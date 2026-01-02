Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp

Váy midi đa nhiệm là các thiết kế có thể phù hợp với những không gian mang tính chất hoàn toàn khác biệt như công sở, các buổi tiệc chào năm mới tiễn năm cũ, tiệc kỷ niệm, các buổi hẹn thân tình...
Váy đa nhiệm - váy blazer
Thiết kế đầm liền thân cổ điển bậc nhất gọi tên váy blazer. Đây là kiểu dáng kết hợp từ phom dáng đứng phom, các chi tiết cổ bẻ, đường cắt và cách dựng phom điển hình từ áo blazer kết hợp phần thân dài làm váy. Dáng váy chữ A mang đến diện mạo năng động, trẻ trung nhưng vẫn cực kỳ thanh lịch và chuyên nghiệp.
Váy midi cổ sơ mi, váy sơ mi phối cổ trắng
Thiết kế váy sơ mi được "nâng tầm" bằng chi tiết phối cổ trắng hiện đại hoặc lược bớt chi tiết ở phần nẹp áo cài cúc trên thân trước. Bảng màu mùa đông xuân điểm xuyết các sắc thái trung tính lẫn tông màu timeless như xanh đen, kẻ sọc, beige đến sắc đỏ tươi rạng ngời. Chi tiết cúc mạ màu kim loại ánh vàng chính là điểm nhấn từ các thiết kế váy midi đa nhiệm này.
Đầm midi phối cổ trắng làm nổi bật gương mặt và thần thái rạng ngời của quý cô. Là những thiết kế đa năng, váy midi mùa này có thể diện đi bất cứ nơi đâu - giảng đường, các lễ hội, thảm đỏ, văn phòng làm việc, các buổi tiệc hay buổi gặp gỡ cuối năm...
ẢNH: FROM MOON
Chi tiết cổ trụ hay cổ sen, cổ sơ mi chỉ là sự đổi mới sáng tạo giúp hình ảnh của nàng được thay đổi qua mỗi bản phối. Hãy thêm vào các thiết kế midi in họa tiết vì chúng góp phần quan trọng vào việc tạo nên phong thái ổn định, cuốn hút cho nàng
ẢNH: SENORITA