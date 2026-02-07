  • An Giang
Thời trang 24/7

Vẻ đẹp thanh thoát bởi chân váy vạt lệch

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
07/02/2026 10:00 GMT+7

Chân váy lệch vạt mang đến hiệu ứng thị giác tinh tế, giúp người mặc toát lên vẻ đẹp thanh lịch.

Chân váy lệch vạt là thiết kế có phần tà trước hoặc hai bên được cắt chéo, tạo nên đường viền không đối xứng thay vì dáng suông ngang truyền thống. Chính chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại mang đến hiệu ứng thị giác mềm mại, giúp trang phục trở nên uyển chuyển và có chiều sâu hơn.

Chân váy lệch vạt phối sơ mi

Vẻ đẹp thanh thoát bởi chân váy vạt lệch - Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa chân váy lệch vạt và áo sơ mi luôn là lựa chọn kinh điển dành cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp thanh lịch. Váy lệch vạt tông xanh ngọc dịu mắt, điểm nhấn là phần vạt lệch được đính hai khuy mạ vàng nhỏ nhắn tạo nên nét tinh xảo. Khi kết hợp cùng áo sơ mi đen xếp tầng mềm mại, được sơ vin gọn gàng để tôn vòng eo cân đối của người mặc

ẢNH: @ELISE_FASHION

Vẻ đẹp thanh thoát bởi chân váy vạt lệch - Ảnh 2.

Chân váy lệch vạt tông nâu trầm mang đến cảm giác chín chắn và cổ điển. Khi xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng dài tay được sơ vin khéo léo cùng chân váy, phần vạt lệch tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân một cách tự nhiên. Phối thêm túi xách da cầm tay kiểu dáng cổ điển và khuyên tai đính đá lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: SAVANI

Chân váy lệch vạt phối túi xách cầm tay

Vẻ đẹp thanh thoát bởi chân váy vạt lệch - Ảnh 3.

Mang trong mình nét đẹp kiêu sa, chân váy lệch vạt phối túi xách cầm tay được các quý cô công sở săn đón. Chân váy lệch vạt dáng dài tông ghi xám với điểm nhấn là hàng cúc cùng màu chạy dọc phần vạt và chi tiết túi giả được thiết kế viền nổi. Khi kết hợp cùng chiếc túi xách cầm tay da bóng và một cặp kính mắt thời trang tạo nên sự chuyên nghiệp, phù hợp cho những buổi gặp đối tác hay sự kiện quan trọng

ẢNH: @HAGOO.OFFICIAL

Vẻ đẹp thanh thoát bởi chân váy vạt lệch - Ảnh 4.

Kết hợp cùng áo polo nâu được khoét cổ chữ V khéo léo, chân váy lệch vạt tông be dễ dàng giúp người mặc tôn lên nét dịu dàng. Một chiếc túi xách da cầm tay và đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ xinh sẽ là điểm nhấn hoàn hảo, giúp diện mạo trở nên dịu dàng và tinh tế

ẢNH: @HAGOO.OFFICIAL

Chân váy lệch vạt kẻ ca rô

Vẻ đẹp thanh thoát bởi chân váy vạt lệch - Ảnh 5.

Giao thoa giữa nét cổ điển xen lẫn thanh lịch khi các cô gái lựa chọn chân váy lệch vạt kẻ ca rô. Một thiết kế tông xanh đen được sơ vin cùng áo sơ mi dài tay sắc trắng với phom cổ đức chỉn chu. Điểm xuyết bằng chiếc túi xách mini cầm tay tông đỏ tạo điểm nhấn nổi bật giữa nền màu trầm, giúp diện mạo thêm phần cuốn hút

ẢNH: @GOOGELEMENTS

Vẻ đẹp thanh thoát bởi chân váy vạt lệch - Ảnh 6.

Chân váy lệch vạt tông nâu xám phối cùng áo hai dây mềm mại, họa tiết ca rô trải đều trên nền vải. Trong khi thiết kế vạt lệch tạo nét độc đáo trong phong cách, khi kết hợp cùng đôi bốt cổ ngắn và chiếc mũ nồi thanh lịch, bản phối trở nên phù hợp cho những buổi dạo phố hay ghé quán cà phê thư giãn

ẢNH: @CRISPUS.VN

Chân váy lệch vạt sắc trắng

Vẻ đẹp thanh thoát bởi chân váy vạt lệch - Ảnh 7.

Sắc trắng luôn gắn liền với vẻ đẹp tinh khôi và thanh nhã. Khi được ứng dụng vào thiết kế chân váy lệch vạt, gam màu này càng tôn lên nét sang trọng. Chân váy voan trắng xếp tầng mang đến cảm giác bay bổng, phối cùng áo phông xám in chữ đơn giản giúp trẻ trung nhưng vẫn đầy tinh tế cho những ngày xuống phố

ẢNH: @PRETTY.QUEEN

Vẻ đẹp thanh thoát bởi chân váy vạt lệch - Ảnh 8.

Chân váy lệch vạt xếp tầng tông trắng tinh khôi, thiết kế dáng dài khi phối cùng áo len cổ chữ V dài tay tạo nên sự hài hòa về màu sắc và kết cấu. Đôi giày cao cổ tông nâu và túi xách đeo chéo nhỏ gọn sẽ là mảnh ghép hoàn chỉnh, phù hợp cho những ngày thời tiết se lạnh

ẢNH: @DILYS CHIC

 

Chân váy chân váy lệch vạt kẻ ca rô Áo sơ mi

