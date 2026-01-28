Voan mỏng layer áo corset, tôn lên nét gợi cảm lôi cuốn

Với những ai yêu thích vẻ đẹp gợi cảm pha chút hoài niệm, áo voan sheer đen được diện như một chiếc áo choàng cape mỏng phủ nhẹ qua vai và cổ. Lớp voan mềm giúp làm dịu đi cấu trúc cứng cáp của áo corset bên trong. Chân váy mini đồng bộ giúp tổng thể gọn gàng hơn, trong khi phụ kiện như túi mini dây xích, tất ren trắng cao cổ và giày Mary Jane tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa nét nữ tính và cá tính