Việc mặc đẹp đến công sở sẽ trở nên dễ dàng hơn khi sắm những item này

Tựa như áng mây của mùa thu giữa bầu trời xanh ngát, giữa thinh không bao la, sắc be mang trong mình sự thuần khiết và tinh tế đến lạ. Ấy cũng chính là lý do nhiều nàng rất ưu ái màu sắc này trong các thiết kế của mình. Khoác lên mình chất liệu tơ organza nhẹ nhàng, nhắm mắt lại cảm nhận không khí đông sang, khu vườn tĩnh mịch và yên bình ấy khiến người ta say, người ta mê đắm mãi không quên