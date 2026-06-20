Xu hướng bèo nhún và màu pastel 'rất điện ảnh' lên ngôi mùa du lịch hè

Bản hòa ca lãng mạn của xu hướng màu pastel và bèo nhún ngày hè
Không chỉ phủ sóng trên lĩnh vực phim ảnh, sức hút từ những thước phim "chữa lành" còn nhẹ bước vào lãnh địa thời trang qua sự lên ngôi của xu hướng màu pastel. Gam màu vàng bơ, xanh mint, hồng phấn, tím lilac... kết hợp cùng các dải lụa bèo nhún xếp tầng uốn lượn tạo hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng, thư thái, mang đậm tinh thần tự do của mùa dịch chuyển.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất để xu hướng bèo nhún và màu pastel trở thành ý tưởng chủ đạo cho mùa du lịch hè đến từ hiệu ứng chuyển động. Bất kể phom dáng trang phục nào thì chi tiết ruffles (bèo nhún) mềm mại tung bay trước gió biển hoặc nắng vàng đều giúp cho mỗi tấm ảnh, mỗi thước phim ngắn của nàng trở nên sống động và thu hút hơn bao giờ hết.
Hóa nàng thơ biển cả với váy maxi tông màu pastel
Dáng váy maxi dài thướt tha điểm xuyết chi tiết bèo tầng mềm mại theo hình xoắn ốc kết hợp chi tiết cổ yếm, cổ vuông hai dây hoặc trễ vai, cúp ngực... giúp nàng hóa thành "nàng thơ" nơi biển cả. Các bản phối thời thượng này phù hợp với những buổi đi dạo trên bờ cát trắng, đón hoàng hôn hay chụp ảnh ngoại cảnh thơ mộng.
Xuống phố với áo bèo nhún xuyên thấu trendy
Áo bèo nhún chất vải tơ mỏng nhẹ xuyên thấu có thể phối cùng quần shorts trắng, chân váy satin. Hãy ưu ái các gam màu hồng phấn, vàng bơ, tím hoa cà, xanh biển nhạt... để tạo nên các bản phối trẻ trung, năng động nhưng không mất đi nét điệu đà, là lựa chọn lý tưởng cho những buổi cà phê check-in hay dạo quanh thị trấn du lịch.
Quý cô kiêu kỳ cùng đầm tầng màu pastel
Đầm xòe có điểm nhấn nhẹ ở cổ hoặc eo giúp khoe khéo bờ vai và tấm lưng trần quyến rũ. Hãy chọn các thiết kế xếp tầng bồng bềnh này cho các bữa tiệc tối tại resort sang trọng hoặc buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến lung linh.
Những gợi ý trang phục bèo nhún mềm mại cộng hưởng cùng gam màu pastel ngọt ngào có thể biến chuyến đi mùa hè của nàng trở thành một cuốn lookbook thời trang lãng mạn đáng nhớ.