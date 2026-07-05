Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo mùa nắng

Váy suông dài từ linen, ren, tơ là xu hướng nổi bật mùa nắng

Một chiếc váy suông từ chất vải ren hoa phối hai lớp layer mang đến cho nàng một mùa hè dịu mát. Họa tiết hoa dệt trên vải có nhiều khoảng trống thoáng khí, phom dáng rộng không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn giấu mọi khuyết điểm hình thể. Trong khi đó, lớp váy lót cùng tông màu làm nhiệm vụ thấm hút mồ hôi, giảm bớt hiệu ứng xuyên thấu mà vẫn không làm mất đi phong thái sang trọng, quý phái nơi người mặc đẹp ẢNH: XAXA

Gam màu xanh cô ban được khéo kết hợp cùng sắc nâu da bò tạo sự tương phản ấn tượng. Hãy thử trải nghiệm các chất vải xốp, vải có độ co giãn nhẹ để tìm ra đâu mới là "chân ái" thời trang hè của riêng mình. Váy suông dài qua đầu gối vừa lịch sự vừa linh hoạt, phom dáng tối giản, ít chi tiết cho phép người mặc thỏa sức phối đồ cùng phụ kiện, trang sức... ẢNH: XAXA

Váy linen sắc trắng tinh khôi được thiết kế lệch vai với phom dáng suông dài mang lại cảm giác thong thong và tự tại. Chất vải linen tưng 100% từ sợi lanh tự nhiên giúp trang phục có độ đanh mịn và đứng dáng - qua đó đem lại hình ảnh thanh lịch mà vẫn thoáng mát, nhẹ tênh dưới nắng hè ẢNH: NAN CHIC

Váy suông linen, món đồ 'must have' mùa nắng

Bên cạnh các chất liệu sang trọng như vải ren, cotton hay lụa, tơ thì váy suông linen là một trong những món đồ thời trang hè không thể vắng mặt. Nổi tiếng về sự thông thoáng và thân thiện với làn da, linen chỉ dễ khiến nàng yêu thích sự cầu kỳ, chỉn chu cảm thấy khó xử khi chất vải dễ nhăn và luôn có vẻ thô mộc đặc trưng. Tuy nhiên nếu đã thấu hiểu được đặc tính này, nàng sẽ chỉ muốn diện váy suông làm từ 100% sợi lanh thay vì các chất linen pha thêm loại sợi khác.

Đầm linen màu xám xanh mang đến làn gió mùa hè mát rượi qua phom dáng tối giản phía thân trước và chi tiết bắt chéo xoắn quai áo phía sau đầy tinh tế, bất ngờ ẢNH: NAN CHIC

Váy dáng bí làm từ chất vải tơ xốp mang đến cảm giác nhẹ mát và bông mềm như những áng mây. Trên gam màu trắng tinh khôi, diện mạo của nàng được trẻ hóa một cách ngoạn mục ẢNH: TỦ NHÀ MÂY

Hãy dạo bước xuống phố trong sự thong dong và nhẹ nhàng của những chiếc đầm suông mát nhẹ, tối giản. Dáng cổ áo chữ V kết hợp lược bỏ phần tay áo mang lại sự thanh thoát cho phần thân trên. Trang phục suông dài phối cùng giày mules hoặc xăng đan đế thấp giúp tổng thể nhẹ nhàng, trong khi các món đồ trang sức ánh kim làm tăng thêm vẻ sang trọng và quý phái ẢNH: XA XA

Nàng tỏa sáng nơi bữa tiệc mùa hè, trên mọi thảm đỏ sự kiện khi diện lên mình mẫu đầm maxi màu vàng phối giữa tafta đứng phom và tulle mỏng nhẹ đầy kiêu kỳ, quý phái ẢNH: ICONIC STUDIOS

Chất vải tafta, vải gấm hoặc organza gây ấn tượng thị giác đặc sắc bởi bề mặt vải bóng sáng, độ đứng phom và cảm giác cao cấp đặc trưng. Các gam màu trung tính, màu pastel vẫn là dòng chảy chủ đạo cho xu hướng màu sắc mùa này. Do vậy hãy tham khảo các ý tưởng váy suông ở trên để tìm thấy item phù hợp mặc đi làm, đi biển, đi tiệc hay dạo phố cuối tuần ẢNH: COSETTE

Có quá nhiều lý do để váy suông tối giản trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo mùa nắng của bạn. Hãy chọn ra những thiết kế ưng ý nhất và mặc ngay trong ngày hôm nay.