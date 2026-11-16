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Vẻ đẹp tinh giản của áo cổ chữ V giúp phái đẹp ghi điểm thanh lịch

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/11/2026 20:00 GMT+7

Gợi cảm vừa đủ, thanh lịch và dễ ứng dụng, những thiết kế áo cổ chữ V mang đến điểm nhấn tinh tế cho trang phục thường ngày.

Sự kết hợp giữa áo cổ chữ V và quần ống rộng là công thức dành cho những cô nàng yêu thích vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn đề cao sự chỉn chu. Một thiết kế áo cổ yếm màu trắng với họa tiết chấm bi đỏ nhỏ tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, phần cổ chữ V kết hợp kiểu dáng ôm vừa vặn ở thân trên để không quá xuề xòa.

Vẻ đẹp tinh giản của áo cổ chữ V giúp phái đẹp ghi điểm thanh lịch- Ảnh 1.

Với những ngày không có quá nhiều thời gian lựa chọn trang phục, áo cổ chữ V và quần ống rộng vẫn phù hợp cho những cô nàng yêu thích vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn đề cao sự chỉn chu

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Không chỉ phù hợp với phong cách tối giản, áo cổ chữ V còn có thể trở thành điểm nhấn cho những bản phối mang cảm hứng cổ điển.

Vẻ đẹp tinh giản của áo cổ chữ V giúp phái đẹp ghi điểm thanh lịch- Ảnh 2.

Phối đồ đồng điệu về màu sắc và chất liệu là cách đơn giản nhất để phát huy trọn vẹn vẻ chỉn chu của áo cổ chữ V. Set đồ tweed tối màu gồm áo cổ chữ V dáng lửng đính khuy phối cùng chân váy ngắn là lựa chọn lý tưởng cho những buổi gặp gỡ trang trọng

ẢNH: @N27.CORNER

Vẻ đẹp tinh giản của áo cổ chữ V giúp phái đẹp ghi điểm thanh lịch- Ảnh 3.

Với những ai yêu thích vẻ đẹp trẻ trung, áo blouse trắng cổ chữ V phối chân váy ngắn màu đen cũng là lựa chọn dễ ứng dụng cho phong cách ngày thường

ẢNH: @FOURMOOD

Nhắc đến áo cổ chữ V, nhiều người thường nghĩ ngay đến những thiết kế nữ tính, có phần điệu đà. Tuy nhiên, kiểu cổ này cũng có thể xuất hiện trong những bản phối phá cách và mang tinh thần thời trang đường phố.

Vẻ đẹp tinh giản của áo cổ chữ V giúp phái đẹp ghi điểm thanh lịch- Ảnh 4.

Đôi bốt cao cổ màu đen tiếp tục tạo điểm nhấn tương phản với sắc nâu ấm của trang phục. Sự tương phản của phụ kiện kim loại và kiểu giày có phom dáng cứng cáp giúp diện mạo trở nên cá tính hơn

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Vẻ đẹp tinh giản của áo cổ chữ V giúp phái đẹp ghi điểm thanh lịch- Ảnh 5.

Quần ống rộng màu đen thường xuyên được lựa chọn để kết hợp cùng kiểu áo cổ chữ V khác nhau, phom dáng thoải mái và gam màu đen dễ dàng phối hợp nhịp nhàng với bất kỳ màu sắc nào

ẢNH: @JOELLA.VN

Bên cạnh những gam màu trơn tối giản, áo cổ chữ V có họa tiết nhẹ nhàng hoặc chất liệu ren mỏng cũng giúp diện mạo của nàng thêm phần cuốn hút mà vẫn giữ trọn sự tinh tế.

Vẻ đẹp tinh giản của áo cổ chữ V giúp phái đẹp ghi điểm thanh lịch- Ảnh 6.

Với các thiết kế mang họa tiết loang màu hoặc họa tiết hoa phù hợp, sánh đôi cùng chân váy trơn màu hoặc đơn sắc, giúp tổng thể gọn gàng mà vẫn có điểm nhấn

ẢNH: @KOOKYHOUSE

 

áo cổ chữ V Áo cổ yếm trang phục cổ chữ V cổ chữ V

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