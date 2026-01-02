  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
02/01/2026 08:00 GMT+7

Váy midi cổ điển như các thiết kế đầm sơ mi, váy blazer, đầm cổ trụ... xứng danh là kiểu trang phục đa nhiệm. Các thiết kế này không chỉ dành riêng cho một kiểu không gian đặc thù mà có thể diện mọi lúc, hợp với nhiều vóc dáng và độ tuổi khác nhau.

Váy midi đa nhiệm là các thiết kế có thể phù hợp với những không gian mang tính chất hoàn toàn khác biệt như công sở, các buổi tiệc chào năm mới tiễn năm cũ, tiệc kỷ niệm, các buổi hẹn thân tình...

Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp- Ảnh 1.

Váy blazer ngoài cách mặc như một chiếc đầm liền còn có thể sử dụng làm áo khoác ngoài. Thiết kế dáng dài sử dụng dây đai thắt eo phối khăn lụa, mũ và quần tất để làm hình ảnh tổng thể trở nên mềm mại và giàu nữ tính hơn

ẢNH: ESTRANO CHIC

Váy đa nhiệm - váy blazer

Thiết kế đầm liền thân cổ điển bậc nhất gọi tên váy blazer. Đây là kiểu dáng kết hợp từ phom dáng đứng phom, các chi tiết cổ bẻ, đường cắt và cách dựng phom điển hình từ áo blazer kết hợp phần thân dài làm váy. Dáng váy chữ A mang đến diện mạo năng động, trẻ trung nhưng vẫn cực kỳ thanh lịch và chuyên nghiệp.

Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp- Ảnh 2.

Tôn dáng với thiết kế cổ điển tinh giản nhưng sắc sảo và nổi bật bởi sự kết hợp hài hòa của màu sắc. Thiết kế váy blazer màu đỏ đậm được gợi ý phối cùng giày cao gót và túi xách màu đen

ẢNH: ESTRANO CHIC

Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp- Ảnh 3.

Gam màu beige và trắng là sự kết hợp hoàn hảo để mang lại vẻ ngoài thanh lịch mà rạng rỡ cho nàng. Với thiết kế sơ mi phối cổ trắng, nàng thỏa sức thử nghiệm kết hợp với các cặp đôi giày và túi xách gam màu đỏ tía, đen, trắng, cam đất, nâu caramel...

ẢNH: FROM MOON

Váy midi cổ sơ mi, váy sơ mi phối cổ trắng

Thiết kế váy sơ mi được "nâng tầm" bằng chi tiết phối cổ trắng hiện đại hoặc lược bớt chi tiết ở phần nẹp áo cài cúc trên thân trước. Bảng màu mùa đông xuân điểm xuyết các sắc thái trung tính lẫn tông màu timeless như xanh đen, kẻ sọc, beige đến sắc đỏ tươi rạng ngời. Chi tiết cúc mạ màu kim loại ánh vàng chính là điểm nhấn từ các thiết kế váy midi đa nhiệm này.

Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp- Ảnh 4.

Sự cộng hưởng của vẻ thanh lịch chuyên nghiệp và nét nữ tính được thể hiện qua sự kết hợp của màu sắc và nếp gấp xếp phía thân trước

ẢNH: ESTRANO CHIC

Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp- Ảnh 5.
Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp- Ảnh 6.

Đầm midi phối cổ trắng làm nổi bật gương mặt và thần thái rạng ngời của quý cô. Là những thiết kế đa năng, váy midi mùa này có thể diện đi bất cứ nơi đâu - giảng đường, các lễ hội, thảm đỏ, văn phòng làm việc, các buổi tiệc hay buổi gặp gỡ cuối năm...

ẢNH: FROM MOON

Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp- Ảnh 7.
Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp- Ảnh 8.

Chi tiết cổ trụ hay cổ sen, cổ sơ mi chỉ là sự đổi mới sáng tạo giúp hình ảnh của nàng được thay đổi qua mỗi bản phối. Hãy thêm vào các thiết kế midi in họa tiết vì chúng góp phần quan trọng vào việc tạo nên phong thái ổn định, cuốn hút cho nàng

ẢNH: SENORITA

Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp- Ảnh 9.

Vẻ duyên dáng thanh lịch khó có thể từ chối từ thiết kế dáng dài cổ ôm nhẹ phối thắt lưng và hàng khuy ấn tượng màu vàng đồng sáng bóng lấp lánh

ẢNH: FROM MOON

váy midi đầm midi Váy blazer váy sơ mi váy đa nhiệm trang phục đa nhiệm

Bài viết khác

Phối đồ tối giản mà sang: công thức giúp bạn nổi bật vào ngày đầu năm

Phối đồ tối giản mà sang: công thức giúp bạn nổi bật vào ngày đầu năm

Những đôi giày tối giản để nàng diện cả năm 2026 không chán

Những đôi giày tối giản để nàng diện cả năm 2026 không chán

Áo hoodie, biểu tượng của phong cách cá tính và năng động

Áo hoodie, biểu tượng của phong cách cá tính và năng động

Nâng tầm phong cách cùng những thiết kế từ vải ren

Nâng tầm phong cách cùng những thiết kế từ vải ren

Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới

Diện trang phục sắc vàng rực rỡ, sang chảnh đón năm mới

Áo polo, áo dệt kim, điểm sáng cho phong cách đời thường sành điệu

Áo polo, áo dệt kim, điểm sáng cho phong cách đời thường sành điệu

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh

Vì sao thắt lưng bản to lại được các fashionista mê mẩn?

Vì sao thắt lưng bản to lại được các fashionista mê mẩn?

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top