  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy ren thêu hoa, điểm nhấn kiêu kỳ cho phong cách mùa hạ

Kim Ngọc
Kim Ngọc
28/06/2026 08:00 GMT+7

Khi những tia nắng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi cũng là lúc nàng cần làn gió mới cho tủ đồ mùa hạ. Váy ren thêu hoa là thiết kế thời trang tinh tế, vừa giúp định hình phong cách vừa tạo nên điểm nhấn kiêu kỳ.

Sự gợi cảm trưởng thành từ chiếc váy ren thêu hoa

Váy ren thêu hoa, điểm nhấn kiêu kỳ cho phong cách mùa hạ- Ảnh 1.

Nàng khoe khéo vẻ đẹp ngọt ngào cùng phong cách hiện đại, sang trọng khi khoác lên mình những bộ trang phục ren hoa mềm mại. Từng tầng vải ren xếp lớp tạo nên hiệu ứng chuyển động uyển chuyển theo mỗi bước chân, phom dáng cổ điển được chăm chút qua những chi tiết mới lạ tạo điểm nhấn

ẢNH: PÁRAMO

Trang phục ren mang lại sự thoáng mát, dễ chịu trong tiết trời oi ả. Cấu trúc nhiều khoảng hở từ bề mặt vải ren kết hợp kỹ thuật xếp lớp layer mang đến cho người mặc vẻ ngoài quyến rũ theo cách đầy tinh tế và thanh lịch.

Điểm nhấn đặc sắc nhất từ trang phục váy ren chính là các họa tiết hoa thêu nổi tạo chiều sâu thị giác - yếu tố giúp mỗi chiếc váy ren thêu hoa khác biệt và có thể tạo nên ấn tượng riêng. Trên mỗi chiếc váy, sự tỉ mỉ được thể hiện qua từng đường cắt, từng chi tiết tinh xảo mang đến cảm giác cao cấp, diện mạo kiêu kỳ và sang trọng.

Váy ren thêu hoa, điểm nhấn kiêu kỳ cho phong cách mùa hạ- Ảnh 2.

Đẹp như những tia nắng dịu dàng đầu ngày, váy ren xếp tầng mang đến cho nàng vẻ đẹp nữ tính và sự tinh tế qua những tầng layer bay nhẹ và gam màu nâu thanh lịch. Trang phục nhẹ nhàng, gợi cảm kín đáo nhưng vẫn đủ nổi bật trong mọi khoảnh khắc

ẢNH: MADELYN

Váy ren thêu hoa, điểm nhấn kiêu kỳ cho phong cách mùa hạ- Ảnh 3.

Với từng mảng ren thêu được sắp xếp một cách có chủ ý, mỗi chiếc váy ren đều độc đáo và tạo nên những dấu ấn khác biệt cho phong cách của nàng

ẢNH: PÁRAMO

Các phom dáng váy ren thêu hoa hè này

Váy maxi ren hoa thướt tha và lãng mạn, hợp với các chuyến đi biển, chụp ảnh ngoài trời, dự tiệc, dự sự kiện. Váy ren dáng chữ A, váy ren dáng xòe tôn vẻ ngoài năng động và trẻ trung dành cho các buổi cà phê, dạo phố. Trong khi đó váy ren dáng suông, dáng babydoll luôn có thể mang đến cảm giác thoáng mát, sang chảnh và sự đa năng để nàng diện trong mọi dịp.

Váy ren thêu hoa, điểm nhấn kiêu kỳ cho phong cách mùa hạ- Ảnh 4.

Vải ren dệt họa tiết được kết hợp cùng tulle, hai gam màu cream và beige hòa quyện trong một tổng thể hài hòa tạo nên thiết kế váy hai dây ren cúp ngực tôn dáng kiêu kỳ, quý phái

ẢNH: PÁRAMO

Váy ren thêu hoa, điểm nhấn kiêu kỳ cho phong cách mùa hạ- Ảnh 5.

Những lớp ren mỏng và bảng màu pastel dịu mát, phom dáng rộng và cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn trên trang phục vải ren khiến nàng cảm thấy tự tin và yêu đời hơn

ẢNH: TIT ELEGANT

Váy ren thêu hoa, điểm nhấn kiêu kỳ cho phong cách mùa hạ- Ảnh 6.

Mini dress chất vải ren cao cấp với phom váy ôm nhẹ nhàng tôn dáng thanh lịch. Thiết kế có hai kiểu họa tiết lồng ghép - họa tiết dệt trên mặt vải và họa tiết xếp nếp sọc dọc tạo cảm giác vóc dáng thanh mảnh hơn; phần tùng váy xòe mềm mại tạo độ bay bổng và thướt tha

ẢNH: MYAN

Váy ren thêu hoa, điểm nhấn kiêu kỳ cho phong cách mùa hạ- Ảnh 7.

Váy maxi ren đen vừa bí ẩn, vừa kiêu sa thu hút mọi sự chú ý khi nàng bước lên thảm đỏ sự kiện hay bước vào các bữa tiệc sang trọng trong mùa hè này

ẢNH: CÉCIL

Váy ren thêu hoa, điểm nhấn kiêu kỳ cho phong cách mùa hạ- Ảnh 8.
Váy ren thêu hoa, điểm nhấn kiêu kỳ cho phong cách mùa hạ- Ảnh 9.

Nếu chưa sẵn sàng với các mẫu váy liền thân làm từ chất vải ren hoa sang trọng, hãy bắt đầu làm mới phong cách mùa hạ qua những thiết kế nhỏ như áo ren cách điệu phối dây nơ hay chân váy ren dáng xòe phối cùng tafta, organza hoặc lụa satin bóng

ẢNH: JEOR

Mùa hạ là khoảng thời gian lý tưởng để nàng thử nghiệm những bản phối thời trang mới. Một chiếc váy ren thêu hoa không chỉ mang lại sự mát lành cho ngày hè oi ả, mà còn là tuyên ngôn về một phong cách sống tự tin, thanh lịch và luôn biết cách yêu chiều bản thân.

Váy ren thêu hoa váy ren hoa váy ren trang phục ren vải ren

Bài viết khác

Chấm bi ngọt ngào giúp nàng làm mới phong cách suốt mùa hè

Chấm bi ngọt ngào giúp nàng làm mới phong cách suốt mùa hè

Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày

Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày

Không cần hở bạo, váy xẻ tà vẫn khiến nàng nổi bật

Không cần hở bạo, váy xẻ tà vẫn khiến nàng nổi bật

Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn

Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn

Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại

Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại

Váy sơ mi công sở vừa đa năng lại dễ mặc, dễ phối

Váy sơ mi công sở vừa đa năng lại dễ mặc, dễ phối

Tự tin tỏa sáng mọi góc nhìn cùng trang phục chấm bi

Tự tin tỏa sáng mọi góc nhìn cùng trang phục chấm bi

Từ quần shorts trắng đến denim, dấu ấn cá tính cho ngày nắng

Từ quần shorts trắng đến denim, dấu ấn cá tính cho ngày nắng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top