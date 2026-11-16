Vẻ đẹp tinh giản của áo cổ chữ V giúp phái đẹp ghi điểm thanh lịch

Gợi cảm vừa đủ, thanh lịch và dễ ứng dụng, những thiết kế áo cổ chữ V mang đến điểm nhấn tinh tế cho trang phục thường ngày.
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Sự kết hợp giữa áo cổ chữ V và quần ống rộng là công thức dành cho những cô nàng yêu thích vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn đề cao sự chỉn chu. Một thiết kế áo cổ yếm màu trắng với họa tiết chấm bi đỏ nhỏ tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, phần cổ chữ V kết hợp kiểu dáng ôm vừa vặn ở thân trên để không quá xuề xòa.
Không chỉ phù hợp với phong cách tối giản, áo cổ chữ V còn có thể trở thành điểm nhấn cho những bản phối mang cảm hứng cổ điển.
Nhắc đến áo cổ chữ V, nhiều người thường nghĩ ngay đến những thiết kế nữ tính, có phần điệu đà. Tuy nhiên, kiểu cổ này cũng có thể xuất hiện trong những bản phối phá cách và mang tinh thần thời trang đường phố.
Bên cạnh những gam màu trơn tối giản, áo cổ chữ V có họa tiết nhẹ nhàng hoặc chất liệu ren mỏng cũng giúp diện mạo của nàng thêm phần cuốn hút mà vẫn giữ trọn sự tinh tế.