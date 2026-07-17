  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Kim Ngọc
Kim Ngọc
17/07/2026 14:00 GMT+7

Váy sơ mi là một biểu tượng thời trang vượt thời gian khi khéo léo kết hợp vẻ chỉn chu của áo sơ mi và dáng váy suông chữ A. Váy sơ mi dáng dài, đầm babydoll cổ sơ mi... được quý cô hiện đại diện đi làm, đi chơi.

Điểm danh 5 kiểu váy sơ mi tối giản nhưng sang trọng, dễ phối

Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ- Ảnh 1.

Váy sơ mi chấm bi nhỏ phối cổ đen tạo điểm nhấn chững chạc và trưởng thành. Các tầng váy được sắp xếp một cách khéo léo nhằm che khuyết điểm hình thể và tạo dáng thon gọn, thanh thoát nhưng vẫn đậm nét sáng tạo riêng

ẢNH: LEAPAE STUDIO

Váy sơ mi dáng dài

Váy sơ mi dáng dài như midi hoặc maxi tận dụng tối đa lợi thế che khuyết điểm, tôn dáng thướt tha cho người mặc. Tuy nhiên để tìm được dáng váy phù hợp với từng vóc dáng cụ thể, nàng nên mặc thử để tìm ra đáp án riêng cho chính mình. Độ dài của váy không nên che mất giày và phụ thuộc rất nhiều vào thói quen sinh hoạt, sở thích cá nhân và phong cách chủ đạo của người mặc.

Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ- Ảnh 2.

Váy sơ linen tông hồng cánh sen tô điểm thêm cho thần thái dịu dàng, nữ tính của quý cô. Thiết kế cổ sơ mi mở nhẹ phối chi tiết nhún eo giúp tăng hiệu ứng thon gọn cho vòng 2, tùng váy và tay áo xòe rộng mềm mại vừa tạo dáng thướt tha vừa mang lại cảm giác dễ chịu suốt ngày dài

ẢNH: SIXDO

Váy sơ mi linen

Đầm sơ mi từ vải linen là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nắng cần sự thoải mái thoáng mát nhưng vẫn giữ vẻ ngoài thanh lịch, chuyên nghiệp. Hãy chọn váy sơ mi linen có gam màu tươi sáng, dáng váy suông nhẹ hoặc dáng chữ A phối thêm thắt lưng da bản nhỏ để tùy thích điều chỉnh độ ôm của trang phục.

Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ- Ảnh 3.

Gam màu xanh ô liu mang đến cảm giác dịu mát và tôn làn da châu Á. Dáng đầm sơ mi sát nách có phần vai chờm thanh lịch, chi tiết hàng cúc thẳng đứng được thay thế bằng vạt đắp và đổi hướng nhìn tạo nên tỷ lệ cân đối cho vóc dáng

ẢNH: SIXDO

Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ- Ảnh 4.

ẢNH: GIGI

Đầm sơ mi không tay linh hoạt

Đi qua những mùa hè nhiệt đới, váy sơ mi không tay, đầm sơ mi sát nách đã trở thành "chân ái" bất biến của nhiều tín đồ thời trang. Vừa thoáng khí, mát nhẹ mà vẫn giữ trọn sự chỉn chu, các thiết kế lược bỏ phần tay áo khắc họa một phiên bản mới trẻ trung, hiện đại và năng động của cô nàng thành thị.

Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ- Ảnh 5.

Chi tiết cổ đức quen thuộc của váy sơ mi dáng dài được chuyển đổi thành dáng cổ trụ tinh gọn, nhờ đó phần cổ trông thanh thoát và giảm bớt sự cứng nhắc của phong cách công sở thường ngày. Chi tiết bo chun kèm dây rút tạo điểm nhấn nữ tính và mang đến tính linh hoạt cho người mặc

ẢNH: SHEMODA

Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ- Ảnh 6.

Vải thô, linen hoặc đũi cao cấp tạo nên độ rủ tự nhiên, thoáng mát và có chiều sâu từ bề mặt vải mộc mạc, tự nhiên. Hãy chọn dáng váy xòe nhẹ về phía gấu kết hợp đường xẻ tà nhẹ giúp mỗi bước đi thêm tự tin và uyển chuyển, dễ dàng hơn

ẢNH: GIGI

Váy sơ mi dáng babydoll

Váy sơ mi dáng babydoll là lựa chọn mặc đẹp vừa dịu dàng vừa hiện đại dành cho những cô gái thích sự thanh lịch. Sự kết hợp thú vị giữa tính lịch sự của cổ áo sơ mi truyền thống và phom dáng xòe rộng, hạ eo cao của đầm babydoll tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng và bay bổng. Chọn các thiết kế babydoll cổ sơ mi may từ các chất vải xô thêu, đũi mềm, tơ, cotton thô... là nàng đang chọn cho mình hình ảnh vừa dễ thương, vừa lãng mạn.

Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ- Ảnh 7.

Váy babydoll cổ sơ mi dáng suông nhẹ nhàng với phần thân trên xếp ly và đường viền ren tinh tế. Dáng tay bồng dài kết hợp các chi tiết viền ren hoa nổi làm nổi bật sự nữ tính và duyên dáng cho thiết kế đầm vải lụa tơ màu nâu sô cô la sang chảnh

ẢNH: LEAPAE STUDIO

Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ- Ảnh 8.

Váy maxi dáng xòe họa tiết kẻ sọc mang phong cách thanh lịch Pháp. Thiết kế là sự dung hòa hoàn hảo giữa nét cổ điển lãng mạn và tinh thần hiện đại, phù hợp cho nhiều phong cách khác nhau

ẢNH: GERME STORE


váy sơ mi váy sơ mi dáng dài váy sơ mi chữ A cách phối váy sơ mi Đầm sơ mi váy sơ mi tối giản

Bài viết khác

Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh

Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh

Bản giao hưởng ngọt ngào từ những đóa hoa đính trên trang phục

Bản giao hưởng ngọt ngào từ những đóa hoa đính trên trang phục

Trang phục dạ tiệc sắc trắng, kem tôn sự sang trọng thầm lặng

Trang phục dạ tiệc sắc trắng, kem tôn sự sang trọng thầm lặng

Không thể ngó lơ những chiếc túi tote cho ngày hè

Không thể ngó lơ những chiếc túi tote cho ngày hè

Chinh phục xu hướng phối đồ đa sắc đầy cá tính

Chinh phục xu hướng phối đồ đa sắc đầy cá tính

Hơn cả một chiếc áo, sơ mi là tuyên ngôn thanh lịch vượt thời gian

Hơn cả một chiếc áo, sơ mi là tuyên ngôn thanh lịch vượt thời gian

Phá vỡ mọi giới hạn cùng trang phục quây gợi cảm

Phá vỡ mọi giới hạn cùng trang phục quây gợi cảm

Váy lụa satin và bí quyết phối đồ thu thanh lịch, sang trọng

Váy lụa satin và bí quyết phối đồ thu thanh lịch, sang trọng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top