Vẻ đẹp tinh tế từ sự tối giản

Với phong cách hiện đại, vẻ đẹp tinh tế được định nghĩa bởi chính sự tối giản. Kết hợp cùng những tông màu nhẹ nhàng hài hòa, đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho nàng trong mùa thu này.

Không cầu kỳ, kiểu cách, dáng đầm chữ A tối giản vẫn khiến nàng thêm muôn phần cuốn hút nhờ được tô điểm bởi phần xếp ly đầy nữ tính. Đặc biệt, sắc xanh cô ban tinh tế không chỉ mang đến sự tươi mới mà còn thể hiện phong thái tự tin và quý phái cho người mặc ẢNH: IVY MODA

Chưa biết mặc gì cho buổi hẹn cuối tuần? Hãy để chiếc đầm xòe cổ sơ mi màu trắng kem làm điểm nhấn cho bạn. Thiết kế không chỉ mang đến sự thoải mái, dễ chịu nhờ chất liệu tuýt si mà còn giúp nàng tự tin tỏa sáng với độ bồng duyên dáng. Phối thêm chút phụ kiện nhỏ xinh, nàng đã có một diện mạo hoàn hảo ẢNH: IVY MODA

Mẫu áo sơ mi trắng tinh giản cùng thiết kế buộc nơ tạo điểm nhấn độc đáo ở phần cổ giúp các nàng hiện đại toát lên nét nữ tính và duyên dáng. Các nàng có thể phối đa dạng với các món đồ như chân váy bút chì, quần tây hay quần jeans để có thể biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau ẢNH: IVY MODA

Không cần quá nhiều chi tiết, sự tối giản của màu trắng mang đến cảm giác sang trọng, thanh thoát và trẻ trung. Với thiết kế theo phong cách công sở hiện đại, áo sơ mi lụa được tạo điểm nhấn kim tuyến phần viền cổ và túi giả để thêm phần đặc biệt. Khi phối cùng quần baggy sẽ tạo hiệu ứng thị giác giúp tôn lên đường nét cơ thể, khiến người mặc trông nhẹ nhàng và thanh thoát hơn ẢNH: IVY MODA

Với phom áo đơn giản cùng những gam màu trung tính làm chủ đạo, các nàng có thể dễ dàng diện bản phối trắng đen này trong bất kể các dịp khác nhau. Set đồ tuy đơn sắc nhưng được chú trọng đến chất liệu cao cấp, vậy nên vẫn giúp người mặc khoe trọn thần thái và đẳng cấp ẢNH: IVY MODA

Luôn là gam màu xu hướng, những chiếc đầm trắng nhẹ nhàng chiếm trọn cảm tình của quý cô bởi vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế. Nàng nào yêu thích sự đơn giản mà vẫn đầy nổi bật thì đây chắc chắn là một lựa chọn hoàn hảo ẢNH: IVY MODA

Tối giản nhưng không có nghĩa là phải diện đồ trung tính. Chiếc váy tạo cảm giác mềm mại, ôm sát cơ thể nhưng vẫn đem lại sự thoải mái. Với độ ứng dụng cao, các nàng có thể mặc đi bất cứ đâu mà vẫn nổi bật nhờ sắc đỏ quyền lực ẢNH: IVY MODA

Giữa những xu hướng thời trang hào nhoáng và lộng lẫy thì các set đồ màu đen vẫn chiếm trọn cảm tình của hội tín đồ nhờ vẻ ngoài sang trọng, dễ mặc cùng khả năng giấu khuyết điểm tốt mà không sợ lỗi mốt theo năm tháng ẢNH: LEMIA

Lấy cảm hứng từ tinh thần "less is more", bộ sưu tập thời trang tối giản mang tới những thiết kế hiện đại, ghi dấu ấn với tính thẩm mỹ cao và sự tinh tế qua các chi tiết tạo điểm nhấn mà không mất đi nét sang trọng vốn có.