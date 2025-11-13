Vũ Việt Hà, Hà Linh Thư gây ấn tượng trên sàn diễn tuần lễ thời trang

Nhà thiết kế Vũ Việt Hà gây ấn tượng với bộ sưu tập (BST) Khởi nguồn thuần khiết khi có bộ sưu tập trình diễn mở màn cho Tuần lễ Thời trang quốc tế VN Thu Đông 2025 - Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW).

Hoa hậu Thanh Thủy diễn vedette cho NTK Vũ Việt Hà

BST Khởi nguồn thuần khiết là câu chuyện về vẻ đẹp của nước được lấy cảm hứng từ câu chuyện khai sinh sự sống trong sử thi Đẻ đất đẻ nước của người Mường. Bằng ngôn ngữ thời trang đương đại, Vũ Việt Hà tái hiện câu chuyện bằng những sáng tạo thời trang mới qua ngôn ngữ và góc nhìn hiện đại.

Hoa hậu Thanh Thủy trình diễn thiết kế vedette ấn tượng. Trên nền đầm mini ánh bạc đính sequin lấp lánh, NTK phủ lên phần thân trên khối điêu khắc 3D từ những vòng tròn trắng đan xen tựa như những bong bóng nước vươn lên mặt sóng. Cấu trúc bao trùm đầu và vai tạo nên không gian thị giác siêu thực, vừa mềm mại vừa uy lực ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Các thiết kế từ len đan tay với hình khối và kết cấu mới lạ, ấn tượng gây hiệu ứng thị giác thú vị và cuốn hút ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Thiết kế lụa trắng ánh bạc trên nền voan và sequin lấp lánh dẫn dắt khán giả bước vào hành trình của nước – biểu tượng của khởi nguyên và tái sinh. Điểm nhấn của trang phục nằm ở cấu trúc vòng tròn 3D gợi hình ảnh những giọt nước đang chuyển động liên tục, vừa mềm mại vừa mang tính kiến trúc ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bảng màu đi từ trắng tinh khiết đến các sắc độ đậm nhạt khác nhau của gam màu xanh dương ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bên cạnh ý tưởng, chất liệu chính là yếu tố trung tâm làm nên linh hồn của bộ sưu tập. Khởi nguồn thuần khiết mở đầu bằng những dải lụa trắng mơ màng, như làn sương khẽ phủ trên mặt hồ sớm ban mai. Sắc trắng trong các thiết kế vừa tượng trưng cho nước – yếu tố khởi sinh của sự sống, vừa gợi lên vẻ đẹp tinh khôi, nguyên sơ của vạn vật trong buổi đầu khai mở. Dưới ánh đèn nhẹ như sương sớm, từng nếp lụa dợn sóng mềm mại, uyển chuyển như chính nhịp thở của thiên nhiên.

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Các thiết kế dần chuyển từ gam sáng sang sắc lam trầm ấm, như hành trình con người đi qua thử thách để tìm về ánh sáng mới. Nếu lụa là biểu tượng của khởi nguyên mềm mại, thì len đan tay kể câu chuyện về bàn tay sáng tạo – nơi tinh thần tự do và phá cách được khắc họa rõ nét.

Chất liệu mộc mạc ấy được NTK xử lý thành những mũi đan 3D sống động, gợi hình dòng chảy tự nhiên trong vòng tuần hoàn của sự sống. Phom dáng mạnh mẽ, cấu trúc rõ ràng thể hiện sự vươn lên của con người giữa thiên nhiên rộng lớn.

NTK Vũ Việt Hà, bà Trang Lê Chủ tịch AVIFW và dàn người mẫu trong màn chào kết BST ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

NTK Hà Linh Thư gây ấn tượng với “Black Parade”

NTK Hà Linh Thư trình diễn bộ sưu tập Black Parade trong suất diễn cuối của đêm diễn mở màn sàn diễn AVIFW thu đông 2025. NTK cho biết BST được cô lấy cảm hứng từ nhạc Rock và ca khúc Welcome to the Black Parade của My Chemical Romance, đồng thời tôn vinh tinh thần quân đội - biểu tượng của kỷ luật, danh dự và lòng dũng cảm.

Trình diễn mở màn BST Black Parade là Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh. Cô sải bước kiêu hãnh trong đầm nhung đen phủ voan dài như làn khói, kết hợp đôi boots da cao cổ và chi tiết đính hoa lan thủ công, tái hiện hình ảnh nữ tướng hiện đại mạnh mẽ nhưng vẫn duy mỹ

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Các thiết kế tái hiện tinh thần quân quân đội và các cuộc diễu hành lịch sử qua lăng kính thời trang đương đại, hòa quyện cảm hứng Á Đông – nơi vẻ mạnh mẽ được làm mềm đi bằng đường cắt uyển chuyển, phom dáng cân đối và chất liệu nhung, lụa tinh tế.

Lại Mai Hoa trình diễn thiết kế vedette của BST. Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 tỏa sáng trong thiết kế xuyên thấu xanh lục bảo điểm hoa 3D thủ công, phần tà bay bổng mang đến hiệu ứng thị giác mê hoặc ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bảng màu chủ đạo là đen huyền và xanh quân đội – biểu tượng của chiều sâu và sự bền vững điểm xuyết với đỏ ruby, hồng phấn và trắng sương như những khoảng sáng len giữa bóng tối ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Họa tiết hoa lan xuất hiện xuyên suốt BST– đôi khi là mảng thêu tay 3D, đôi khi là họa tiết trừu tượng mô phỏng rằn ri vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính ẩn sau lớp áo giáp bản lĩnh. Các thiết kế kết hợp áo khoác cấu trúc mạnh mẽ cùng chân váy lượn sóng, quần ống rộng hay váy dài thướt tha tạo nên sự đối lập đầy cuốn hút giữa quyền lực và tự do.

Mỗi thiết kế được hoàn thiện bằng kỹ thuật thủ công tinh xảo: thêu tay, đính kết hạt cườm, patchwork 3D, khẳng định tinh thần couture bền bỉ và niềm trân trọng nghệ thuật thủ công – giá trị cốt lõi mà Hà Linh Thư luôn theo đuổi.

Black Parade là bản hành khúc tôn vinh những người phụ nữ kiêu hãnh – những người vẫn sải bước điềm tĩnh giữa thế giới đầy biến động, tỏa sáng như trong một cuộc diễu hành của riêng họ. ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Trong đêm diễn thứ hai tối 13.11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) của AVIFW sẽ có 6 suất diễn với các đại diện VN bao gồm thương hiệu Canifa, The Mad Lab và thiết kế từ sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp cùng các bộ sưu tập quốc tế đến từ NTK Natacha Van (Campuchia), Ajay Kumar (Ấn Độ), và Bandid Lasavong (Lào).