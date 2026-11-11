Xu hướng xăng đan thoải mái cho ngày năng động

Khác với các dòng giày bít mũi thông thường, các kiểu xăng đan sở hữu khoảng trống mở giúp đôi chân luôn khô thoáng và dễ chịu. Phần quai đeo ôm sát bàn chân kết hợp cùng đế cao su hoặc nhựa tổng hợp mang đến cảm giác chắc chắn trên từng bước đi. Từ đi học, dạo phố đến làm việc văn phòng, món đồ này luôn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của người đeo.

Sự bùng nổ của những đôi xăng đan quai dán kiểu thể thao mang hơi hướng hiện đại, kết hợp cùng tất trắng cao cổ - một công thức phối đồ đang cực kỳ thịnh hành trong giới trẻ.

Các gam màu xăng đan nhẹ nhàng như trắng, kem đi cùng trang phục đồng điệu đem lại vẻ ngoài tràn đầy năng lượng nhưng vẫn giữ được sự thoải mái tuyệt đối cho những bước chân di chuyển suốt cả ngày ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Xăng đan đế xuồng với sức hút hoài cổ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những xu hướng mạnh mẽ, mang đến chiều cao lý tưởng mà vẫn đảm bảo sự chắc chắn cho người mang.

Xăng đan đế xuồng phù hợp cho những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Diện chung với đầm sơ mi tay dài màu trắng sẽ hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu mà vẫn tự tin cả ngày dài ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Bộ đôi áo crop top đen cổ trễ và chân váy trắng dáng chữ A là gợi ý đi kèm ăn ý với xăng đan đế xuồng đen, công thức phối tương phản màu sắc luôn đem lại hiệu quả thu hút ẢNH: @DAHLIASTUDIOS

Sự pha trộn giữa sắc xanh pastel và viền trắng đem lại cảm giác mát mẻ cho đôi xăng đan da tổng hợp. Chi tiết quai ngang to bản đính kèm khóa cài điều chỉnh độ rộng linh hoạt theo cỡ chân ẢNH: @SHONDO.OFFICIAL

Đừng ngại diện xăng đan cùng tất cổ cao vào mùa thu đông. Ngoài việc giữ ấm, tất trắng hoặc tất trơn màu sáng chính là "vũ khí bí mật" giúp các mẫu xăng đan thể thao hay xăng đan quai dán trông sành điệu hơn ẢNH: @SHONDO.OFFICIAL

Kiểu xăng đan quai dán màu hồng pastel hoặc xanh baby khi phối cùng tất cao cổ trắng, áo sơ mi khoác ngoài hoặc chân váy đen sẽ tạo điểm nhấn thị giác cực kỳ bắt mắt, đúng chuẩn phong cách trẻ trung, năng động của giới trẻ.

Lựa chọn phối xăng đan sáng màu với áo thun trắng, áo sơ mi trắng khoác ngoài và quần shorts xanh navy mang đến diện mạo gọn gàng, đồng thời đảm bảo sự thoải mái tối đa cho cả ngày dài vận động ẢNH: @SHONDO.OFFICIAL

Việc khoác ngoài một chiếc áo sơ mi rộng tạo lớp layer tăng chiều sâu cho trang phục đồng thời làm nổi bật sắc pastel nhẹ nhàng từ xăng đan ẢNH: @_PHUONGDOLOVEUU

Khi diện một chiếc váy trắng tinh khôi hoặc đầm sơ mi trắng, một đôi xăng đan trắng đế xuồng hoặc xăng đan quai mảnh màu trắng kem sẽ tạo nên tổng thể liền mạch, giúp đôi chân trông dài hơn ẢNH: @DAHLIASTUDIOS

Xăng đan vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu cho những nàng ưu tiên sự thoải mái và tính tiện dụng. Thay đổi giữa đế bệt, đế bánh mì hay đế xuồng sẽ giúp bạn linh hoạt làm mới phong cách ăn mặc mỗi ngày.