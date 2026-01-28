Voan mỏng layer áo corset, tôn lên nét gợi cảm lôi cuốn

Sự kết hợp giữa voan và áo corset chính là sự kết hợp của nét mềm mại của chất liệu xuyên thấu hòa quyện cùng phom dáng tôn vinh đường nét cơ thể một cách tinh tế.
Khăn voan mỏng màu đen xuyên thấu khoác ngoài corset trắng là lựa chọn đầy tinh tế. Lớp voan rủ mềm, tạo cảm giác mờ ảo vừa đủ để hé lộ phần corset bên trong. Áo corset trắng được dựng phom chắc chắn, ôm sát vòng eo với các đường may dọc rõ ràng. Khi kết hợp cùng chân váy satin dáng suông ôm nhẹ, tổng thể trang phục đạt đến sự hài hòa giữa vẻ gợi cảm và nét thanh lịch
ẢNH: @BYHERTHELABEL
Chiếc khăn voan sheer màu nâu được xử lý lệch vai, dáng rủ bất đối xứng. Bên trong, corset nâu ánh đồng với phom dáng ôm sát giữ vai trò trung tâm, làm nổi bật vòng eo và tạo sự đối lập rõ rệt với lớp voan mềm mại bên ngoài. Chân váy mini chất liệu lông hoặc vải xù mang đến cảm giác phá cách, kết hợp cùng tất da sheer và giày cao gót mũi nhọn giúp tổng thể trở nên sắc sảo hơn
ẢNH: @GOUTDEJUN.IG
Áo voan sheer trắng được sử dụng như một lớp phủ nhẹ cho toàn bộ phần thân trên, lớp voan trong mờ khéo léo làm nổi bật corset trắng bên trong. Thiết kế cổ cao, tay dài giúp trang phục giữ được sự kín đáo cần thiết, trong khi quần ống rộng màu đen dáng dài tạo nên sự tương phản vừa phải. Giày cao gót mũi nhọn cùng tông góp phần hoàn thiện hình ảnh người phụ nữ tự tin và tinh tế
ẢNH: @FEMI9FASHION
Áo voan sheer đen trễ một bên vai, dáng rủ dài tạo cảm giác uyển chuyển, đồng thời để lộ corset hai dây bên trong một cách có chủ ý. Chân váy mini xếp tầng bằng voan cùng tông tăng thêm độ mềm mại cho tổng thể, kết hợp với tất sheer đen và giày cao gót đính chi tiết kim loại nhỏ, mang đến nét cá tính sắc sảo
ẢNH: @LYLIC.VN
Với những ai yêu thích vẻ đẹp gợi cảm pha chút hoài niệm, áo voan sheer đen được diện như một chiếc áo choàng cape mỏng phủ nhẹ qua vai và cổ. Lớp voan mềm giúp làm dịu đi cấu trúc cứng cáp của áo corset bên trong. Chân váy mini đồng bộ giúp tổng thể gọn gàng hơn, trong khi phụ kiện như túi mini dây xích, tất ren trắng cao cổ và giày Mary Jane tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa nét nữ tính và cá tính
ẢNH: @PLCLOTHINGOFFICIAL
Áo voan sheer trắng tiếp tục được sử dụng như lớp phủ nhẹ quanh vai và cổ. Độ trong mờ của chất liệu giúp làm nổi bật corset trắng bên trong một cách tinh tế. Quần tây dáng suông giúp trang phục trở nên gọn gàng, các phụ kiện được tiết chế tối đa giữ cho tổng thể không bị rườm rà nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu
ẢNH: COCOSIN
ẢNH: WHITE ANT
Với phong cách quyền lực hơn, áo voan sheer đen phủ toàn bộ phần thân trên tạo cảm giác chuyển động nhẹ, dẫn ánh nhìn tập trung vào corset đen bên trong. Thiết kế corset ôm sát, định hình cơ thể rõ ràng, giúp tôn lên đường cong một cách dứt khoát. Chân váy mini đen với chi tiết hoa và tua rua đính kết mang lại nét quyến rũ và thu hút
ẢNH: FANCÌ CLUB
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên