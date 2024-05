Váy suông thể hiện tâm hồn lãng mạn và vẻ ngoài nữ tính

Sự thu hút của màu be được cộng hưởng từ việc đây là gam màu trung hòa, dễ mặc dễ phối. Ưu điểm của chúng là đại diện cho sự thanh lịch và sang trọng, tạo cảm giác dễ chịu khi nhìn vào, nàng có thể thoải mái diện màu be ở bất cứ thời điểm nào trong năm bởi chúng luôn chuẩn trend. Bên cạnh đó, màu be thích hợp với hầu hết các tông màu da dù là da ngăm hay da trắng hồng