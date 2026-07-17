Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Điểm danh 5 kiểu váy sơ mi tối giản nhưng sang trọng, dễ phối

Váy sơ mi chấm bi nhỏ phối cổ đen tạo điểm nhấn chững chạc và trưởng thành. Các tầng váy được sắp xếp một cách khéo léo nhằm che khuyết điểm hình thể và tạo dáng thon gọn, thanh thoát nhưng vẫn đậm nét sáng tạo riêng ẢNH: LEAPAE STUDIO

Váy sơ mi dáng dài

Váy sơ mi dáng dài như midi hoặc maxi tận dụng tối đa lợi thế che khuyết điểm, tôn dáng thướt tha cho người mặc. Tuy nhiên để tìm được dáng váy phù hợp với từng vóc dáng cụ thể, nàng nên mặc thử để tìm ra đáp án riêng cho chính mình. Độ dài của váy không nên che mất giày và phụ thuộc rất nhiều vào thói quen sinh hoạt, sở thích cá nhân và phong cách chủ đạo của người mặc.

Váy sơ linen tông hồng cánh sen tô điểm thêm cho thần thái dịu dàng, nữ tính của quý cô. Thiết kế cổ sơ mi mở nhẹ phối chi tiết nhún eo giúp tăng hiệu ứng thon gọn cho vòng 2, tùng váy và tay áo xòe rộng mềm mại vừa tạo dáng thướt tha vừa mang lại cảm giác dễ chịu suốt ngày dài ẢNH: SIXDO

Váy sơ mi linen

Đầm sơ mi từ vải linen là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nắng cần sự thoải mái thoáng mát nhưng vẫn giữ vẻ ngoài thanh lịch, chuyên nghiệp. Hãy chọn váy sơ mi linen có gam màu tươi sáng, dáng váy suông nhẹ hoặc dáng chữ A phối thêm thắt lưng da bản nhỏ để tùy thích điều chỉnh độ ôm của trang phục.

Gam màu xanh ô liu mang đến cảm giác dịu mát và tôn làn da châu Á. Dáng đầm sơ mi sát nách có phần vai chờm thanh lịch, chi tiết hàng cúc thẳng đứng được thay thế bằng vạt đắp và đổi hướng nhìn tạo nên tỷ lệ cân đối cho vóc dáng ẢNH: SIXDO

ẢNH: GIGI

Đầm sơ mi không tay linh hoạt

Đi qua những mùa hè nhiệt đới, váy sơ mi không tay, đầm sơ mi sát nách đã trở thành "chân ái" bất biến của nhiều tín đồ thời trang. Vừa thoáng khí, mát nhẹ mà vẫn giữ trọn sự chỉn chu, các thiết kế lược bỏ phần tay áo khắc họa một phiên bản mới trẻ trung, hiện đại và năng động của cô nàng thành thị.

Chi tiết cổ đức quen thuộc của váy sơ mi dáng dài được chuyển đổi thành dáng cổ trụ tinh gọn, nhờ đó phần cổ trông thanh thoát và giảm bớt sự cứng nhắc của phong cách công sở thường ngày. Chi tiết bo chun kèm dây rút tạo điểm nhấn nữ tính và mang đến tính linh hoạt cho người mặc ẢNH: SHEMODA

Vải thô, linen hoặc đũi cao cấp tạo nên độ rủ tự nhiên, thoáng mát và có chiều sâu từ bề mặt vải mộc mạc, tự nhiên. Hãy chọn dáng váy xòe nhẹ về phía gấu kết hợp đường xẻ tà nhẹ giúp mỗi bước đi thêm tự tin và uyển chuyển, dễ dàng hơn ẢNH: GIGI

Váy sơ mi dáng babydoll

Váy sơ mi dáng babydoll là lựa chọn mặc đẹp vừa dịu dàng vừa hiện đại dành cho những cô gái thích sự thanh lịch. Sự kết hợp thú vị giữa tính lịch sự của cổ áo sơ mi truyền thống và phom dáng xòe rộng, hạ eo cao của đầm babydoll tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng và bay bổng. Chọn các thiết kế babydoll cổ sơ mi may từ các chất vải xô thêu, đũi mềm, tơ, cotton thô... là nàng đang chọn cho mình hình ảnh vừa dễ thương, vừa lãng mạn.

Váy babydoll cổ sơ mi dáng suông nhẹ nhàng với phần thân trên xếp ly và đường viền ren tinh tế. Dáng tay bồng dài kết hợp các chi tiết viền ren hoa nổi làm nổi bật sự nữ tính và duyên dáng cho thiết kế đầm vải lụa tơ màu nâu sô cô la sang chảnh ẢNH: LEAPAE STUDIO

Váy maxi dáng xòe họa tiết kẻ sọc mang phong cách thanh lịch Pháp. Thiết kế là sự dung hòa hoàn hảo giữa nét cổ điển lãng mạn và tinh thần hiện đại, phù hợp cho nhiều phong cách khác nhau ẢNH: GERME STORE



