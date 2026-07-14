Xu hướng họa tiết dịu dàng, lãng mạn 'lên ngôi' lúc giao mùa

Xu hướng họa tiết giao mùa 2026: Phong cách lãng mạn lên ngôi
Phong cách lãng mạn là dòng chảy chủ đạo của xu hướng thời trang năm 2026. Ở mảng họa tiết giao mùa giữa hè và thu, bảng màu pastel nhẹ nhàng được kết hợp hài hòa cùng những họa tiết cổ điển như kẻ sọc dọc, kẻ sọc ngang, họa tiết hoa lá...
Trên bức tranh chung đó, mỗi bản vẽ lại mang đến một lát cắt mới thú vị - nét dịu dàng ẩn giấu sau gam màu baby blue, nét duyên dáng kiều diễm với sự kết hợp của hoa lá mang sắc nâu cam gợi nhắc mùa thu hay kiêu sa với đầm cúp ngực họa tiết hoa nét mảnh...
Họa tiết kẻ dọc và kẻ ngang - sự thanh lịch, tinh tế vượt thời gian
Họa tiết kẻ dọc chính là bí quyết hack dáng, "kéo dài" đôi chân mà mọi cô nàng đều yêu thích. Các thiết kế đầm midi dáng dài dành cho nàng công sở mùa này mang đến hình ảnh dịu dàng nhưng vẫn thanh lịch. Các đường kẻ mảnh trên nền vải thô, linen hoặc sơ mi lụa mềm mại đi cùng các thiết kế sơ mi kẻ phối quần suông hoặc chân váy dáng dài góp phần làm mới các bản phối công sở hiện đại.
Dáng váy chữ A được sáng tạo qua cách kết hợp cổ danton phối màu trắng tương phản tông cam kẻ sọc dễ dàng được quý cô chọn cho những sự kiện đặc biệt như tiệc sinh nhật, dự sự kiện thảm đỏ, tham gia lễ hội... Đầm dáng dài vải thô in họa tiết sọc mảnh đan xen hai gam màu xanh dương và trắng giúp nàng ghi dấu nét dịu dàng và duyên dáng lúc đầu thu
ẢNH: OYSTER
Họa tiết kẻ ngang gợi nhắc phong cách Parisian chic phóng khoáng mà trẻ trung, lãng mạn thường tìm thấy ở dáng áo dệt kim. Bản phối áo kẻ ngang thường được phối cùng quần jeans hoặc chân váy chữ A; trong khi đó bản phối áo sơ mi và quần kẻ sọc dọc tạo chiều sâu thị giác qua sự kết hợp hoàn hảo của các gam màu và ấn tượng qua sự hòa hợp của màu sắc, hiệu ứng thị giác từ họa tiết
ẢNH: SIXDO, XA XA