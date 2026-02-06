Vui như Tết cùng Isaac, Bùi Công Nam tại chuỗi Tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026

Khi âm nhạc và trải nghiệm mở đầu mùa xuân rộn ràng

Khởi động từ giữa tháng 1, chuỗi Tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026 đã liên tục khuấy động không khí xuân tại nhiều khu vực trên cả nước. Tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) và Aeon Mall Huế, hàng ngàn lượt khách đã ghé thăm, tham gia các hoạt động trải nghiệm và hòa mình vào không gian lễ hội mang đậm sắc xuân.

PNJ mang đến không gian trải nghiệm với nhiều hoạt động tương tác để nhận quà xuân ẢNH: PNJ

Không gian sự kiện được chia thành nhiều khu vực trải nghiệm đa dạng. Khách tham quan có thể thoải mái check-in, chụp ảnh tại các góc trang trí mang sắc xuân; trực tiếp tư vấn mua sắm trang sức và quà vàng đầu năm; tham gia hoạt động "Gieo mầm xuân cùng STYLE by PNJ" hay ghé thăm góc "Ông đồ" mang đậm không khí Tết truyền thống.

Xen kẽ là các hoạt động tích lộc có tính tương tác cao, tạo nên một không gian trải nghiệm trọn vẹn để mọi người có thể đón xuân cùng bạn bè và gia đình, nơi niềm vui và sự hứng khởi được lan tỏa.

Khách hàng hào hứng tham gia hoạt động “Gieo mầm xuân cùng STYLE by PNJ” ẢNH: PNJ

Điểm nhấn khiến không khí sự kiện "bùng nổ" chính là sự xuất hiện của những cái tên đình đám như Isaac và Bùi Công Nam. Không chỉ mang đến những màn trình diễn âm nhạc đặc sắc với các bản hit quen thuộc, các nghệ sĩ còn ghi điểm nhờ sự giao lưu gần gũi, thân thiện với khán giả, góp phần tạo nên bầu không khí vừa náo nhiệt, vừa ấm áp đúng tinh thần sum vầy của những ngày đầu năm.

Chương trình thu hút đông đảo khách tham quan đến trải nghiệm và giao lưu cùng các nghệ sĩ khách mời ẢNH: PNJ

Bùi Công Nam mang đến những bản hit quen thuộc, khiến cho bầu không khí sự kiện trở nên nóng hơn với những tràng vỗ tay, reo hò nồng nhiệt của khán giả ẢNH: PNJ

Mở ra hành trình "tích lộc" xuyên suốt mùa Tết

Bên cạnh những khoảnh khắc sôi động tại sự kiện trực tiếp, hoạt động online "Tích lũy mỗi ngày - 100% nhận quà xuân" của PNJ cũng thu hút đông đảo người chơi nhờ hình thức tham gia đơn giản, dễ tiếp cận. Người tham gia có thể chơi trực tuyến, sưu tầm mảnh ghép và tích lộc mỗi ngày để nhận quà. Đặc biệt là cơ hội sở hữu những giải thưởng giá trị như 1 xe Mercedes-Benz, 1 năm bay miễn phí cùng Vietnam Airlines, chuyến nghỉ dưỡng tại Amanoi hay sổ tiết kiệm trị giá đến 100 triệu đồng, cùng hàng loạt quà tặng hấp dẫn và trang sức PNJ.

Những khách hàng mua sắm tại PNJ còn được nhận combo ưu đãi và quà tặng đầu xuân lên đến 6 triệu đồng cùng bao lì xì với thiết kế độc quyền cho mỗi hóa đơn từ 2 triệu đồng trở lên.

Bên cạnh đó, khi sưu tập dòng sản phẩm Blindbox Vàng 99.99% Mã Tiến Đắc Lộc, khách hàng còn có cơ hội nhận được các phần quà hấp dẫn:

Sưu tầm 4 miếng vàng Blindbox khác mẫu, khách hàng nhận ngay 1 Airpods 4.

Sưu tầm miếng vàng Blindbox Secret, khách hàng nhận ngay 1 Apple Watch với kiểu dáng thanh lịch.

Khi sở hữu từ 3 miếng vàng Blindbox trở lên, khách hàng nhận ngay 1 ống heo và E-code ưu đãi 10% dành cho tiền công trang sức.

Ca sĩ Isaac sẽ tiếp tục xuất hiện giao lưu cùng khán giả tại GO! Ninh Thuận vào ngày 14.2 ẢNH: PNJ

Giữa không khí xuân rộn ràng, chuỗi Tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026 của PNJ không chỉ mang đến những giây phút giao lưu đáng nhớ cùng các nghệ sĩ được yêu thích, mà còn tạo nên một không gian để mỗi người gửi gắm niềm tin, sự lạc quan và những kỳ vọng tích cực cho năm mới.

Chuỗi sự kiện tiếp tục "du xuân" tại Aeon Tân An (7-8.2), GO! Ninh Thuận (13-14.2), Aeon Mall Bình Dương (21-26.2) và Vạn Hạnh Mall (21-26.2), hứa hẹn mang đến nhiều phần quà hấp dẫn và khoảnh khắc đáng nhớ cho khách hàng khắp cả nước.

Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi tại đây.