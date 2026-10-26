Xu hướng họa tiết ngọt ngào hồi sinh phong cách cổ điển

Phong cách cổ điển vẫn được yêu thích và hiện diện trên các item 'must have' của nhiều chị em. Xu hướng họa tiết ngọt ngào mang vẻ đẹp hoài niệm đang trở lại theo cách trẻ trung, linh hoạt, tạo nên điểm nhấn cho phong cách thường ngày.
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Diện mạo mới từ xu hướng họa tiết chấm bi
Họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ ca rô, họa tiết houndstooth (nanh sói)... quay trở lại trong mùa thời trang thu đông 2026 theo nhiều cách khác nhau. Từ những chiếc váy mềm mại, dáng váy midi bất đối xứng kết hợp nhiều lớp layer hay áo sơ mi cách điệu, đầm chữ A thanh lịch giúp nàng "cân" mọi phong cách thời trang.
Dù theo đuổi style công sở chỉn chu hay thời trang đường phố phóng khoáng, nàng đều dễ dàng tìm thấy bộ trang phục dành riêng cho mình từ các gợi ý về xu hướng họa tiết nổi bật.
Không đóng khung hình ảnh trong một kiểu trang phục duy nhất, xu hướng họa tiết lãng mạn mùa thu đông khéo léo đưa ra những lời giải mặc đẹp đầy tinh tế: Sơ mi chấm bi có điểm nhấn hoa 3D trên tay áo phối quần âu công sở; chân váy dài mix áo cách điệu cổ thuyền tôn bờ vai thon
ẢNH: ELISE
Họa tiết kẻ cổ điển qua những chiếc váy dài thướt tha, hiện đại
Sự biến đổi của màu sắc, các họa tiết đan xen nhiều kích cỡ khác nhau mang đến diện mạo mới cho các họa tiết cổ điển. Đầm dáng dài cùng phần tay lỡ hoàn hảo cho tiết trời mùa thu đông hơi se lạnh, dễ dàng kết hợp thêm khăn choàng, áo khoác măng tô hoặc mũ giữ ấm, giày bốt cổ cao...