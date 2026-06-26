Váy sơ mi công sở vừa đa năng lại dễ mặc, dễ phối

Váy sơ mi công sở đa năng, diện lên là đẹp cho mọi dáng người

Đầm sơ mi xếp ly tông màu xanh mát dịu vừa nhẹ nhàng vừa mang đến một nguồn năng lượng tươi sáng và rạng rỡ. Không cần phối đồ cầu kỳ, chỉ một chiếc túi da, một đôi xăng đan cao gót là đủ để tạo nên hình ảnh đáng nhớ ẢNH: SIXDO

Váy sơ mi công sở

Đã từ lâu, váy sơ mi trở thành một món đồ chủ lực của tủ đồ công sở. Phom dáng tối giản thanh lịch đan xen hài hòa giữa đặc tính cổ điển và phong cách hiện đại từ chiếc váy này mang lại khả năng phối đồ vô hạn - từ đi làm đến đi tiệc, từ dạo phố đến dự sự kiện. Trong những ngày bận rộn, quý cô chỉ cần chọn một mẫu đầm sơ mi đơn sắc phối thêm túi và giày cao gót là đã có diện mạo chỉn chu, hoàn hảo để bước đến văn phòng.

Váy sơ mi màu kem là "chân ái" của quý cô công sở. Thiết kế mang gam màu trang nhã phối cùng chi tiết chiết eo và đường xếp ly thân trước giúp nàng ghi điểm thanh lịch tuyệt đối trong các buổi họp hay gặp gỡ đối tác. Khi cần thay đổi phong cách, phối thêm thắt lưng bản to và một chiếc khăn lụa họa tiết là đã có thể tự tin xuống phố phóng khoáng ẢNH: MADELYN

Đầm sơ mi đa năng

Nếu các thiết kế váy dài lấy cảm hứng từ sơ mi làm từ các chất vải dày dặn, đứng phom như denim, kaki, tweed khiến nàng cho rằng kiểu trang phục này khá thô cứng thì khi tự mình trải nghiệm các thiết kế đầm sơ mi đa năng từ vải lụa, linen, voan chiffon, tơ... định kiến sẽ bị "thổi bay". Không chỉ là chiếc váy chuẩn mực nơi văn phòng, đầm sơ mi còn là lựa chọn cho ngày thường, cho các buổi cà phê, hẹn hò sau giờ làm việc.

Phiên bản váy sơ mi dáng xòe nhẹ trên chất liệu tơ hoa hồng pastel mềm mại tôn nét nữ tính và dáng vẻ thướt tha của người mặc ẢNH: SIXDO

Váy sơ mi dáng xòe thanh lịch

Trong thế giới thời trang công sở biến chuyển không ngừng, váy sơ mi dáng xòe vẫn luôn đứng vững như một biểu tượng kinh điển của sự thanh lịch và nữ tính. Thiết kế này dung hòa hoàn hảo giữa nét chỉn chu, chuyên nghiệp từ chiếc áo sơ mi truyền thống và sự mềm mại, bay bổng của tà váy xòe dáng chữ A. Đây không đơn thuần là một món đồ thời trang, mà còn là giải pháp cứu cánh tối ưu cho những ngày "không biết mặc gì" của phái đẹp - vừa đủ lịch sự cho các cuộc họp quan trọng, lại vừa đủ phóng khoáng cho buổi hẹn hò sau giờ làm.

Váy sơ mi dáng xòe vải tơ hoa chính là bí quyết tôn dáng ngọt ngào, lãng mạn của nàng trong mùa hạ. Chỉ một thiết kế gam màu trắng cũng có thể cân đẹp mọi phong cách, giúp nàng tự tin từ văn phòng đến phố thị ẢNH: LEE CHIC

Váy sơ mi luôn gây ấn tượng với phần cổ đức bẻ hoặc cổ tàu đứng phom của áo sơ mi - chi tiết tạo nên vẻ chuyên nghiệp và lịch thiệp chốn văn phòng. Ở mỗi thiết kế, các nhà mốt lại tạo thêm nét riêng sáng tạo - các chi tiết 3D trang trí tinh xảo kết hợp hàng cúc chạy dọc thân trước hoặc lược bỏ phần tay áo để thêm thoáng mát và tạo điểm nhấn xếp ly hai bên hông ẢNH: SIXDO, LAMER

Đầm sơ mi dáng dài không chỉ là trang phục thanh lịch mà còn là thiết kế xu hướng nổi bật. Đầm phối cổ trắng và họa tiết chấm bi nhỏ tôn hình ảnh cổ điển nữ tính, trong khi thiết kế kẻ sọc dễ dàng tạo hiệu ứng thị giác thon gọn và thời thượng, bất kể nàng mặc đi đâu và phối theo phong cách nào ẢNH: LEE CHIC

Có thể thấy rằng váy sơ mi công sở không chỉ đa năng mà còn cực kỳ dễ mặc, dễ phối theo nhiều phong cách. Hè này, nàng đã sẵn sàng làm mới hình ảnh, làm mới phong cách của chính mình chưa?