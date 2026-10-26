Xu hướng họa tiết ngọt ngào hồi sinh phong cách cổ điển

Diện mạo mới từ xu hướng họa tiết chấm bi

Váy chấm bi, áo chấm bi hiện diện qua lăng kính thời trang tươi trẻ, ngọt ngào và đầy lãng mạn. Không còn dáng vẻ "bánh bèo" cũ kỹ, các bản phối từ họa tiết polka dots mang đến sức sống mới cho trang phục công sở, đồ street wear và cả những dịp đặc biệt của nàng ẢNH: MERMAID

Họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ ca rô, họa tiết houndstooth (nanh sói)... quay trở lại trong mùa thời trang thu đông 2026 theo nhiều cách khác nhau. Từ những chiếc váy mềm mại, dáng váy midi bất đối xứng kết hợp nhiều lớp layer hay áo sơ mi cách điệu, đầm chữ A thanh lịch giúp nàng "cân" mọi phong cách thời trang.

Dù theo đuổi style công sở chỉn chu hay thời trang đường phố phóng khoáng, nàng đều dễ dàng tìm thấy bộ trang phục dành riêng cho mình từ các gợi ý về xu hướng họa tiết nổi bật.

Set áo và chân váy dài mềm mại, giàu nữ tính qua sự kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn và phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Họa tiết chấm tròn trắng trên nền đen tạo cảm giác cổ điển nhưng không lỗi mốt, tinh thần thanh lịch, tối giản hiện hữu qua từng chuyển động ẢNH: ELISE

Gam màu nâu đất đang chiếm sóng mọi bản đồ xu hướng. Kết hợp họa tiết chấm bi trên dáng đầm mini với phần cổ yếm xếp nếp vừa khéo hack dáng, vừa khoe trọn đôi chân dài cùng thần thái rạng ngời của nàng ẢNH: ELISE

Không đóng khung hình ảnh trong một kiểu trang phục duy nhất, xu hướng họa tiết lãng mạn mùa thu đông khéo léo đưa ra những lời giải mặc đẹp đầy tinh tế: Sơ mi chấm bi có điểm nhấn hoa 3D trên tay áo phối quần âu công sở; chân váy dài mix áo cách điệu cổ thuyền tôn bờ vai thon ẢNH: ELISE

Họa tiết kẻ ô với nhiều kỹ thuật sắp xếp các dải màu sắc khác nhau mang đến vẻ ngoài sang chảnh, kiêu kỳ. Thiết kế váy dài trên chất vải voan mỏng nhẹ, ôm dáng quyến rũ tạo hiệu ứng thị giác tốt qua những đường xếp nhún, các lớp vải xếp chồng tinh tế, nhẹ nhàng ẢNH: MERMAID

Họa tiết kẻ cổ điển qua những chiếc váy dài thướt tha, hiện đại

Xu hướng họa tiết nanh sói quay trở lại trong diện mạo mới từ dáng váy chữ A cổ danton thanh lịch. Chất vải dạ mỏng nhẹ và thoáng khí thích hợp nhất mùa này khi vừa đem lại cảm giác êm ái, vừa giữ ấm mà vẫn thông thoáng, cho người mặc sự thoải mái, thư thái cả ngày ẢNH: OYSTER

Sự biến đổi của màu sắc, các họa tiết đan xen nhiều kích cỡ khác nhau mang đến diện mạo mới cho các họa tiết cổ điển. Đầm dáng dài cùng phần tay lỡ hoàn hảo cho tiết trời mùa thu đông hơi se lạnh, dễ dàng kết hợp thêm khăn choàng, áo khoác măng tô hoặc mũ giữ ấm, giày bốt cổ cao... ẢNH: OYSTER



