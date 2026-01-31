Vẻ đẹp hình học thanh lịch của chân váy chữ A

Bên cạnh những chiếc váy midi dệt kim và váy bút chì, mùa xuân 2026 còn đánh dấu sự trở lại và tái khám phá của chân váy chữ A bởi vẻ đẹp hình học thanh lịch.

Chân váy chữ A bằng len, nhung và cách phối đồ trong mùa xuân 2026

Dù là dáng ngắn, midi hay maxi, với các gam màu xám, đen và nâu, chân váy chữ A bằng len chứng tỏ là một món đồ thời trang không thể thiếu ở mọi lứa tuổi, từ công sở đến những phố thị ẢNH: @DESPI_NAKA

Mùa lạnh này, phiên bản chân váy chữ A tinh tế và được ưa chuộng nhất chính là chất liệu len ẢNH: @AMBRAECANNELLA

Kiểu váy đang thịnh hành hiện nay dễ nhận biết bởi phom dáng chữ A đặc trưng ẢNH: @LITTLEMISSKHAN

Sang trọng và tinh tế, kiểu váy chữ A có đủ mọi kích cỡ phù hợp với mọi dáng người. Trong năm 2026 này chân váy chữ A được dự đoán sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Có thể mặc ngang hoặc dưới rốn, váy chữ A có thể dài đến trên đầu gối hoặc dài đến bắp chân và mắt cá chân. Trong mọi trường hợp, kiểu dáng này đảm bảo vẻ ngoài hài hòa và tôn dáng.

Kiểu váy chữ A đang dẫn đầu xu hướng thời trang mùa đông năm 2026 ẢNH: @RENEJ.CO.K

Chân váy maxi xòe giúp nâng tầm vẻ ngoài thường ngày một cách dễ dàng ẢNH: @NYSTYLE

Bất kể tuổi tác hay vóc dáng, chân váy chữ A bằng len là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của bạn. Từ những phiên bản tối giản, hoàn hảo cho công sở hoặc những dịp trang trọng. Hay những kiểu dáng váy chữ A có chiều dài midi, với màu đen tuyền và họa tiết kẻ ca rô thêm điểm nhấn là chiếc thắt lưng đính đinh tán nổi bật.

Nhờ sự kết hợp thành công giữa sự thoải mái và vẻ quyến rũ, chân váy xòe hứa hẹn sẽ trở thành món đồ không thể thiếu trong những tuần tới ẢNH: @ASIATYPEK

Với phiên bản maxi, ôm sát và dài đến mắt cá chân, món đồ biểu tượng của mùa đông 2026 này sẽ trông đẹp nhất khi được phối cùng áo len oversized và áo khoác da kiểu biker. Tùy thuộc vào độ dài và kiểu dáng, chân váy chữ A có thể mang phong cách thường ngày thoải mái hoặc thanh lịch và trang trọng. Ví dụ, trong môi trường công sở, nó tạo nên sự khác biệt và cách mạng cho bộ vest cổ điển, mang đến một nét phá cách bất ngờ. Chân váy chữ A cũng có thể được phối cùng áo blazer cùng màu, áo len cổ tròn, áo khoác cardigan mềm mại hoặc áo sơ mi may đo. Tuy nhiên, với buổi tối, đó là lúc để diện giày cao gót, áo ôm sát và những chi tiết xuyên thấu táo bạo.