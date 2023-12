Vương vấn mãi nét trong trẻo, tự nhiên và bình dị của tà áo dài thêu

Less is more chính là thông điệp từ những mẫu áo dài thêu trong mùa mốt năm nay. Khi người thiết kế và người chưng diện đều tập trung vào yếu tố chất lượng, tinh giản chi tiết và chỉ ưu ái chất liệu, phom dáng cùng một vài chi tiết đặc biệt như đường cut ouf, họa tiết thêu nhỏ xinh xinh