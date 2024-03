Váy xếp nếp, váy xếp ly dẫn đầu xu hướng thời trang phái nữ hiện đại

Được thiết kế trên nền chất liệu tơ óng với họa tiết những cánh hoa mẫu đơn như muốn tôn vinh người phụ nữ. Đây là chiếc váy mở đầu cho một diện mạo tươi xinh với cánh hoa to bản và sắc nét. Chiếc váy mang lại hiệu ứng dáng người mảnh mai và dịu dàng. Phần vai bồng nhẹ che đi khuyết điểm bắp tay to, chân váy được xếp ly to bản cùng với hàng cúc bọc tạo được nét riêng cho mỗi cô nàng