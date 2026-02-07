Vẻ đẹp thanh thoát bởi chân váy vạt lệch

Mang trong mình nét đẹp kiêu sa, chân váy lệch vạt phối túi xách cầm tay được các quý cô công sở săn đón. Chân váy lệch vạt dáng dài tông ghi xám với điểm nhấn là hàng cúc cùng màu chạy dọc phần vạt và chi tiết túi giả được thiết kế viền nổi. Khi kết hợp cùng chiếc túi xách cầm tay da bóng và một cặp kính mắt thời trang tạo nên sự chuyên nghiệp, phù hợp cho những buổi gặp đối tác hay sự kiện quan trọng