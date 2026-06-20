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Thời trang 24/7

Xu hướng bèo nhún và màu pastel 'rất điện ảnh' lên ngôi mùa du lịch hè

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/06/2026 08:00 GMT+7

Mùa du lịch hè đang trải rộng phía trước - nơi biển xanh cát trắng trở thành 'sàn diễn' riêng của nàng. Phong cách thời trang lãng mạn với sự kết hợp của tông màu pastel và xu hướng bèo nhún đa tầng đang càn quét khắp mọi nơi.

Bản hòa ca lãng mạn của xu hướng màu pastel và bèo nhún ngày hè

Xu hướng bèo nhún và màu pastel 'rất điện ảnh' lên ngôi mùa du lịch hè - Ảnh 1.

Đầm midi sắc xanh pastel có chi tiết bèo nhún trễ vai kết hợp cùng đóa hoa lụa mềm mại tôn lên nét lãng mạn, kiêu sa khi nàng dạo bước giữa thiên nhiên

ẢNH: LAVIEM

Không chỉ phủ sóng trên lĩnh vực phim ảnh, sức hút từ những thước phim "chữa lành" còn nhẹ bước vào lãnh địa thời trang qua sự lên ngôi của xu hướng màu pastel. Gam màu vàng bơ, xanh mint, hồng phấn, tím lilac... kết hợp cùng các dải lụa bèo nhún xếp tầng uốn lượn tạo hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng, thư thái, mang đậm tinh thần tự do của mùa dịch chuyển.

Xu hướng bèo nhún và màu pastel 'rất điện ảnh' lên ngôi mùa du lịch hè - Ảnh 2.

ẢNH: LAVIEM

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để xu hướng bèo nhún và màu pastel trở thành ý tưởng chủ đạo cho mùa du lịch hè đến từ hiệu ứng chuyển động. Bất kể phom dáng trang phục nào thì chi tiết ruffles (bèo nhún) mềm mại tung bay trước gió biển hoặc nắng vàng đều giúp cho mỗi tấm ảnh, mỗi thước phim ngắn của nàng trở nên sống động và thu hút hơn bao giờ hết.

Xu hướng bèo nhún và màu pastel 'rất điện ảnh' lên ngôi mùa du lịch hè - Ảnh 3.

Phong cách lãng mạn gọi tên những dáng váy maxi cầu kỳ với vô số những chi tiết được đan cài hài hòa. Bảng màu pastel và bèo nhún đa tầng chính là nền tảng để nàng tỏa sáng trong từng khoảnh khắc

ẢNH: DEAR JOSÉ

Hóa nàng thơ biển cả với váy maxi tông màu pastel

Dáng váy maxi dài thướt tha điểm xuyết chi tiết bèo tầng mềm mại theo hình xoắn ốc kết hợp chi tiết cổ yếm, cổ vuông hai dây hoặc trễ vai, cúp ngực... giúp nàng hóa thành "nàng thơ" nơi biển cả. Các bản phối thời thượng này phù hợp với những buổi đi dạo trên bờ cát trắng, đón hoàng hôn hay chụp ảnh ngoại cảnh thơ mộng.

Xu hướng bèo nhún và màu pastel 'rất điện ảnh' lên ngôi mùa du lịch hè - Ảnh 4.

Mini dress cổ yếm màu vàng bơ rực rỡ dưới nắng hè nhưng vẫn dịu dàng, thơ mộng dưới tán cây rợp bóng mát. Xăng đan quai mảnh, giày đế cói là những kiểu giày phù hợp để phối cùng

ẢNH: LAVIEM

Xuống phố với áo bèo nhún xuyên thấu trendy

Áo bèo nhún chất vải tơ mỏng nhẹ xuyên thấu có thể phối cùng quần shorts trắng, chân váy satin. Hãy ưu ái các gam màu hồng phấn, vàng bơ, tím hoa cà, xanh biển nhạt... để tạo nên các bản phối trẻ trung, năng động nhưng không mất đi nét điệu đà, là lựa chọn lý tưởng cho những buổi cà phê check-in hay dạo quanh thị trấn du lịch.

Xu hướng bèo nhún và màu pastel 'rất điện ảnh' lên ngôi mùa du lịch hè - Ảnh 5.

Phối thêm cardigan hồng cho mẫu đầm xòe tầng màu hồng pastel điểm các nụ hoa nhỏ xinh, duyên dáng mà quyến rũ khó rời mắt

ẢNH: DEAR JOSÉ

Quý cô kiêu kỳ cùng đầm tầng màu pastel

Đầm xòe có điểm nhấn nhẹ ở cổ hoặc eo giúp khoe khéo bờ vai và tấm lưng trần quyến rũ. Hãy chọn các thiết kế xếp tầng bồng bềnh này cho các bữa tiệc tối tại resort sang trọng hoặc buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến lung linh.

Xu hướng bèo nhún và màu pastel 'rất điện ảnh' lên ngôi mùa du lịch hè - Ảnh 6.

Để diện xu hướng bèo nhún theo cách sang xịn, hãy tuân thủ nguyên tắc bù trừ - khi váy áo có nhiều chi tiết cầu kỳ thì phụ kiện nên tối giản, đơn sắc. Bên cạnh đó, hãy chọn layout trang điểm trong trẻo tự nhiên để hình ảnh của nàng luôn thanh thoát và quyến rũ như nàng thơ!

ẢNH: DEAR JOSÉ

Xu hướng bèo nhún và màu pastel 'rất điện ảnh' lên ngôi mùa du lịch hè - Ảnh 7.

Đầm maxi gây ấn tượng nổi bật qua cấu trúc dập ly xếp tầng nhiều lớp. Phần thân dưới xòe rộng tương phản với phần thân trên xếp nếp kết hợp chi tiết cut out và những chiếc nơ trang trí điệu đà

ẢNH: DEAR JOSÉ

Xu hướng bèo nhún và màu pastel 'rất điện ảnh' lên ngôi mùa du lịch hè - Ảnh 8.

Tông màu đen kinh điển được khoác áo mới rất "điện ảnh" qua hình ảnh vừa lãng mạn vừa kiêu kỳ với chân váy bèo nhún xếp tầng hàng dọc phối áo ôm dệt nổi họa tiết và điểm nhấn thắt lưng đính khóa kim loại

ẢNH: SIXDO

Những gợi ý trang phục bèo nhún mềm mại cộng hưởng cùng gam màu pastel ngọt ngào có thể biến chuyến đi mùa hè của nàng trở thành một cuốn lookbook thời trang lãng mạn đáng nhớ.

Thời trang bèo nhún xu hướng màu pastel áo bèo nhún váy maxi bèo nhún váy đi biển lãng mạn

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