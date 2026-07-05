Váy suông tối giản là bạn đồng hành hoàn hảo mùa nắng

Váy suông là item thời trang luôn đứng ngoài cuộc đua về phom dáng. Tùy theo vóc dáng riêng để nàng chọn cho mình thiết kế váy suông tối giản từ vải ren, linen, lụa, tơ... để hoàn thiện hình ảnh sang trọng và chỉn chu trong mọi hoạt động.
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Váy suông dài từ linen, ren, tơ là xu hướng nổi bật mùa nắng
Váy suông linen, món đồ 'must have' mùa nắng
Bên cạnh các chất liệu sang trọng như vải ren, cotton hay lụa, tơ thì váy suông linen là một trong những món đồ thời trang hè không thể vắng mặt. Nổi tiếng về sự thông thoáng và thân thiện với làn da, linen chỉ dễ khiến nàng yêu thích sự cầu kỳ, chỉn chu cảm thấy khó xử khi chất vải dễ nhăn và luôn có vẻ thô mộc đặc trưng. Tuy nhiên nếu đã thấu hiểu được đặc tính này, nàng sẽ chỉ muốn diện váy suông làm từ 100% sợi lanh thay vì các chất linen pha thêm loại sợi khác.
Đầm linen màu xám xanh mang đến làn gió mùa hè mát rượi qua phom dáng tối giản phía thân trước và chi tiết bắt chéo xoắn quai áo phía sau đầy tinh tế, bất ngờ
ẢNH: NAN CHIC
Có quá nhiều lý do để váy suông tối giản trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo mùa nắng của bạn. Hãy chọn ra những thiết kế ưng ý nhất và mặc ngay trong ngày hôm nay.