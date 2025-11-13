Vũ Việt Hà, Hà Linh Thư gây ấn tượng trên sàn diễn tuần lễ thời trang

Nhà thiết kế Vũ Việt Hà gây ấn tượng với bộ sưu tập (BST) Khởi nguồn thuần khiết khi có bộ sưu tập trình diễn mở màn cho Tuần lễ Thời trang quốc tế VN Thu Đông 2025 - Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW).
Hoa hậu Thanh Thủy diễn vedette cho NTK Vũ Việt Hà
BST Khởi nguồn thuần khiết là câu chuyện về vẻ đẹp của nước được lấy cảm hứng từ câu chuyện khai sinh sự sống trong sử thi Đẻ đất đẻ nước của người Mường. Bằng ngôn ngữ thời trang đương đại, Vũ Việt Hà tái hiện câu chuyện bằng những sáng tạo thời trang mới qua ngôn ngữ và góc nhìn hiện đại.
Bảng màu đi từ trắng tinh khiết đến các sắc độ đậm nhạt khác nhau của gam màu xanh dương
Bên cạnh ý tưởng, chất liệu chính là yếu tố trung tâm làm nên linh hồn của bộ sưu tập. Khởi nguồn thuần khiết mở đầu bằng những dải lụa trắng mơ màng, như làn sương khẽ phủ trên mặt hồ sớm ban mai. Sắc trắng trong các thiết kế vừa tượng trưng cho nước – yếu tố khởi sinh của sự sống, vừa gợi lên vẻ đẹp tinh khôi, nguyên sơ của vạn vật trong buổi đầu khai mở. Dưới ánh đèn nhẹ như sương sớm, từng nếp lụa dợn sóng mềm mại, uyển chuyển như chính nhịp thở của thiên nhiên.
Các thiết kế dần chuyển từ gam sáng sang sắc lam trầm ấm, như hành trình con người đi qua thử thách để tìm về ánh sáng mới. Nếu lụa là biểu tượng của khởi nguyên mềm mại, thì len đan tay kể câu chuyện về bàn tay sáng tạo – nơi tinh thần tự do và phá cách được khắc họa rõ nét.
Chất liệu mộc mạc ấy được NTK xử lý thành những mũi đan 3D sống động, gợi hình dòng chảy tự nhiên trong vòng tuần hoàn của sự sống. Phom dáng mạnh mẽ, cấu trúc rõ ràng thể hiện sự vươn lên của con người giữa thiên nhiên rộng lớn.
NTK Hà Linh Thư gây ấn tượng với “Black Parade”
NTK Hà Linh Thư trình diễn bộ sưu tập Black Parade trong suất diễn cuối của đêm diễn mở màn sàn diễn AVIFW thu đông 2025. NTK cho biết BST được cô lấy cảm hứng từ nhạc Rock và ca khúc Welcome to the Black Parade của My Chemical Romance, đồng thời tôn vinh tinh thần quân đội - biểu tượng của kỷ luật, danh dự và lòng dũng cảm.
Các thiết kế tái hiện tinh thần quân quân đội và các cuộc diễu hành lịch sử qua lăng kính thời trang đương đại, hòa quyện cảm hứng Á Đông – nơi vẻ mạnh mẽ được làm mềm đi bằng đường cắt uyển chuyển, phom dáng cân đối và chất liệu nhung, lụa tinh tế.
Họa tiết hoa lan xuất hiện xuyên suốt BST– đôi khi là mảng thêu tay 3D, đôi khi là họa tiết trừu tượng mô phỏng rằn ri vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính ẩn sau lớp áo giáp bản lĩnh. Các thiết kế kết hợp áo khoác cấu trúc mạnh mẽ cùng chân váy lượn sóng, quần ống rộng hay váy dài thướt tha tạo nên sự đối lập đầy cuốn hút giữa quyền lực và tự do.
Mỗi thiết kế được hoàn thiện bằng kỹ thuật thủ công tinh xảo: thêu tay, đính kết hạt cườm, patchwork 3D, khẳng định tinh thần couture bền bỉ và niềm trân trọng nghệ thuật thủ công – giá trị cốt lõi mà Hà Linh Thư luôn theo đuổi.
Black Parade là bản hành khúc tôn vinh những người phụ nữ kiêu hãnh – những người vẫn sải bước điềm tĩnh giữa thế giới đầy biến động, tỏa sáng như trong một cuộc diễu hành của riêng họ.
Trong đêm diễn thứ hai tối 13.11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) của AVIFW sẽ có 6 suất diễn với các đại diện VN bao gồm thương hiệu Canifa, The Mad Lab và thiết kế từ sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp cùng các bộ sưu tập quốc tế đến từ NTK Natacha Van (Campuchia), Ajay Kumar (Ấn Độ), và Bandid Lasavong (Lào).