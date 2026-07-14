Xu hướng họa tiết dịu dàng, lãng mạn 'lên ngôi' lúc giao mùa

Xu hướng họa tiết giao mùa 2026: Phong cách lãng mạn lên ngôi

Không mang đến cảm giác thô mộc và cứng cỏi, những mẫu váy dáng dài họa tiết kẻ mùa này gợi nhắc tinh thần lãng mạn qua bảng màu dịu dàng và phom dáng mềm mại ẢNH: HOI VU

Phong cách lãng mạn là dòng chảy chủ đạo của xu hướng thời trang năm 2026. Ở mảng họa tiết giao mùa giữa hè và thu, bảng màu pastel nhẹ nhàng được kết hợp hài hòa cùng những họa tiết cổ điển như kẻ sọc dọc, kẻ sọc ngang, họa tiết hoa lá...

Trên bức tranh chung đó, mỗi bản vẽ lại mang đến một lát cắt mới thú vị - nét dịu dàng ẩn giấu sau gam màu baby blue, nét duyên dáng kiều diễm với sự kết hợp của hoa lá mang sắc nâu cam gợi nhắc mùa thu hay kiêu sa với đầm cúp ngực họa tiết hoa nét mảnh...

Váy hoa nhí dáng suông nhắc nàng rằng mùa thu đang nhẹ nhàng gõ cửa qua những gam màu thu đặc trưng - sắc nâu be, cam đất hay những mảng màu hoài niệm. Mỗi chiếc đầm voan hoa là một lăng kính mới về mùa và sự chuyển mình của thời tiết và thiên nhiên ẢNH: OYSTER

Tủ đồ giao mùa được làm mới qua các thiết kế lãng mạn. Đa số các bản vẽ họa tiết hoa lá mang tông màu dịu nhẹ thay vì sự rực rỡ và nổi bật của những ngày đầu hè. Hãy chọn họa tiết có kích cỡ nhỏ để tạo hiệu ứng thon gọn, xinh xắn và dành ưu tiên cho các họa tiết cỡ lớn khi nàng muốn trở nên nổi bật và thu hút ẢNH: HOI VU

Không hẹn mà gặp khi vô số các họa tiết kẻ sọc dọc, kẻ sọc ngang xuất hiện đồng loạt ở thời điểm giao mùa hè - thu. Đầm sơ mi trang nhã, thanh lịch với điểm nhấn drapping ở phần eo vừa tạo đường cong tự nhiên, vừa giúp chia tỷ lệ đẹp cho vóc dáng người mặc ẢNH: OYSTER

Họa tiết kẻ dọc và kẻ ngang - sự thanh lịch, tinh tế vượt thời gian

Họa tiết kẻ dọc chính là bí quyết hack dáng, "kéo dài" đôi chân mà mọi cô nàng đều yêu thích. Các thiết kế đầm midi dáng dài dành cho nàng công sở mùa này mang đến hình ảnh dịu dàng nhưng vẫn thanh lịch. Các đường kẻ mảnh trên nền vải thô, linen hoặc sơ mi lụa mềm mại đi cùng các thiết kế sơ mi kẻ phối quần suông hoặc chân váy dáng dài góp phần làm mới các bản phối công sở hiện đại.

Dáng váy chữ A được sáng tạo qua cách kết hợp cổ danton phối màu trắng tương phản tông cam kẻ sọc dễ dàng được quý cô chọn cho những sự kiện đặc biệt như tiệc sinh nhật, dự sự kiện thảm đỏ, tham gia lễ hội... Đầm dáng dài vải thô in họa tiết sọc mảnh đan xen hai gam màu xanh dương và trắng giúp nàng ghi dấu nét dịu dàng và duyên dáng lúc đầu thu ẢNH: OYSTER

Họa tiết kẻ ngang gợi nhắc phong cách Parisian chic phóng khoáng mà trẻ trung, lãng mạn thường tìm thấy ở dáng áo dệt kim. Bản phối áo kẻ ngang thường được phối cùng quần jeans hoặc chân váy chữ A; trong khi đó bản phối áo sơ mi và quần kẻ sọc dọc tạo chiều sâu thị giác qua sự kết hợp hoàn hảo của các gam màu và ấn tượng qua sự hòa hợp của màu sắc, hiệu ứng thị giác từ họa tiết ẢNH: SIXDO, XA XA



