cho mình thiết kế "chân ái" để diện suốt mùa thời trang 2026?

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cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

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