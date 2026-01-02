Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp

Váy midi đa nhiệm là các thiết kế có thể phù hợp với những không gian mang tính chất hoàn toàn khác biệt như công sở, các buổi tiệc chào năm mới tiễn năm cũ, tiệc kỷ niệm, các buổi hẹn thân tình...

Váy blazer ngoài cách mặc như một chiếc đầm liền còn có thể sử dụng làm áo khoác ngoài. Thiết kế dáng dài sử dụng dây đai thắt eo phối khăn lụa, mũ và quần tất để làm hình ảnh tổng thể trở nên mềm mại và giàu nữ tính hơn ẢNH: ESTRANO CHIC

Váy đa nhiệm - váy blazer

Thiết kế đầm liền thân cổ điển bậc nhất gọi tên váy blazer. Đây là kiểu dáng kết hợp từ phom dáng đứng phom, các chi tiết cổ bẻ, đường cắt và cách dựng phom điển hình từ áo blazer kết hợp phần thân dài làm váy. Dáng váy chữ A mang đến diện mạo năng động, trẻ trung nhưng vẫn cực kỳ thanh lịch và chuyên nghiệp.

Tôn dáng với thiết kế cổ điển tinh giản nhưng sắc sảo và nổi bật bởi sự kết hợp hài hòa của màu sắc. Thiết kế váy blazer màu đỏ đậm được gợi ý phối cùng giày cao gót và túi xách màu đen ẢNH: ESTRANO CHIC

Gam màu beige và trắng là sự kết hợp hoàn hảo để mang lại vẻ ngoài thanh lịch mà rạng rỡ cho nàng. Với thiết kế sơ mi phối cổ trắng, nàng thỏa sức thử nghiệm kết hợp với các cặp đôi giày và túi xách gam màu đỏ tía, đen, trắng, cam đất, nâu caramel... ẢNH: FROM MOON

Váy midi cổ sơ mi, váy sơ mi phối cổ trắng

Thiết kế váy sơ mi được "nâng tầm" bằng chi tiết phối cổ trắng hiện đại hoặc lược bớt chi tiết ở phần nẹp áo cài cúc trên thân trước. Bảng màu mùa đông xuân điểm xuyết các sắc thái trung tính lẫn tông màu timeless như xanh đen, kẻ sọc, beige đến sắc đỏ tươi rạng ngời. Chi tiết cúc mạ màu kim loại ánh vàng chính là điểm nhấn từ các thiết kế váy midi đa nhiệm này.

Sự cộng hưởng của vẻ thanh lịch chuyên nghiệp và nét nữ tính được thể hiện qua sự kết hợp của màu sắc và nếp gấp xếp phía thân trước ẢNH: ESTRANO CHIC

Đầm midi phối cổ trắng làm nổi bật gương mặt và thần thái rạng ngời của quý cô. Là những thiết kế đa năng, váy midi mùa này có thể diện đi bất cứ nơi đâu - giảng đường, các lễ hội, thảm đỏ, văn phòng làm việc, các buổi tiệc hay buổi gặp gỡ cuối năm... ẢNH: FROM MOON

Chi tiết cổ trụ hay cổ sen, cổ sơ mi chỉ là sự đổi mới sáng tạo giúp hình ảnh của nàng được thay đổi qua mỗi bản phối. Hãy thêm vào các thiết kế midi in họa tiết vì chúng góp phần quan trọng vào việc tạo nên phong thái ổn định, cuốn hút cho nàng ẢNH: SENORITA