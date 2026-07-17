Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Váy sơ mi là một biểu tượng thời trang vượt thời gian khi khéo léo kết hợp vẻ chỉn chu của áo sơ mi và dáng váy suông chữ A. Váy sơ mi dáng dài, đầm babydoll cổ sơ mi... được quý cô hiện đại diện đi làm, đi chơi.
Chia sẻ bài viết
Điểm danh 5 kiểu váy sơ mi tối giản nhưng sang trọng, dễ phối
Váy sơ mi dáng dài
Váy sơ mi dáng dài như midi hoặc maxi tận dụng tối đa lợi thế che khuyết điểm, tôn dáng thướt tha cho người mặc. Tuy nhiên để tìm được dáng váy phù hợp với từng vóc dáng cụ thể, nàng nên mặc thử để tìm ra đáp án riêng cho chính mình. Độ dài của váy không nên che mất giày và phụ thuộc rất nhiều vào thói quen sinh hoạt, sở thích cá nhân và phong cách chủ đạo của người mặc.
Váy sơ mi linen
Đầm sơ mi từ vải linen là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nắng cần sự thoải mái thoáng mát nhưng vẫn giữ vẻ ngoài thanh lịch, chuyên nghiệp. Hãy chọn váy sơ mi linen có gam màu tươi sáng, dáng váy suông nhẹ hoặc dáng chữ A phối thêm thắt lưng da bản nhỏ để tùy thích điều chỉnh độ ôm của trang phục.
Đầm sơ mi không tay linh hoạt
Đi qua những mùa hè nhiệt đới, váy sơ mi không tay, đầm sơ mi sát nách đã trở thành "chân ái" bất biến của nhiều tín đồ thời trang. Vừa thoáng khí, mát nhẹ mà vẫn giữ trọn sự chỉn chu, các thiết kế lược bỏ phần tay áo khắc họa một phiên bản mới trẻ trung, hiện đại và năng động của cô nàng thành thị.
Váy sơ mi dáng babydoll
Váy sơ mi dáng babydoll là lựa chọn mặc đẹp vừa dịu dàng vừa hiện đại dành cho những cô gái thích sự thanh lịch. Sự kết hợp thú vị giữa tính lịch sự của cổ áo sơ mi truyền thống và phom dáng xòe rộng, hạ eo cao của đầm babydoll tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng và bay bổng. Chọn các thiết kế babydoll cổ sơ mi may từ các chất vải xô thêu, đũi mềm, tơ, cotton thô... là nàng đang chọn cho mình hình ảnh vừa dễ thương, vừa lãng mạn.